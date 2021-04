„Battle Rooms“ ist die Spielshow für die eigenen vier Wände

Essen. Das Online-Angebot „Battle Rooms“ verbindet Quizspaß und Kombinationsgabe – und kommt aus der Region Ruhr von den Machern von „RuhrEscape“.

Rund sechs Jahre ist es her, dass der Mülheimer Maximilian Klar und sein Team das Escape-Room-Unternehmen „RuhrEscape“ in Essen eröffnete. Die Räume, in denen es gilt, mit scharfer Kombinationsgabe und guter Teamarbeit Rätsel zu lösen, um innerhalb von 60 Minuten aus einem abgesperrten Raum heraus zu gelangen, sind wegen der Corona-Schutzverordnung aber schon länger geschlossen. „Wir müssten unter eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 kommen, um wieder öffnen zu dürfen. Das ist zeitnah leider unrealistisch“, sagt Klar, der mit seinem Team allerdings ein weiteres Unterhaltungsformat an den Start gebracht hat.

„Battle Rooms“ nennt sich die neue Online-Spielshow aus dem Hause „RuhrEscape“. Zwei bis zehn Spieler können an einer Runde teilnehmen. Etwa bis 80 bis 90 Minuten lang müssen die Teilnehmer unter Zeitdruck unter anderem Quizfragen beantworten, Produktpreise schätzen, Logos der passenden Firma zuordnen oder anhand von Symbolen einen Filmtitel oder eine Figur aus der Welt der Promis und Popkultur erkennen.

Alle Regeln werden dabei von einem Moderatorenpaar ausführlich erklärt. Voraussetzung für die Teilnahme an einer Runde „Battle Rooms“ sind eine stabile Internetverbindung und die Einrichtung einer Videokonferenz, in der man sich innerhalb der Teilnehmerrunde absprechen muss, um jede der insgesamt acht Spielrunden gleichzeitig und damit unter fairen Voraussetzungen spielen zu können. „Battle Rooms“-Spielzugänge gibt’s für 7,99 € (Einzelticket) und ab 5,99 € (Gruppenticket) auf www.battle-rooms.de.