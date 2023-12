„Dinner for One“ ist für viele Menschen an Silvester ein absolutes Muss. Wir haben die Sendetermine für 2023 in der Übersicht.

Silvester „Dinner for One“ an Silvester: Hier läuft der Klassiker

Essen. Ein Muss an Silvester: „Dinner for One“ mit Miss Sophie und Butler James. Doch wann läuft der Klassiker? Eine Übersicht über die Sendetermine.

Für viele ist „Dinner for one“ an Silvester ein Muss.

Doch wann läuft der Klassiker „Dinner for one“ im Fernsehen?

Wir haben die Sendetermine für „Dinner for one“ in der Übersicht zusammengestellt.

Silvester ist Raclette, Fondue, Zinngießen, Partyspiele und Feuerwerk - und für viele eben auch das „Dinner for One“. Seit mittlerweile 60 Jahren sorgt der etwa 18-minütige Sketch von Butler James und Miss Sophie für beste Unterhaltung zum Jahreswechsel. Sie wollen das „Dinner for One“ auch 2023 nicht verpassen? Wir haben alle Sendetermine für Silvester 2023 in der Übersicht zusammengefasst.

„Dinner for One“ - Das sind die Sendetermine an Silvester 2023 (31. Dezember):

15.35 Uhr (NDR)

17.35 Uhr (WDR)

17.40 Uhr (Das Erste und NDR)

18.10 Uhr (SWR)

18.55 Uhr (RBB)

19 Uhr (MDR)

19.10 Uhr (HR)

19.40 Uhr (BR und NDR)

20.15 Uhr (NDR und SWR: 60 Jahre Dinner for One - Die Jubiläumsshow)

23.40 Uhr (NDR, ORF 1 und SWR)

Ein Stück Fernsehgeschichte: Das „Dinnfer for One“ darf auch in diesem Jahr an Silvester nicht fehlen. Foto: Annemarie Aldag / NDR

„Dinner for One“ mit Dialekt - Das sind die Termine an Silvester 2023:

8.35 Uhr auf platt (NDR)

16.50 Uhr auf hessisch (HR)

17.10 Uhr auf kölsch (WDR)

18.40 Uhr auf hessisch (HR)

Dinner for One: Wann läuft der Sketch an Neujahr (1. Januar 2024)?

00:05 Uhr (BR)

5.35 Uhr (ORF1)

11.15 Uhr (SWR: 60 Jahre Dinner for One - Die Jubiläumsshow)

Seit wann gibt es das „Dinner for One“?

Der Sketch, der auch unter dem Namen „Der 90. Geburtstag“ bekannt ist, wurde 1963 aufgenommen und das erste Mal im NDR ausgestrahlt. Die gesamte 18-minütige Szene spielt in nur einem Raum und beinhaltet mehrere Running Gags, für die das „Dinner for One“ bekannt geworden ist. Freddie Frinton spielt Butler James, May Warden ist Miss Sophie und Heinz Piper der Conférencier.

Mittlerweile ist der Film so bekannt geworden, dass er in mehrere Dialekte übersetzt worden ist. Joko und Klaas haben zu Silvester 2021 eine Neuauflage („Silvester für Eins“) mit Moderator Steven Gätjen als Conférencier herausgebracht. Der Sketch findet sich noch auf YouTube.

