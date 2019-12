Essen. Studierende des Leipziger Literaturinstituts schrieben Fußball-Geschichten um die Wette, das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund kürte die besten.

Elf Fußball-Stories mit Tempo und Herzschlag-Meisterschaft

Literatur und Fußball ist noch stets eine riskante Partie gewesen. Fast immer ist der Stoff viel zu aufsehenerregen, viel zu einnehmend, zu emotional, als dass er sich spürbar literarisch gestalten ließe. Der Fußball ist eine Welt für sich, die höchstens ein verzerrtes Spiegelbild gesellschaftlicher Realität abgeben kann. Bis heute gibt es keinen echten, gültigen Fußball-Roman. Und erst Nick Hornby hat einen überzeugenden Zugang zu diesem Kosmos gefunden, indem er von Lust und Leid des Fantums erzählte.

Am Ende ist es vielleicht wirklich so, dass die Kurzgeschichte als quasi atemlose Form am ehesten als das literarische Trikot des Fußballs gelten kann, wie es Manuel Neukirchner als Chef des Deutschen Fußballmuseums im Vorwort des Bandes „Herz & Rasen“ schreibt, der elf Fußball-Stories umfasst. Entstanden sind sie in einem Wettbewerb von Studierenden des Deutschen Literaturinstituts Leipzig, nachdem sie das Dortmunder Museum besucht und sich sachkundig gemacht hatten.

Schalkes Vier-Minuten-Meisterschaft aus Fan-Perspektive

Die Siegerin Kristina Jovanovic („You’ll never walk alone“) erzählt vom Herzschlag-Bundesligafinale 2001 mit der Vier-Minuten-Meisterschaft von Schalke – aus der Perspektive eines Fans, mit punktgenauem Satz-Rhythmus, mit guten, zuweilen fliegenden Bildern und enormer Ortskenntnis. Was eventuell daran liegen könnte dass Kristina Jovanovic in Gelsenkirchen zur Welt gekommen ist…

Die andere Sieger-Geschichte von David Blum erschließt die andere erzliterarische Perspektive und beginnt auf dem Bolzplatz, unter Underdogs und kann deshalb in Sachen Welthaltigkeit mithalten.

Schwule Kicker, Ehrgeizig-Gebrodel im Nachwuchsleistungszentrum

Die übrigen Geschichten greifen abwechslungsreich diverse Facetten des mehr oder minder professionellen Kicks auf, von schwulen Fußballern über die Gefühlsgiftküchen der Nachwuchs-Leistungszentren bis hin zu Science-Fiction Stories über fremdgesteuerte Spieler mit Hirn-Implantaten. Da tritt manchmal die Absicht deutlicher hervor als die literarische Könnerschaft; insgesamt aber entsteht ein guter Panorama-Blick auf das, was Fußball sein kann.

Gerade darum hätte der Band hier und dort noch mehr Sorgfalt im Lektorat verdient gehabt: Da gibt es im Deutschland des Jahres 2000 schon Euro-Scheine oder auch das eine oder andere Komma noch zu ergänzen. Aber wie sagt noch Karin, die Wirtin in der Schalker Fan-Kneipe von Kristina Jovanovics Sieger-Geschichte so treffend? „Ich sachs dir, weitermachen. Einfach weitermachen. Anders geht’ nicht.“

Herz & Rasen. 11 Kurzgeschichten über Fußball, hg. von Manuel Neukirchner. Tropen Verlag, 218 S., 18 Euro.