Freizeitparks in NRW: Saison 2023 startet - neue Angebote

Freizeitparks in NRW sind beliebte Ausflugsziele. So langsam stehen die wärmeren Monate vor der Tür und die Parks öffnen wieder ihre Türen. Passend zur Saisoneröffnung 2023 werfen wir auch einen Blick auf neue Angebote. Alle Infos finden Sie in unserer großen Übersicht.

Freizeitparks in NRW: Das Phantasialand in Brühl

Das Phantasialand ist einer der beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. Der Park öffnet am 1. April seine Türen. Große Neuerungen spart man sich in Brühl – die gab es mit den Themenwelten „Deep In Africa“ (2022) und „Rookburgh“ (2020) schließlich schon in der jüngeren Vergangenheit. Weitere Infos zum Phantasialand finden Sie hier.

Freizeitparks in NRW: Das Phantasialand gehört zu den beliebtesten Parks in NRW. Foto: Phantasialand

Darüber hinaus locken Klassiker wie die „Black Mamba“, „Chiapas – die Wasserbahn“ und der 65 Meter hohe Freifall-Turm „Mystery Castle“. Wichtig: Karten müssen vorab via Internet gekauft werden, es gibt keine Tageskasse. Bis zum 24. März können vergünstigte Aktions-Tickets ab 26 Euro für den Zeitraum September bis November gebucht werden.

Adresse: Berggeiststr. 31-41, Brühl

Berggeiststr. 31-41, Brühl Öffnungszeiten: 1. April bis 17. November, täglich von 9 bis 18 Uhr

1. April bis 17. November, täglich von 9 bis 18 Uhr Preise: ab 54 Euro (Erwachsene), 44 Euro (Kinder zwischen 4 und 11 Jahren und ab 60 Jahren). Kinder unter 3 haben freien Eintritt - genau so wie Geburtstagskinder an ihrem Geburtstag (nach vorheriger Online-Anmeldung)

ab 54 Euro (Erwachsene), 44 Euro (Kinder zwischen 4 und 11 Jahren und ab 60 Jahren). Kinder unter 3 haben freien Eintritt - genau so wie Geburtstagskinder an ihrem Geburtstag (nach vorheriger Online-Anmeldung) Weitere Infos: www.phantasialand.de

NRW-Freizeitpark: Der Movie Park in Bottrop

Der Movie Park in Bottrop öffnet am 24. März wieder seine Türen für Besucherinnen und Besucher. Dann spielt die neue Show „Operation Red Carpet“ in einer an glamouröse Preisverleihungen wie den Oscars angelehnten Kulisse. Es kommt zu einem großen Diebstahl mit anschließender Verfolgungsjagd, bei der die Action-Helden Angelina Croft und James McDean ihr Geschick und Könnten unter Beweis stellen müssen,um die Trophäen zurückzugewinnen. Hier lesen Sie weitere Informationen rund um den Movie Park.

Der Movie Park in Bottrop gehört zu den beliebtesten Freizeitparks in NRW. Foto: Martin Möller/FUNKE Foto Services

Wann die Show Premiere feiert, steht noch nicht fest, die Veranstalter versprechen den Start „bis Juni“. Doch auch darüber hinaus lohnt der Besuch dank mehr als 40 filmreifen Attraktionen wie der „Area 51“-Wildwasserbahn, dem Freifall-Turm „The High Fall“ oder der Achterbahn „Ghost Chaser“. Wer die Eintrittskarten vorab online kauft, spart übrigens viel Geld.

Adresse: Warner-Allee 1, Bottrop

Warner-Allee 1, Bottrop Öffnungszeiten: Eröffnung am 24. März, an den ersten zwei Wochenenden freitags 10 bis 17 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 18 Uhr, danach wechselnde Öffnungszeiten

Eröffnung am 24. März, an den ersten zwei Wochenenden freitags 10 bis 17 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 18 Uhr, danach wechselnde Öffnungszeiten Preise: ab 29,90 Euro online, an der Tageskasse 59,90 (Erwachsene), 51,90 (Kinder 4-11 Jahre), 29,90 Euro (ermäßigt)

ab 29,90 Euro online, an der Tageskasse 59,90 (Erwachsene), 51,90 (Kinder 4-11 Jahre), 29,90 Euro (ermäßigt) Weitere Infos: www.movieparkgermany.de

NRW-Freizeitpark: Das Fort Fun Abenteuerland im Sauerland

Für Comic-Held Yakari können sich spätestens seit dem 2020 veröffentlichten Kinofilm viele Heranwachsende begeistern. Im Fort Fun Abenteuerland in Bestwig erwartet die Besucherinnen und Besucher ab dem 1. April ein eigenes Areal, das dem Indianerjungen gewidmet ist.

Das Fort Fun Abenteuerland im Sauerland ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien in NRW. Foto: Hans Blossey

Zunächst öffnen dort die Wasserbootrutsche „Yakaris rutschige Wasserfälle“ sowie die Ponyreitbahn „Kleiner Donners wilder Ritt“. Weitere Attraktionen kommen in zwei Ausbaustufen bis 2025 hinzu, die Fläche wird nach Fertigstellung rund 10.000 Quadratmeter umfassen. Was Sie sonst noch für Ihren Besuch wissen müssen, lesen Sie hier.

