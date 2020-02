Berlin. Bei RTL ist die 13. Staffel von „Let’s Dance“ gestartet. Alle Augen waren dabei auf Laura Müller und Freund Michael Wendler gerichtet.

Wenn man sich bei jedem zweiten sogenannten Promi fragt, wer das eigentlich ist, weiß man: „Let’s Dance“ geht wieder los. 14 mehr oder minder bekannte Personen tanzen seit Freitag über das Parkett von RTL, um sich den „Let’s Dance“-Pokal zu sichern.

Bei der Kennenlern-Show dürfen sich die Kandidaten und Kandidatinnen netterweise noch mal vorstellen. Dort wird auch festgelegt, welcher Promi für den Rest der 13. Staffel mit welchem Profi tanzt. Neben dem „Ninja Warrior“-Gewinner Moritz Hans, dem „RTL2“-Trödler Sükrü Pehlivan und dem „Alles was zählt“-Schauspieler Tijan Njie ist auch die Fußball-Weltmeisterin Steffi Jones dabei. Mit John Kelly tritt auch – wieder einmal – ein Mitglied der Kelly-Family an. Und dann ist da natürlich Laura Müller.

„Let’s Dance“-Lachnummer: Laura Müller und Michael Wendler

„Vielleicht kennt mich der eine oder andere vom Cover des Playboys“, erklärt die 19-Jährige. Sie wolle zeigen, dass sie nicht bloß ein Anhängsel von Michael Wendler (47) sei. Außerdem freue sie sich so sehr auf die Kleider. Das mit dem Anhängsel gelingt ihr nicht ganz, denn jedes Mal, wenn Müller eingeblendet wird, ist auch der im Studio sitzende Michael Wendler zu sehen. Michael Wendler wollte übrigens nicht, dass Laura bei „Let’s Dance“ teilnimmt.

Während der gesamten Live-Show macht RTL immer wieder Sprüche auf Kosten der beiden. Selbst auf Twitter ätzt der Sender gegen die Kandidatin: „Wow, die ersten zusammenhängenden Sätze von Laura Müller, ohne dass sie uns Gutscheincodes für einen Fitness-Tee angedreht hat.“

„Let’s Dance“ 2020- Das sind die Kandidaten 1 / 14 „Let’s Dance“ 2020- Das sind die Kandidaten Gibt sich bei „Let’s Dance“ die Ehre: Ex-Fußballprofi Ailton. Der Publikumsliebling erspielte sich zu aktiven Zeiten den Spitznamen Kugelblitz. Ob er das auch aufs Parkett bringen kann? Foto: imago images / Nordphoto

2 / 14 „Let’s Dance“ 2020- Das sind die Kandidaten Die einst erfolgreichste deutsche Rapperin Sabrina Setlur (46) ist bei „Let’s Dance“ dabei. Foto: imago images / Future Image

3 / 14 „Let’s Dance“ 2020- Das sind die Kandidaten Laura Müller, Freundin von Schlagerstar Michael Wendler und seit Neuestem auch Playmate, wird auf dem RTL-Tanzparkett antreten. Foto: dpa

4 / 14 „Let’s Dance“ 2020- Das sind die Kandidaten Auch RTL-Moderatorin Ulrike von der Groeben ist dabei. Es sei an der Zeit, dass sie nicht nur über Sport rede, sagte die 62-Jährige. Foto: dpa

5 / 14 „Let’s Dance“ 2020- Das sind die Kandidaten Für Stand-up-Comedian Ilka Bessin war die Entscheidung, bei „Let’s Dance“ anzutreten, keine einfache: „Wenn man sich als dicke Frau vor Millionen von Zuschauern freiwillig auf das Tanzparkett stellt und sich dann auch noch von der Jury und dem Fernsehzuschauer bewerten lässt, ist das schon nicht so einfach.“ Foto: imago

6 / 14 „Let’s Dance“ 2020- Das sind die Kandidaten Sänger John Kelly tritt in die Fußstapfen seiner Schwester Maite. Die gewann 2011 sogar die Tanzshow. Foto: imago images/Future Image

7 / 14 „Let’s Dance“ 2020- Das sind die Kandidaten Das transsexuelle Model Loiza Lamers gewann 2015 die achte Staffel von „Holland's Next Top Model“. Nun tanzt sie bei RTL. Foto: dpa

8 / 14 „Let’s Dance“ 2020- Das sind die Kandidaten Comedian und Schauspieler Martin Klempnow sagt über seine Teilnahme: „Im Dschungelcamp war leider kein Platz mehr, und der Playboy wollte mich auch nicht, also mach’ ich bei ,Let’s Dance’ mit.“ Foto: imago/Future Image

9 / 14 „Let’s Dance“ 2020- Das sind die Kandidaten Lili Paul-Roncalli, Tochter von Zirkus-Direktor Bernhard Paul, ist ebenfalls dabei. Foto: imago images/mix1

10 / 14 „Let’s Dance“ 2020- Das sind die Kandidaten Sükrü Pehlivan, bekannt aus der RTL-Sendung „Trödeltrupp“, geht auch unter die Tänzer. Foto: imago images/STAR-MEDIA

11 / 14 „Let’s Dance“ 2020- Das sind die Kandidaten Die frühere Fußballnationalspielerin und Bundestrainerin Steffi Jones tauscht die Fußballschuhe gegen Tanzschuhe. Foto: dpa

