Dortmund: Neue Cartoon-Schau spottet über den Tourismus

„Endlich Urlaub!“ - Hier der Blick von Comic-Künstler Tjeerd Royaards auf den Kreuzfahrt-Tourismus in Venedig.

Dortmund. Erholung? Lachhaft! „Endlich Urlaub!“, die neue (virtuelle) Ausstellung des Dortmunder „schauraum: comic + cartoon“, blickt auf den Tourismus.

Sie sind eine kleine feine Erfolgsgeschichte für sich, die virtuellen (also auch vom sicheren Hafen des heimischen Sofas zu betrachtenden) Ausstellungen des Dortmunder „schauraum: comic + cartoon“. Und allen, die frisch aus den Ferien zurückgekehrt sind, hält die jüngste Schau „Endlich Urlaub! Cartoons zum Tourismus“ mit charmantem Biss den Spiegel vor.

Wer auf einer Kreuzfahrt war etwa, sieht seine vermeintliche Freiheit aus anderem Blickwinkel: Als sei dem Schiff speiübel vor lauter Touris, kotzt es sich (bei Tjeerd Royaards) an Venedigs Ufern üppig aus. Lemmingsgleich rutscht die Menschenmasse in die Lagunenstadt. Die Klimakrise, das Ritualhafte tradierter Formen der Urlaubsgestaltung, die Lüge, irgendetwas zwischen Bad Orb und Barbados berge noch einen Hauch Individualität – all das haben 38 internationale Karikaturistinnen und Karikaturisten auf die gezeichnete Spitze getrieben.

Ausstellung noch bis 25. Oktober zu sehen

Noch bis 25. Oktober ist das im schauraum: comic + cartoon zu sehen. Der Eintritt ist frei, die Ausstellung rund um die Uhr zugänglich. Spaziergänger (vom Hauptbahnhof eine Fußminute) sehen sie durchs Schaufenster. Wer den Galeriebummel per PC bevorzugt, wird hier fündig.

