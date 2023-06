Aquazoos in NRW: Hier gibt es Meeresbewohner zu beobachten

Ein Ausflugstipp auch bei schlechtem Wetter: Die Aquazoos in NRW - wie hier das Sea Life in Oberhausen.

Essen. Wenn das Wetter nicht so gut ist, sind Aquazoos ein beliebtes Ausflugsziel in NRW. Wir stellen die Aquazoos in Düsseldorf und Oberhausen vor.

Wer die Welt der Meeresbewohner entdecken will, ist im Aquazoo richtig.

richtig. In NRW gibt es zwei Aquazoos : Den Aquazoo Düsseldorf und das Sea Life Oberhausen .

gibt es zwei : Den und das . Aquazoos in NRW: Wie teuer ist der Eintritt? Welche Tiere gibt es zu sehen? Wir haben alle Infos.

In NRW gibt es neben den klassischen Zoos auch Parks speziell mit Meereslebewesen. Die zwei Aquazoos in NRW sind in Düsseldorf und Oberhausen. Beide haben große Gelände mit bekannten Unterwassertieren wie Haien, Fischen, Schildkröten oder auch besonderen Quallen. Wir haben die wichtigsten Infos zu den Aquazoos in NRW zusammengefasst.

Aquazoos in NRW: Im Sea Life Oberhausen gibt es zahlreiche Fische zu bestaunen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Aquazoos in NRW: Spektakuläre Wasserwelten

In "normalen" Zoos bieten große Gehege einen Einblick in die Lebenswelt der Tiere - meistens sind das Landbewohner wie Löwen, Bären und Antilopen. Die beiden NRW-Aquazoos in Düsseldorf und Oberhausen zeigen die Welt unter dem Meeresspiegel. In Ausstellungen und Aquarien wird die sonst nur schwer einzusehende Unterwasserwelt für Besucherinnen und Besucher erkennbar.

Dazu bieten die Aquazoos auch viel Geschichte und Informationen zu den einzelnen Tieren und Arten. Gerade der Aquazoo in Düsseldorf legt als Museum auch einen Fokus auf die Informationen.

Aquazoo Düsseldorf: Hier gibt es spannende Lebewesen zu entdecken - zum Beispiel Quallen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Aquazoo Düsseldorf: Was gibt es hier zu entdecken?

Einer von zwei Aquazoos in NRW liegt in Düsseldorf. Im Aquazoo Löbbecke Museum bietet mit rund 5000 Tieren aus mehr als 500 Arten einen tiefen Einblick in die Unterwasserwelt und erzählt dabei die Geschichte der Entstehung von Leben rund um das Wasser. Dazu kommen 1400 Museumsobjekte mit verschiedenen interaktiven Elementen und Medien.

Damit verbindet der Düsseldorfer Aquazoo Museum und Zoo. Zu sehen gibt es dort verschiedene Fischarten, Schildkröten, Krokodile, Haie, Quallen, Muschelarten, Frösche und weitere Tiere in und am Wasser.

Hier lesen Sie alles, was Sie für einen Besuch im Aquazoo Düsseldorf wissen sollten.

Sea Life Oberhausen: Deshalb lohnt sich ein Besuch

Wer an Aquazoos in NRW denkt, wird vermutlich zuerst das Sea Life in Oberhausen im Kopf haben. Auf 4000 Quadratmeter dreht sich alles um Wasserbewohner. Hier sind rund 5000 Tiere zu sehen. Mit dabei sind Wasserlebewesen die ihren natürlichen Lebensraum im pazifischen Ozean, bis hin zum Rhein haben.

In großen Becken und und Aquarien sind Tiere wie diverse Haiarten, Fische, Seepferdchen und Oktopoden zu sehen. Laut eigener Angaben ist die Haiaufzucht im Sea Life die größte ihrer Art in Deutschland. Hier steht vor allem das Erlebnis der Meereslebewesen im Vordergrund. Dazu gehören auch live Tierfütterungen an den verschiedenen Becken.

Hier erfahren Sie mehr für einen Besuch im Sea Life Oberhausen.

Ein Freizeittipp auch für schlechtes Wetter: Der Aquazoo in Düsseldorf. Foto: Aquazoo

Aquazoos in NRW: Das sind die Preise und Öffnungszeiten

Aquazoo Löbbecke Museum Düsseldorf:

Preise: Erwachsene 9 Euro, Kinder (6-18 Jahre) 5 Euro

Erwachsene 9 Euro, Kinder (6-18 Jahre) 5 Euro Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr (Geschlossen an Neujahr, am 1. Mai, den beiden Weihnachtsfeiertagen und Silvester)

Sea Life Oberhausen:

Preise: Erwachsene (ab 15 Jahre) 22,50 Euro, Kinder (3-14 Jahre) 19 Euro

Erwachsene (ab 15 Jahre) 22,50 Euro, Kinder (3-14 Jahre) 19 Euro Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18.30 Uhr

Aquazoos in NRW: Hunde sind nicht erlaubt

Sowohl der Aquazoo in Düsseldorf als auch das Sea Life in Oberhausen erlauben die Mitnahme von Hunden nicht. Einzige Ausnahme sind Blindenhunde.

Aquazoos in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit