Deutscher Krimipreis für Andreas Pflüger und James Kestrel

Der Deutsche Krimipreis geht in diesem Jahr an die beiden Autoren Andreas Pflüger und James Kestrel. Pflüger siegte in der Kategorie „National“ mit seinem Roman „Wie Sterben geht“ (Suhrkamp), wie das Bochumer Krimi-Archiv jetzt bekannt gab. Bei den internationalen Autoren belegte Kestrel mit „Fünf Winter“ (Suhrkamp) den ersten Platz.

Auf die Plätze zwei und drei bei den nationalen Autoren kamen Monika Geier mit „Antoniusfeuer“ (Ariadne/Argument) und Kim Koplin mit „Die Guten und die Toten“ (Suhrkamp).

Megan Abbott und Dennis Lehane

Bei den internationalen Autoren wurde Megan Abbott mit „Aus der Balance“ (Pulp Master) auf den zweiten Platz gewählt, Platz drei ging an Dennis Lehanefür sein Buch „Sekunden der Gnade“ (Diogenes).

Die Auszeichnung wird in diesem Jahr zum 40. Mal verliehen. Mit dem Deutschen Krimipreis werden seit 1985 alljährlich Autorinnen und Autoren für aktuelle Romane gewürdigt, in denen sie dem Genre literarisch gekonnt und inhaltlich originell neue Impulse geben.

Der Deutsche Krimipreis ist nicht dotiert. Eine öffentliche Preisverleihung ist auch in diesem Jahr nicht geplant.

