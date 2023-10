„Die Theorie von allem“: viele bedeutungsgeladene Teilchen

Jan Bülow als Johannes Leinert und Hanns Zischler als sein Doktorvater Dr. Julius Strahten sind hier obenauf: So sonnig wie in dieser Szene mit Zauberberg-Appeal bleibt es aber nicht.

Essen. „Die Theorie von allem“: Der überambitionierte Thriller in den Schweizer Bergen von Timm Kröger tänzelt auf dem Grat zur unfreiwilligen Komik.

Dass sich die altehrwürdige Lichtburg in Essenzu ihrem 95. Geburtstagdie Premiere der „Theorie von Allem“ ins Haus geholt hat – das passt. Denn dem zweiten Film von Timm Kröger umweht eine Aura von Kinokunst längst vergangener Tage und glorioser alter Filmkunst – und das nicht nur, weil sein Werk über weite Strecken in Schwarz-Weiß gehalten ist. Und zwar ohne große Palette von Grautönen.

Es klingt vielleicht böser als es gemeint ist, aber streckenweise wirkt der Film wie ein 50 Jahre alter Vorgänger des siebenfach Oscar-prämierten „Everything Everywhere All at Once“ vom Vorjahr. Oder, etwas freundlicher: Wie die europäische, schauspielerzentrierte, theatralische, gedankenvollere Fassung der bunten, rasanten, trickreichen Science-Fiction-Komödie aus den USA von Daniel Kwan und Daniel Scheinert.

Zerrissen zwischen Frauen, Physikern und Parallelwelten

Die Geschichte: ein junger aufstrebender Physiker Johannes Leinert (Jan Bülow – gab jüngst Udo Lindenberg) reist in den frühen 60er Jahren mit seinem Doktorvater Dr. Strathen (Hanns Zischler – gibt immer alles) zu einem Physiker-Kongress in ein abgelegenes Hotel in der Schweiz in eine Art Zauberberg-Ambiente. Und macht dort Bekanntschaft mit der schönen Klavierspielerin Karin (Olivia Ross), vor allem aber mit einem Physiker-Kollegen Henry Blumberg (sehr spielfreudig: Gottfried Breitfuß) , der seine Überlegungen zur Existenz von Multiversen nicht in der Luft zerreißt, sondern im Gegenteil, höchst anregend findet.

Jan Bülow als Johannes und Olivia Ross als Pianistin Karin Hönig kommen sich näher. Zu nah, womöglich. Foto: - / Neue Visionen Filmverleih/DPA

Folglich zerreißt es den jungen Leinert zwischen seiner fernen Verehrerin daheim und der verführerischen Pianistin Sofie und zwischen den beiden Physik-Professoren. Die Welt bekommt aber auch in einem weiteren Sinne Risse: in geheimnisvollen Stollen unter dem Berg gibt es offenbar Kraftfelder, Strahlen – kurz: offenbar Zugänge zu Parallelwelten. Es kommt zu geheimnisvollen Todesfällen, offenkundigen Doppelexistenzen und zwei eigentümliche Ermittler kommen ins Spiel. So etabliert Kröger eine dramatische Krimi- und Thrillerhandlung, begleitet von ebenso dramatischer klassischer Musik und ebensolchen Bildern und einem bunten Rahmen.

Gleich sagt jemand: „Hier spricht Edgar Wallace“

Ja, das ist großes Schauspielerkino, aber in einigen Phasen wirken die Charaktere so überzeichnet wie das Schwarz und Weiß in diesem Film, dass man den Einbruch einer weiteren Parallelwelt fürchtet, in der gleich Blacky Fuchsberger und der Frosch mit der Maske auftauchen und irgendwer ruft: „Hier spricht Edgar Wallace“. Wohlmeinender darf man sich an die Filmkunst von Fritz Lang und Orson Welles erinnert fühlen.

Der Grat zur unfreiwilligen Komik ist schmal, eine klug gestaltete Rahmenhandlung und ein Erzähler aus dem Off schaffen am Ende eine gewisse dramaturgische Balance in diesem dick aufgetragenen Drama, das es in die Auswahl des Filmfestes von Venedig schaffte in dem jedes Teilchen geladen zu sein scheint – mit einem Übermaß an Bedeutung.

Folgende Kinos in der Region zeigen den Film: Astra Essen, Lichtburg Oberhausen, Filmforum Duisburg. Cinema Düsseldorf, Casablanca Bochum, Rex Wuppertal, Schauburg Dortmund.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur