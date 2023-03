Edgar Selge, der Mann der 1001 Gesichter, wird 75

Essen. Edgar Selge hat zahllose Rollen gespielt, von Kommissar Tauber über Erich Honecker bis zu Berthold Beitz. Der große Mime und Autor wird heute 75.

Edgar Selge ist gar nicht so. Nicht so melancholisch-mürrisch wie sein einarmiger „Polizeiruf“-Kommissar Jürgen Tauber, nicht wie sein Staatsratsvorsitzender Genosse Erich in „Honecker und der Pastor“ und auch nicht wie der mittelmäßige Literaturprofessor François in seiner zweieinhalbstündigen Solo-Performance „Unterwerfung“ nach dem Skandal-Roman von Michel Houellebecq. Dafür wurde Edgar Selge 2016 zum „Schauspieler des Jahres“ gekürt, was er in vielen anderen Jahren aber ebenfalls hätte werden können.

Aber Edgar Selge ist ein enorm feinsinniger, feinfühliger Mensch mit einem ungeahnten Humorspektrum. Wie sehr er zu subtiler Ironie bei aller erzählerischen Durchschlagskraft fähig ist, hat er mit seinem Buch-Debüt „Hast du uns endlich gefunden“ gezeigt, das irgendwo zwischen Roman und Memoiren siedelt, eine Familiengeschichte voller Ungeheuerlichkeiten und Witz, zu der ihm seine Lebensgeschichte als Sohn eines Gefängnisdirektors in Detmold ein Füllhorn an Inspirationen schenkte.

Langzeit-Ehe mit Alissa Walser

Edgar Selge, der seine Frau Alissa Walser schon beim Schauspiel-Studium an der Otto-Falckenberg-Schule in München kennen und lieben lernte, steht ironischer Weise derzeit mit ihr und Sohn Jakob in Berlin in der Komödie „Rosige Aussicht“ auf der Bühne, in der sich ein Ehepaar nach 50 Jahren scheiden lässt. Edgar Selge spielt auch dort nur einen Bruchteil jener Charakter-Facetten aus, zu denen er fähig ist und die er unnachahmlich zu enorm individuellen Figuren zu formen versteht. Ein Schauspieler, wie er im Buche steht – und zu seinem heutigen 75. Geburtstag können wir nicht nur ihn, sondern auch uns beglückwünschen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur