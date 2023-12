Frische Brötchen an Silvester und Neujahr? So dürfen Bäckereien in NRW an diesen beiden Tagen öffnen.

Frische Brötchen kaufen Brötchen an Silvester und Neujahr: So öffnen Bäcker in NRW

Essen. Wo bekomme ich Silvester und Neujahr frische Brötchen? Wir haben zusammengefasst, wann Bäcker in NRW zum Jahreswechsel 2023/2024 öffnen dürfen.

Wo bekomme ich am Silvestertag und an Neujahr frische Brötchen zu kaufen?

Zu diesen Zeiten dürfen Geschäfte in NRW rund um den Jahreswechsel ihre Waren verkaufen.

Welche Geschäfte dürfen an Sonn- und Feiertagen sonst noch öffnen und wann?

Den Neujahrstag mit frischen Brötchen zum Frühstück beginnen? Oder noch schnell Kuchen oder ein Baguette vor der Silvesterparty kaufen? Klingt gut. Doch wann dürfen Bäcker und auch weitere Geschäfte in NRW an diesen beiden Tagen öffnen? Der 1. Januar, Neujahr, ist ein solcher und fällt im Jahr 2022 auf einen Samstag. Wie sind da die Öffnungszeiten beim Bäcker? Welche Regelungen hier gelten, ist im Ladenöffnungsgesetz des Landes NRW aufgeführt.

Da Silvester 2023 auf einen Sonntag fällt, gelten an diesem Tag für die Bäckereien in NRW die regulären Sonntags-Öffnungszeiten. Bäckereien dürfen also bis zu fünf Stunden öffnen, gastronomische Standorte sogar ganztägig.

Vorweg: Theoretisch, also von Gesetz wegen, darf Ihr Lieblingsbäcker an beiden Tagen öffnen. Ob Ihre Bäckerei von dieser Möglichkeit auch Gebrauch macht, liegt jedoch im Ermessen des Unternehmens. Erkundigen Sie sich also besser im Vorfeld, ob geöffnet ist oder nicht.

Brötchen an Silvester und Neujahr: Diese Regelungen gelten in NRW

31. Dezember (Silvester): Bäckereien dürfen für maximal fünf Stunden öffnen, Supermärkte bleiben zu.

Eine Ausnahme gilt für Bäckereien oder Bäckereifilialen in Bahnhöfen: Sie dürfen auch an den Feiertagen ganztägig frische Brötchen anbieten. Denn für die dort angesiedelten Geschäfte gelten die Beschränkungen des NRW-Ladenöffnungsgesetzes nicht. Am 1. Januar müssen aber auch hier die Filialen um spätestens 17 Uhr schließen.

Brötchen an Silvester und Neujahr: Ausnahme Tankstelle

Eine weitere Einkaufsmöglichkeit für frische Brötchen oder Croissants bieten Tankstellen: Sie dürfen an allen Feiertagen uneingeschränkt öffnen und Waren des Reisebedarfs anbieten (u.a. Zeitungen, Tabakwaren und Lebensmittel).

Wer jedoch ganz auf Nummer sicher gehen will, sollte sich bereits vor dem Wochenende mit Aufbackbrötchen eindecken: Das wäre in diesem Jahr noch bis zum 30. Dezember (ein Samstag) möglich. (tat/mein(mawo)

