„Tedeschi Trucks Band“ Ein würdiger Abschluss für „I Am The Moon“

Essen. Es ist vollbracht. Das US-amerikanische Kollektiv „Tedeschi Trucks Band“ hat nun auch den letzten Teil seiner Gedichtvertonung im Kasten.

Es ist vollbracht. Das US-amerikanische Kollektiv „Tedeschi Trucks Band“ hat nun auch den letzten, den vierten Teil seiner opulenten Vertonung des persischen Gedichts „Layla & Manjun“ im Kasten.

Im Monatsabstand hatten die Southernrocker seit dem späten Frühjahr zuletzt einen Albumhappen nach dem anderen auf den Markt geworfen, der die unglückliche Lieblingsgeschichte aus dem 12. Jahrhundert in Töne kleidet. Jeder hatte seinen Reiz, jeder hatte Qualität, und das darf man auch dem Abschluss „I Am The Moon: IV. Farewell“ (Fantasy Records/Universal) bescheinigen. Das liegt an der entspannten Grundstimmung, die die Aufnahmen verströmen – es ist und bleibt halt eine Hippieband, die ganz klar in den 70er-Jahren ihre Wurzeln hat, die im Blues genauso gründelt wie im Soul –, aber auch an der individuellen Qualität der beteiligten Musiker.

Gründelnd in Blues und Soul und Rock: Die „Tedeschi Trucks Band“ klingt schwer nach 70er-Jahren. Foto: David McClister / dpa

Den Kern des zwölfköpfigen Kollektivs bildet ja das Ehepaar Susan Tedeschi und Derek Trucks. Sie ist die Frontfrau und eine mit einer grandiosen, warmen, souligen Stimme gesegnete Sängerin. Er entlockt seiner geliebten Gibson SG-Gitarre mithilfe des Slides umwerfende Improvisationen bei einem warmen, singenden Sound, wie man es auch bei dieser Produktion, beispielsweise bei dem „Soul Sweet Song“ genießen kann.

Schade, dass jetzt Schluss ist

Doch es gesellen sich großartige Bläser hinzu, die gerne mal nach Dixielandkapelle klingen, aber genauso souverän ein schräges, jazzig-abgezocktes Saxofonsolo raushauen. Und natürlich die Chöre, was für ein Genuss ist der stimmliche Teppich, den die Band beim Rausschmeißer „Another Day“ in die Welt setzt. Da klingen sie fast ein bisschen wie Fleetwood Mac.

Der Opener „Last Night In The Rain“ bereitet schon erhebliche Freude. Der Einstieg klingt fast nach späten Beatles, doch das mündet in einer hymnisch-souligen Anmutung. Traurig-traumschön fällt auch die im Sechsachtel-Takt dahinschwebende Nummer „Where Are My Friends“ auf, in der es melancholisch um die Vergänglichkeit geht.

Eigentlich schade, dass nach runden 30 Minuten nun endgültig Schluss ist. Man hatte sich fast an die irrsinnige Veröffentlichungsfrequenz gewöhnt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur