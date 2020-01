RTL schickt wieder C- und D-Promis in den Dschungel. Ab 10. Januar müssen sie sich den Ekel-Prüfungen stellen. Wen kennen Sie?

Berlin. Das Dschungelcamp wird in Australien gedreht, seit Oktober toben dort Buschbrände. Wir klären, was das für die Stars nun bedeutet.

In wenigen Tagen startet wieder eines der beliebtesten TV-Formate Deutschlands: Ab 10. Januar läuft auf RTL wieder „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ – besser bekannt als Dschungelcamp. Es ist bereits die 14. Staffel der erfolgreichen TV-Show.

Aber 2020 müssen sich die Bewohner nicht nur vor Schlangen, Kakerlaken und Spinnen fürchten – denn seit Oktober haben verheerende Buschbrände Teile Australiens fest im Griff.

Das Dschungelcamp wird in News South Wales gedreht. Dem Bundesstaat, der von den Buschbränden besonders schlimm betroffen ist. Dort ist bereits eine Fläche von der Größe Belgiens den Flammen zum Opfer gefallen, fast 1000 Häuser wurden zerstört, Touristen und Einheimische flüchten.

Erst am Donnerstag legte die örtliche Feuerwehr ein Gebiet fest, das evakuiert werden soll – und sich vom Urlaubsort Batemans Bay über 240 Kilometer Richtung Süden bis zur Grenze des Staates Victoria erstreckt.

Aber alle Fans des Dschungelcamps können jetzt erleichtert aufatmen. Denn der Drehort der RTL-Show liegt in Dungay im Nordosten von New South Wales an der Grenze zum Bundesstaat Queensland. Der Ort ist rund 1100 Kilometer von Batemans Bay entfernt.

Diese Karte zeigt den Drehort der RTL-Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“:

Die Gefahr, dass sich die Buschbrände auf diese Region ausbreiten, ist wohl eher unwahrscheinlich. Damit kann sich das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich ganz auf die Teilnehmer und den Kampf um die Dschungelkrone konzentrieren – und auf Trash-TV vom feinsten freuen.

