Halsbrecherisch flinke Läufe, glitzernde Triller, und plötzlich unterfüttert die Tuba den Satz mit der Choralmelodie. Ein Herzklopf-Moment. Im Musikbildungszentrum Bad Fredeburg setzt Prof. Reinhold Friedrich die Barocktrompete ab und seufzt glücklich: „Ja, das ist hart.“ Johann Sebastian Bach eben. Prof. Friedrich ist einer der besten Solotrompeter Deutschlands. Die Namensliste seiner neun Bläserkollegen vom Brass-Ensemble des Lucerne Festival Orchesters (LFO) liest sich wie das Who is Who der jungen Blechbläser-Elite. Sie proben in der Musikakademie, denn am 3. Oktober eröffnen sie das Internationale Brass-Festival Sauerland-Herbst mit einem Konzert in den Räumen der Firma BJB in Arnsberg.

10 Konzerte können im Corona-Jahr angeboten werden

Meistertrompeter Prof. Reinhold Friedrich Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Insgesamt 10 Konzerte kann das populäre Festival trotz Corona in dieser Saison anbieten. Auf die ganz großen Orchesterbesetzungen muss das Publikum in der 21. Auflage verzichten, ebenso auf die kleinen Spielorte. Festival-Leiter Prof. Thomas Clamor ist froh, dass die Reihe trotz der Pandemie wenigstens in verkleinerter Form ausgerichtet werden kann, denn in den ersten Covid-19-Wochen ging man davon aus, dass Bläser besonders viele Aerosole freisetzen. Seither ist viel geforscht worden. Entwarnung gibt es noch nicht, aber doch eine gewisse Beruhigung. Der Abstand zwischen zwei Musikern muss jetzt nur noch zwei Meter betragen.

„Seit heute ist der Ploppschutz in NRW aufgehoben“, informiert Prof. Friedrich sein Ensemble. „Wir brauchen kein Verhüterli auf die Schalltrichter zu ziehen, das heißt, wir können an der Stelle etwas lockerer machen.“

Die Blechbläser des Lucerne Festival Orchesters bringen delikate Musik mit ins Sauerland. Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy, Max Reger. Dazu das Werk „I can’t breathe“ für Trompete solo von Georg Friedrich Haas, das an den von US-Polizisten getöteten Eric Garner erinnert. Das Stück ist für Doppeltrompete geschrieben, ein Instrument mit zwei Schalltrichtern. „Wir Blechbläser sind ja meistens lustig, wir trinken und feiern gerne, und wir spielen gerne fröhliche Musik“, so Reinhold Friedrich. „Aber ich bringe ein Programm mit, das gegen die Blechbläser-Klischees anspielt, das sich mit Trauer beschäftigt und dem Tod. Eine Million Menschen sind bereits an Covid 19 gestorben. Es war mir nicht möglich, ein lustiges Programm zu machen.“

Junge Musiker aus neun Ländern

Beim ersten Durchlauf ist die Tuba zu laut. „Fabian, Du bist schon wirkungsmächtig“, gibt Reinhold Friedrich als Dirigent Rückmeldungen. Der angesprochene junge Fabian Neckermann ist Solotubist im Rundfunksinfonie-Orchester Berlin. Die Musiker kommen aus der Schweiz, Portugal, Belgien, England, USA, Spanien, Serbien, Australien und Deutschland. Sie sind Solobläser in großen europäischen und deutschen Philharmonien und trotz ihrer Jugend teils bereits Professoren, so wie der belgische Trompeter Wim van Hasselt. Die meisten von ihnen haben bei internationalen Wettbewerben Auszeichnungen errungen, zum Beispiel der australische Posaunist Jonathon Ramsay, der 2019 spektakulär den Düsseldorfer Aeolus-Preis gewonnen hat. Und sie spielen beim Lucerne Festival Orchestra, jenem Lieblingsprojekt von Claudio Abbado (1933 - 2014), dessen Solotrompeter Reinhold Friedrich ist. Friedrich und Abbado haben auch das LFO-Brass-Ensemble gegründet.

Musiker aller Nationen musizieren friedlich zusammen

„Diese Besetzung spiegelt wider, was Kultur bedeutet: Wir sind das Produkt des friedlichen Zusammenlebens aller Nationen. Wir musizieren zusammen, und es gibt keine Grenzen“, betont Prof. Friedrich. Solche Internationalität ist in 21 Jahren ebenfalls zu einem Markenzeichen des Sauerland-Herbstes geworden, der weit über Südwestfalen hinaus strahlt. „Der Sauerland-Herbst ist der Mega-Treffpunkt für Blechbläser schlechthin“, lobt Prof. Friedrich, der dem Festival seit vielen Jahren als Künstler verbunden ist. „Das liegt am Konzept. Es kommen alle zusammen, Trompeter, Tubisten, große Orchester, Spezialensembles, leichte Musik, dazu die Meisterklassen, das ist in dieser Form einzigartig.“

Musik ist ein großer Kulturträger

All die gewaltigen Kompositionen des Eröffnungsprogramms steuern auf das Meisterwerk der Meisterwerke zu: Johann Sebastian Bachs Choral BWV 668 „Vor Deinen Thron tret ich hiermit“ in einer Bearbeitung für Blechbläserensemble. Es handelt sich um die letzte Komposition Bachs. Sie steht sinnbildlich für die Welt im Corona-Jahr 2020. „Man merkt gerade jetzt, dass die Musik ein großer Kulturträger ist“, resümiert Reinhold Friedrich. „Sie ist so wichtig für die Menschen und nicht nur eine Garnierung auf dem Wiener Schnitzel. Kultur ist das, was den Menschen ausmacht. Musik ist nicht systemrelevant, Musik, ist das System. Wenn wir keine Musik hätten, wären wir keine Menschen. Und das ist in der momentanen Diskussion leider nicht so spürbar.“

Das Festival läuft vom 3. bis zum 31. Oktober.

www.sauerland-herbst.de