12 / 14 „Let’s Dance“ 2020- Das sind die Kandidaten Auch Ex-„DSDS“-Kandidat Luca Hänni schwingt bei „Let’s Dance“ das Tanzbein. Foto: imago images/HOFER

13 / 14 „Let’s Dance“ 2020- Das sind die Kandidaten Kletterprofi Moritz Hans hat sich auch für „Let’s Dance“ verpflichtet. „Ich habe Ultra-Bock zu tanzen“, sagt er. Foto: imago/eventfoto54

14 / 14 „Let’s Dance“ 2020- Das sind die Kandidaten „Alles was zählt“-Darsteller Tijan Njie ist in der Daily Soap auf dem Eis zu sehen. Nun tauscht er Schlittschuhe gegen Tanzschuhe. Foto: imago images / Gartner

„Du bist also diese Laura Müller. So so“, begrüßt auch Daniel Hartwich (41) die Kandidatin. Gemeinsam mit Zirkuschef-Tochter Lili Paul-Roncalli (21) und „Alles was zählt“-Schauspieler Tijan Njie (28) und den jeweiligen Tanzpartnern legt Müller im Gruppentanz eine Salsa hin.

Vielleicht liegt es an Wendlers Cheerleading-Qualitäten, aber zumindest auf dem Parkett gibt die „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin ein gar nicht mal so ein schlechtes Bild ab. Lesen Sie hier: Laura Müller – Die Freundin von Wendler zahlte einen hohen Preis für ihren Erfolg.

Joachim Llambi gefällt Müllers erster Let’s Dance-Auftritt

„Ihr wart mit Abstand besser als die erste Cha-Cha-Truppe. Ich freue mich und bin aufgeregt, was mit euch passiert“, sagt die ehemalige Profitänzerin Motsi Mabuse (38) begeistert. Neben Mabuse sitzen – wie schon in den vergangenen Jahren – der Choreograph Jorge González (52) und der ehemalige Turniertänzer Joachim Llambi (55).

Selbst dem eigentlich strengen Llambi scheint Laura Müllers Performance gefallen zu haben: „Für die erste Show ordentlich“, sagt er. „Ausstrahlungsmäßig toll. Da kann sogar noch ein bisschen mehr Sexappeal kommen.“

Mit 17 Punkten für Laura Müller, 21 Punkten für Lili Paul-Roncalli und 23 Punkten für Tijan Njie sichern sich die drei Promis die Plätze vier, zwei und eins. Schauspieler Njie darf als Sieger dank einer Wildcard sogar gleich in die nächste Runde ziehen.

Bei Let’s Dance tanzt die Fußball-Weltmeisterin Steffi Jones

Und da es noch andere Kandidaten außer Laura Müller gibt: Mit einem Cha-Cha-Cha zu „Evacuate The Dancefloor“ von Cascada tanzen Moderatorin Ulrike von der Groeben (62), Model Loiza Lamers (25) und Sänger Luca Hänni (25) über das Parkett. Ihr Auftritt wird schlechter als jener der Salsa-Truppe bewertet, aber besser als die Gruppe der Wiener-Walzer-Tänzer.

Diese besteht aus „Ninja Warrior“-Champion Moritz Hans (23), Fußballspielerin Steffi Jones (47) und Moderator Sükrü Pehlivan (47). Dass tanzende Fußballerinnen für gute Unterhaltung sorgen, sah man zuletzt bei „Dancing on Ice“ mit Nadine Angerer alias Natze.

Sänger John Kelly reist für Let’s Dance mit Privatjet an

Komikerin Ilka Bessin (48) alias Cindy aus Marzahn und Rapperin Sabrina Setlur (46) legen mit ihren Partnern einen heißen Tango zu „Hey Sexy Lady“ von Shaggy aufs Parkett. Zum Abschluss gibt es noch die „Altherren-Riege“, wie Joachim Llambi sie nennt: Sänger John Kelly, der zuvor mit dem Privatjet anreiste, Schauspieler Martin Klempnow (46) und Fußballer Ailton (46) tanzen einen Quickstep zu „Save Your Kisses For Me“ von Brotherhood of Man.

Zum Abschluss der Sendung werden die Paare für den Rest der Sendung verkündet. Massimo Sinató darf sich als einziger seine Partnerin aussuchen und wählt Lili Paul-Roncalli. Ob da jemand spitz auf den Pokal ist? Immerhin tritt die 21-Jährige als Akrobatin im Zirkus auf.

„Let’s Dance“ – Das sind die Paare

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató

Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin

Loiza Lamers und Andrzej Cibis

Steffi Jones und Robert Beitsch

Ilka Bessin und Erich Klann

Laura Müller und Christian Polanc

Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin

Tijan Njie und Kathrin Menzinger

John Kelly und Regina Luca

Moritz Hans und Renata Lusin

Ailton und Isabel Edvardsson

Martin Klempnow und Marta Arndt

Luca Hänni und Christina Luft

Sükrü Pehlivan und Alona Uehlin

Damit geht ein großer Wunsch von Laura Müller in Erfüllung: Sie wollte unbedingt mit Christian Polanc tanzen. Ganz zufällig der älteste Profi-Tänzer.