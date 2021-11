Düsseldorf: Gefeierte Premiere mit Petra Nadolny

Düsseldorf. Der britische Klassiker „Keine Leiche ohne Lilly“ wurde erstmals in der Düsseldorfer Komödie aufgeführt.

Lilly ist diplomierte Reinigungskraft, findet abends ihren Chef Mr. Marshall tot im Büro und alarmiert die Polizei. Als der Inspector eintrifft, ist die Leiche - Simsalabim – verschwunden. Klar, dass Lilly zuerst ins Schwitzen gerät, dann aufatmet, weil Inspector Baxter sich als ihr alter Freund Harry herausstellt. Beherzt nimmt die liebevolle Quasselstrippe, die ihre Nase allzu gern überall hineinsteckt, das zum Anlass, Harry bei den Ermittlungen zu helfen. Man ahnt es schon: Mordfälle ohne Leichen können ganz schön vertrackt sein. Und heiter. So auch in „Keine Leiche ohne Lilly“ – einer britischen Krimikomödie von Jack Popplewell, die jetzt in der Komödie Premiere feierte.

Mit Petra Nadolny in der Titelrolle und Alexander von der Groeben als knorrigen, missmutigen Harry Baxter, der seine Mühe hat die Nervensäge Lilly im Zaum zu halten. Das Theater an der Steinstraße war Donnerstag gut besucht, wenn auch die aktuell gültigen Abstands- und Hygiene-Vorschriften streng kontrolliert werden, ebenso wie Impfpässe etc. Leiterin Verena Wüstkamp gibt sich optimistisch, dass sie auch bei steigenden Infektionszahlen weiterspielen können. Für Freunde von Krimis mit britischem Humor lohnt sich der Ticketkauf, setzt doch die Inszenierung von Christof Düro auf Tempo, Typenkomik und Schauspieler, die in ihren Rollen mehr als nur überzeugen.

Zum englischen Ambiente passt zudem die mildgrüne, Barnaby-verdächtige Einrichtung des Büros (Bühne: Susanne Grimm), in dem die vermutete Leiche von Mr. Marshall verschwindet und, plötzlich, putzmunter wieder auftaucht. Dafür findet die Polizei zwei andere Tote.

Die Krimikomödie, 1967 vom ZDF mit der legendären, frech-dreisten Schnabbelschnauze Grethe Weiser als Lilly herausgebracht, bietet nicht nur teilweise schräge Typen, sondern auch gut sitzende Pointen am laufenden Band. Meist aus Lillys berufenem Munde. Petra Nadolny, seit über 20 Jahren in TV-Comedys und Sitcoms ein bekanntes Gesicht und als Darstellerin mehrfach ausgezeichnet, macht aus der Lilly eine wunderbar verschrobene, aber auch gewitzte Besserwisserin.

Als Schlaumeierin verliert sie, meist mit Staubtuch in der Hand, kein noch so unauffälliges Detail aus dem Auge und hilft dem ‚Inspectorchen‘ mit Tipps immer wieder auf die Sprünge. Dabei mutiert Nadolny streckenweise zu einer deutschen Antwort auf Miss Marple. Wen wundert’s da, dass sie am Ende den Fall löst. Als Gegenfigur steigert sich Alexander von der Groeben vom genervten zum zupackenden Inspector, der in die üblichen Ermittlungs-Fallen tappt.

Auch einige Nebenfiguren können in ihren Rollen glänzen: Christian Miedreich als Scotland-Yard-Bobby, der seinem Chef zur Seite steht, kurzzeitig aber auch zum Verdächtigen wird. Slim Weidenfeld überzeugt als aalglatter Mr. Westerby, der zwar mal verliebt war in der Frau seines Chefs (Katrin Höft), ansonsten, nach außen hin, kein Wässerchen trüben kann. Wer der Mörder war? Das erfährt jeder, der ein Ticket kauft.

Bis zum 9. Januar 2022. TEL 0211/ 1365 1333. www.duesseldorf-komoedie.de

