Der Pianist Igor Levit war jetzt Stargast eines großen Abends in Essens Philharmonie. Sein Auftritt mit Werken Beethovens klang wie ein Friedensappell in dunkler Zeit.

Zuerst das London Symphony Orchestra, jetzt das Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma: Unter der Stabführung von Antonio Pappano geben sich momentan die Orchester von Weltrang ein Stelldichein in der Essener Philharmonie. Hier ist der Maestro in dieser Saison Portraitkünstler und er hat sich lauter Superstars als Solisten an seine Seiten geholt.

Nachdem die temperamentvolle Patricia Kopatchinskaja unlängst mit dem ihr gewidmeten, gegen jede Konvention gebürsteten Violinkonzert von Fazıl Say Begeisterungsstürme auslöste, war es nun Igor Levit, der Beethovens 3. Klavierkonzert zum Ereignis machte.

Sir Antonio Pappano ist einer der großen Dirigenten unserer Zeit. In Essens Philharmonie zeigte er am 8. November die schillernde Bandbreitee seines Könnens Foto: Musacchio & Ianniello

Durch und durch klassisch, ja geradezu spektakulär unspektakulär wusste der deutsche Pianist mit russisch-jüdischen Wurzeln „seinem“ Komponisten Gestalt zu verleihen, ganz im Einvernehmen mit Pappano. Ohne subjektive Allüren, dafür in pianistischer Schönschrift, geradezu mozartisch ausgewogen und delikat bis in die funkelnd-leicht genommenen Läufe und Auszierungsketten.

Jubel für Igor Levit und Antonio Pappano in der Philharmonie Essen

Seine Solokadenzen – zärtlich, sinnierend, donnernd – lassen die Quintessenz seines Beethoven-Spiels erkennen, der langsame Satz wie auch das zugegebene Adagio aus der „Pathétique“ atmen Entrückung und jenen Frieden, den sich derzeit jeder wünscht. Den Steh-Applaus am Schluss durfte man da wohl auch als politische Solidaritätsbekundung verstehen. Den von Ludwig van Beethoven dank seines dramatischen Nervs bewunderten und etwas in Vergessenheit geratene Luigi Cherubini würdigte Sir Antonio mit der Ouvertüre zu „Anachréon“, die die Italiener durch ihre sprichwörtliche Orchesterkultur adelten. Der butterweiche Hörnereinsatz im Dialog mit den Holzbläsern: ein Glücklichmacher samt dem subtilen Spitzentanz der Streicher

Überwältigend gut: das Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma

Jean Sibelius und Richard Strauss im zweiten Teil war dann ein denkbar ungleiches Paar, auch wenn beide scheinbar affin die sinfonische Dichtung verband. Das neblig-mystische „En Saga“ in den schwermütig abgedunkelten Farben des Finnen erhob dabei der prachtvolle römische Klangkörper zum üppigen, changierenden Stimmungsbild, das freilich neben dem Witz sprühenden Geniestreich des „Till Eulenspiegel“ mit seinen blitzschnellen Affektwechseln das Nachsehen hatte. Die Holzbläser kicherten, die Streicher heuchelten Tugend, das Blech mimte die unumstößliche Gerichtsbarkeit.

Ein diebisches Hörvergnügen, und als beruhigendes Zuckerl reichte Pappano noch ein altes Tänzchen von Respighi als Gruß aus der Heimat.

