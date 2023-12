Dezember 2023: Eine Krimi-Bestenliste mit Frauenpower

Essen Die letzte Krimi-Bestenliste des Jahres erfüllt die Frauenquote. Scheinbar. Wir verraten, von wem – und warum es nicht ganz aufgeht.

Genderbalance im Krimi? Jedenfalls in der letzten Krimi-Bestenliste dieses Jahres! Da finden sich doch tatsächlich fünf deutsch schreibende Autorinnen unter der ersten zehn. Das wäre ja ideal, fifty-fifty sozusagen, wenn – ja wenn sich hinter dem Pseudonym der angeblichen Schweizerin Maren Lassander („Kreuzschmerzen“, Platz 4) nicht doch der ziemlich bekannte rechtslastige (deutsche) Unruhestifter Thor Kunkel verbergen würde. Das hat ein findiger Kritikerkollege offenbart und damit eine kleine Diskussion in unserer Jury ausgelöst, wie mit diesem Titel zu verfahren sei.

Monika Geiers „Antoniusfeuer“ und Regina Nösslers „Kellerassel“

Daran wollen wir uns aber nicht beteiligen, sondern wenden uns den verbleibenden, zweifelsfrei deutschen Autorinnen aus verschiedenen Regionen zu. Die einfallsreiche Monika Geier aus der Pfalz und ihr „Antoniusfeuer“ (Platz 6) haben wir im November schon angemessen gewürdigt.

Damit wären es noch drei ­– und wir beginnen, wie es sich gehört, mit der aktuellen Nr. 1: Auch Regina Nössler ist eine alte Bekannte, hat an der Ruhr-Universität studiert, sich dann aber für Berlin entschieden. Vor einem Jahr bescherte sie uns mit „Katzbach“ einen ziemlich ungemütlichen Weihnachtskrimi. In der Fortsetzung „Kellerassel“ wurstelt sich Isabel, die prekäre „Heldin“ aus dem Souterrain, durch den ersten Corona-Sommer. Der unsympathische Zeitgenosse, den sie bisher profitabel erpresst hat, geht allerdings mit dem Schlachtermesser zum Gegenangriff über. Aber das ist noch nicht das Ende. Der Fluch der bösen Tat, meinte ja Schiller, würde auch weiterhin Böses gebären. Gut möglich, dass da eine Serie entsteht, die an die fünfbändige Ripley-Saga der großen Patricia Highsmith erinnert.

Zoë Becks „Memoria“ und Uta-Maria Heims „Tanz oder stirb“

Zoë Beck, aufgewachsen im Hessischen als Henrike Heiland, ist eine enorm vielseitige und produktive Aktivistin des Literaturbetriebs, unter anderem als Übersetzerin aus dem Englischen. Sie hat in den letzten Jahren eine Reihe von Kriminalromanen verfasst, die das herkömmliche Schema für Elemente der Science Fiction oder auch der Parapsychologie öffnen und offensichtlich besonders bei jüngeren Leserinnen Zuspruch finden. In „Memoria“ (Platz 8) geht es um die Erschütterung, die Harriett, eine junge Pianistin, durch bedrohliche „Erinnerungen“ und Katastrophenmeldungen erleidet, die sie sich nicht selber zuschreiben kann. Wo kommen sie her? Wie kann sie damit fertig werden?

Die Suche nach der eigenen Vergangenheit und Identität ist auch für Uta-Maria Heims neuen Krimi „Tanz oder stirb“ (Platz 5) zentral, mit dem sie auf den Schauplatz ihrer frühen und vielgelobten Krimis aus den 90er-Jahren, also nach Stuttgart zurückkehrt. Was zunächst als Milieukrimi aus der Ballett-Szene erscheint, führt zu einer tiefen Verunsicherung bei der Traumatherapeutin Nuria, die nach dem gewaltsamen Tod der Prinzipalin ungewollt in die Ermittlerrolle rutscht und erst dadurch mit dem Dunkel ihrer eigenen Herkunft als Findelkind konfrontiert wird. Typisch für Heims hintersinnigen Humor: Die ratlose Therapeutin meldet sich am Ende zu einer Therapie an.

Also: Genug „kühne, neue“ Kriminalromane von Frauen, wie die Kritikerin Sylvia Staude in der „Frankfurter Rundschau“ schreibt. Regina Nössler gehört aber sicher auch dazu. Und im Januar schauen wir dann, was die Männer so leisten.

