Fotografie-Künstlerin Annelise Kretschmer zurück in Dortmund

Dortmund Sie gehörte zu den Fotografinnen der Weimarer Republik, die aus dem Handwerk eine Kunst machten: Annelise Kretschmer im Dortmunder MKK.

Als Annelise Kretschmer mit der Fotografie begann, war sie noch ein Handwerk. Aber wie sie Tropfen auf einer ganz normalen Glasscheibe als optische Sensation fotografierte, wie sie Frauen aus Rollkragenpullovern herausragen oder in den Spiegel hineinblicken ließ, wie sie ihren Mann, den Bildhauer Sigmund Kretschmer, mit einer Pfeife am Fensterkreuz porträtierte, das war weit mehr. Nicht anders als Ilse Bing, Lotte Jacobi, Aenne Biermann und andere Fotografinnen der Weimarer Republik machte sie aus der Fotografie eine Kunstform – und zugleich bedeutete dieses noch junge Medium für sie Emanzipation.

Der Blick fürs Besondere – Annelise Kretschmer: Paris, 1928. Foto: Annelise Kretschmer / Nachlass Annelise Kretschmer / LWL Museum für Kunst und Kultur, Münster

Kretschmer begann nach einer Ausbildung in Essen bei Leon von Kaenel und in Dresden bei Franz Fiedler für Zeitschriften zu fotografieren, bevor sie 1929 im Modehaus ihrer Eltern („Max Weser“ in der Dortmunder Innenstadt) ein eigenes Foto-Atelier eröffnete und damit Mann und vier Kinder ernährte. Eine Ausstellung des Museums für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) in Annelise Kretschmers Heimatstadt Dortmund lässt nun das Bilderleben der Fotografin Revue passieren: „Kosmos des Lebens“ besteht aus acht Originalabzügen aus dem Bestand des Dortmunder Museums sowie 60 Ausstellungsreproduktionen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL). Der hatte 2019 Annelise Kretschmers Nachlass mit 260 Vintage-Prints und 13.000 Schwarz-Weiß-Negativen angekauft und 2022 bereits eine große Retrospektive im Münsterschen LWL-Museum für Kunst und Kultur gezeigt.

Die Karriere von Annelise Kretschmer erlitt 1933 einen Bruch

Der Erste Weltkrieg hatte nicht nur 17 Millionen Menschen das Leben gekostet, sondern mit seiner ungeahnten Bestialität auch ein Erdbeben der gesellschaftlichen Konventionen ausgelöst. Der Innovationsschub der Nachkriegsjahre war enorm. Besonders für Frauen brach mit dem Wahlrecht in der Weimarer Republik eine Ära der Befreiung an. Haarschnitte und Röcke wurden kürzer, manchmal auch die Ehen. Annelise Kretschmer reiste schon 1922 zum ersten Mal nach Nordafrika, wo sie mit der Plattenkamera ihrer Mutter fotografierte. Später wird sie nach Italien und in die Bretagne fahren, in Paris die Stadt- und Straßenfotografie für sich entdecken. Aber ihre Porträts wie das weltberühmt gewordene der Opernsängerin Ellice Illiard, die sie im Liegen, mit dem Kopf auf der flachen Hand fotografiert, haben die größte Intensität unter all ihren Bildern. „Vor allem ihre Porträts bestechen durch die Unmittelbarkeit des Ausdrucks“, sagt auch Ute Christina Koch, die Kuratorin der Ausstellung.

Annelise Kretschmer: „Bildnis Annelise Kretschmer mit Kamera“, 1928. Foto: Annelise Kretschmer / Zentrale

Ab 1926 gehört sie zur Gesellschaft Deutscher Lichtbildner. Aus der sie 1933 vom Nazi-Regime wieder ausgeschlossen wird, weil ihr Vater Julius Silberbach Jude ist. Später tritt sie der Deutschen Arbeitsfront bei, um weiter von der Fotografie leben zu können, fotografiert sogar hochdekorierte Nazi-„Goldfasane“. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, neben Porträts von Honoratioren, auch das Dortmunder Kunstleben, Museumsausstellungen von Aristide Maillol oder Fritz Wotruba etwa; die Museumsdirektorin Leonie Reygers widmet ihr auch eine Foto-Ausstellung. Kretschmers Bilder sind weiterhin eindringliche Porträts. Aber revolutionär neu, kühn, hochkünstlerisch hat sie vor allem in der Weimarer Republik fotografiert. Allemal sehenswert ist die gesamte Ausstellung, die von Dortmund aus auf Tournee gehen wird:

Vreden 28. April bis 23. Juni 2024

Bochum, Zentrum für Stadtgeschichte 30. Juni bis 25. August 2024

Iserlohn, Stadtmuseum 1. September bis 27. Oktober 2024

Bielefeld 3. November bis 23. Dezember 2024

Minden 18. Januar bis 16. März 2025

Brakel 23. März bis 18. Mai 2025

Schmallenberg, Südwestfälische Galerie 25. Mai bis 20. Juli 2025

Lüdenscheid, Städtische Galerie 27. Juli bis 26. Oktober 2025

„Kosmos des Lebens“: Annelise Kretschmers Tochter Christiane von Königslöw fotografierte die Hände ihrer Mutter mit einer Hasselblad-Kamera. Ausstellung Die Fotografin Annelise Kretschmer“ Eine Wanderausstellung des LWL-Museumsamtes für Westfalen Christiane von Königslöw, Hände von Annelise Kretschmer mit Kamera, o.J., Repro: LWL MKuK/Hanna Neander ©Nachlass Annelise Kretschmer, LWL Museum für Kunst und Kultur, Münster Foto: Annelise Kretschmer / Nachlass Annelise Kretschmer / LWL Museum für Kunst und Kultur, Münster

„Kosmos des Lebens“. Die Fotografin Annelise Kretschmer. Museum für Kunst und Kulturgeschichte Dortmund, Hansastraße 3, 44137 Dortmund. Bis 21. April. Geöffnet: Di-So 11-18 Uhr, Mi/Do bis 20 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur