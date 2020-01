RTL schickt wieder C- und D-Promis in den Dschungel. Ab 10. Januar müssen sie sich den Ekel-Prüfungen stellen. Wen kennen Sie?

Berlin. Ab 10. Januar können sich Fans auf RTL wieder feinstes Trash-TV ansehen: Das Dschungelcamp startet. Welche Promis 2020 dabei sind.

Dschungelcamp 2020: Kandidaten bekannt – wen kennen Sie?

RTL hat die Kandidaten für „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ bekanntgegeben

Ein ehemaliger Politiker, Boxer Sven Ottke und die Ex von Michael Wendler sind bei IBES 2020 dabei

Die Frau des verstorbenen TV-Auswanderers Jens Büchner geht in den australischen Busch

Dazu ziehen auch viele weitere Trash-TV-Prominente ins Dschungelcamp – wen kennen Sie alles?

Jetzt ist es offiziell: RTL hat bekanntgegeben, welche Promis oder sagen wir besser: Menschen, die es werden wollen, ins Dschungelcamp 2020 ziehen. Die vorab kursierenden Gerüchte haben sich dabei größtenteils bestätigt.

Am 10. Januar geht es bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ in den australischen Busch – Begegnungen mit Kakerlaken, Schlangen und dem beliebten Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sind auch beim Dschungelcamp 2020 wohl programmiert.

Einziehen werden vor allem wieder reichlich ehemalige TV-Show-Kandidaten, aber auch Schauspieler, eine Ex vom Wendler und auch erstmals ein ehemaliger Politiker. Ein Überblick.

Nach Teilnahmen in diversen Fernsehformaten ist die 31-Jährige jetzt im Trash-TV-Olymp angekommen. Zuletzt stand sie 2018 für „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ vor der Kamera. In der RTL-Show leben die Kandidaten mit einer Gruppe Singles zusammen, um die Stärke ihrer Beziehung zu testen. Avilova, die auch schon mal das Cover des „Playboy“ zierte, outete sich in dem Format als bisexuell. Claudia Norberg: Ihr Ex blamierte sich 2014 mit einem freiwilligen Abgang, den er kurz darauf wieder rückgängig zu machen versuchte – wäre doch gelacht, wenn die 49-Jährige das nicht besser machen könnte als Michael Wendler.

Markus Reinecke: Ihm können die anderen Kandidaten ihre verstaubten Raritäten andrehen. Der 50-Jährige ist Besitzer eines Antiquitätenladens und seit 2018 einer der RTL-„Superhändler“. Zuvor war er unter anderem schon in „Die große Reportage“ und „Abenteuer Leben: Lost and Sold“ zu sehen.

Sven Ottke: Er zählt zu den wenigen Profi-Sportlern, die aufhörten, als es am schönsten war. Von 1998 bis 2003 war der heute 52-Jährige Weltmeister im Supermittelgewicht und trat 2004 ungeschlagen zurück. Auch Fernseherfahrung hat er schon: Er nahm 2006 bei „Dancing on Ice“ teil.

Er zählt zu den wenigen Profi-Sportlern, die aufhörten, als es am schönsten war. Von 1998 bis 2003 war der heute 52-Jährige Weltmeister im Supermittelgewicht und trat 2004 ungeschlagen zurück. Auch Fernseherfahrung hat er schon: Er nahm 2006 bei „Dancing on Ice“ teil. Toni Trips: Heißt eigentlich Antonia Komljen und wollte bei „Deutschland sucht den Superstar“ den großen Durchbruch schaffen. Weil der aber noch auf sich warten lässt, folgt nun das nächste RTL-Format. Wiedererkennungswert hat die 21-Jährige jedenfalls: durch ihre Tattoos im Gesicht.

Das RTL-Dschungelcamp lief erstmalig 2004, in diesem Jahr läuft bereits die 14. Staffel. Fans mussten in diesem Jahr Abschied von einem kontroversen Ex-Teilnehmer nehmen: Walter Freiwald ist an Krebs gestorben – viele trauerten öffentlich. 2019 sicherte sich Evelyn Burdecki die IBES-Krone.

