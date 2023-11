DJ Mag Top 100: David Guetta setzt sich erneut die Krone auf

Essen. Bei der Leser-Wahl des DJ Mag führt kein Weg an Altstar David Guetta vorbei. Einige deutsche DJs schafften es in die Liste der Top 100.

Es war wieder ein unglaubliches Jahr für David Guetta. Der Franzose produziert einen Hit nach dem anderen und seine Auftritte als DJ gleichen bei der Tracklist einem Künstler-Konzert, wobei er sein Publikum stets mit neu-kreierten und unveröffentlichten Remixen seiner Songs überrascht. Somit schafft David Guetta besser denn je den Spagat zwischen kommerziellem Chart-Erfolgen und großer Kreativiät als DJ.

Der Lohn für den 56-Jährigen: Bereits zum vierten Mal bestimmten ihn die Leserinnen und Leser des DJ Mag unter den Top 100 zum beliebtesten DJ der Welt im Jahr 2023. Damit verdrängte David Guetta den Niederländer Martin Garrix von der Spitze, der die Wahl 2022 gewonnen hatte und hinter den Brüdern aus Belgien, Dimitri Vegas & Like Mike, auf Platz 3 landete. Das sind die ersten zehn Plätze der Top 100 der „DJ Mag“-Wahl:

David Guetta Dimitri Vegas & Like Mike Martin Garrix Alok Armin van Buuren Timmy Trumpet Afrojack Steve Aoki Peggy Gou Vintage Culture

Zu den größten Aufsteigern in den Top 100 gehört Peggy Gou, die mit Platz 9 auch die beste Platzierung einer Frau erreichte. Die DJane aus Südkorea landete mit „It Goes Like Nanana“ in diesem Jahr auch einen weltweiten Chart-Erfolg. Gleich 28 Plätze rauf bis auf Platz 20 ging es für den Fisher. Fischer-Hut, Sonnenbrille und ein verrücktes Lachen samt ausgestreckter Zunge sind die Markenzeichen des Australiers, der als DJ das Publikum mit seiner extrovertierten Art aber auch stimmungsvollen DJ-Sets im Tech-House-Stil zu begeistern weiß - wie schon mehrfach auf dem Festival Parookaville in Weeze geschehen.

Bestplatzierter deutscher Künstler unter den Top 100 DJs ist Claptone. Der DJ, der seine Identität seit Jahren hinter einer goldenen, venezianischen Maske verbirgt, begeistert weltweit mit seinem House-Sound und feiert im Sommer in der bekannten Disco Pacha auf Ibiza seine eigenen „Masquerade“-Partys. Dahinter folgen Paul van Dyk auf Platz 45 sowie Zedd auf Rang 48. Einen guten Sprung nach oben machte Topic von 69 auf 57. Sechs Plätze hoch ging es zudem für Boris Brejcha auf Rang 55. Die Platzierungen der deutschen DJs im Überblick:

32. Claptone

45. Paul van Dyk

47. Zedd

49. ATB

54. Tujamo

55. Boris Brejcha

57. Topic

72. Plastik Funk

88. Marten Hoger

93. Cuebrink

94. Solomun

99. Le Shuuk

Bei der „Top 100“-Wahl des DJ Mag gab es nach Angaben des Magazins 1,3 Millionen abgegebene Stimmen. Die komplette Liste der 100 beliebtesten DJs gibt es hier.