Darüber hinaus plant das Fort Fun im Frühjahr wieder einige Sonderveranstaltungen, darunter eine Ostereiersuche an den Feiertagen (Preis: eine Jahresfreikarte) und die „Country Days“ am 19. und 20. Mai mit Barbecue-Angebot, Spielen und genretypischer Livemusik.

Adresse: Aurorastr. 50, Bestwig

Aurorastr. 50, Bestwig Öffnungszeiten: 1. April bis zum 16. April täglich von 10 bis 17 Uhr, danach wechselnde Öffnungszeiten

1. April bis zum 16. April täglich von 10 bis 17 Uhr, danach wechselnde Öffnungszeiten Preise: ab 24,75 Euro (Erwachsene), 23,75 (bis 150cm Körpergröße und Rentner), freier Eintritt für Kinder unter 4

ab 24,75 Euro (Erwachsene), 23,75 (bis 150cm Körpergröße und Rentner), freier Eintritt für Kinder unter 4 Weitere Infos: www.fortfun.de

Freizeitparks in NRW: Das Safariland Stukenbrock

Den etwas anderen Erlebnispark gibt’s in Ostwestfalen. Im Safariland Stukenbrock warten nicht nur mehr als 30 Fahr-Attraktionen, sondern auch rund 600 Tiere, die man sonst in Deutschland selten bis gar nicht zu Gesicht bekommt, auf Besucherinnen und Besucher. Weitere Infos zum Safariland Stukenbrock finden Sie in unserem Artikel.

Freizeitparks in NRW: Im Safariland Stukenbrock können Besucherinnen und Besucher den Tieren ganz nah sein. Foto: Safariland Stukenbrock

Höhepunkt des Angebots ist die etwa 60-minütige VIP-Safari-Tour, in der es mit erfahrenen Pflegekräften ganz nah an Löwen, Giraffen und weitere exotische Tiere herangeht. Kinder dürfen sich außerdem vor allem auf den Indoor-Abenteuer-Spielpark freuen – hier bleiben Gäste auch bei schlechtem Wetter trocken.

Adresse: Mittweg 16, Schloß Holte-Stukenbrock

Mittweg 16, Schloß Holte-Stukenbrock Öffnungszeiten: 1. April. bis 29. Oktober täglich 10 bis 18 Uhr (an einigen Tagen geschlossen, weitere Infos online)

1. April. bis 29. Oktober täglich 10 bis 18 Uhr (an einigen Tagen geschlossen, weitere Infos online) Preise: Tickets gibt es noch bis 31 März mit einer Ermäßigung von 2 Euro pro Karte. Erwachsene zahlen 29,50 Euro (ab 60 Jahren: 27,50 Euro), Kinder zwischen 3 und 12 Jahren 25,50 Euro, Kinder unter 3 Jahren erhalten freien Eintritt.

Tickets gibt es noch bis 31 März mit einer Ermäßigung von 2 Euro pro Karte. Erwachsene zahlen 29,50 Euro (ab 60 Jahren: 27,50 Euro), Kinder zwischen 3 und 12 Jahren 25,50 Euro, Kinder unter 3 Jahren erhalten freien Eintritt. Weitere Infos: www.safariland-stukenbrock.de

NRW-Freizeitpark: Ketteler Hof in Haltern am See

Der Klassiker für Schulklassenausflüge: Im Winter hat der Halterner „Mitmach-Erlebnispark“ nur in Teilen geöffnet – für die Indoor-Anlage müssen noch bis einschließlich 24. März Karten im Onlineshop für 8 bis 10 Euro gekauft werden. Eile ist diesbezüglich geboten, nicht wenige Tage sind früh ausverkauft. Wenn Sie mehr zum Ketteler Hof lesen wollen, klicken Sie hier.

Der Ketteler Hof aus der Luft: Der Freizeitpark bietet für Familien in NRW viel Spaß an der frischen Luft. Foto: Hans Blossey

Am 25. März steht dann aber auch die große Außenanlage mit Riesenrutschen, Kletterhafen, Streichelzoo und vielen weiteren Attraktionen wieder allen offen, genauso wie die Tageskasse.

Adresse: Rekener Str. 234, Haltern

Rekener Str. 234, Haltern Öffnungszeiten: 25. März bis 22. Oktober täglich 9 bis 18 Uhr (Indoor-Anlage 10 bis 17.30 Uhr)

25. März bis 22. Oktober täglich 9 bis 18 Uhr (Indoor-Anlage 10 bis 17.30 Uhr) Preise: 16 Euro (Tageskasse 1 Euro Aufpreis)

16 Euro (Tageskasse 1 Euro Aufpreis) Weitere Infos: www.kettelerhof.de

Freizeitparks in NRW: Schloss Beck in Bottrop

Im Winter durfte ein professioneller Sprayer die Drachenbahn im Freizeitpark Schloss Beck neu gestalten – diese erstrahlt nun in neuem, quietschbunten Glanz. Erstmals darauf fahren können die zumeist jungen Gäste, wenn am 1. April die Saisoneröffnung ansteht. Dazu gibt es die aus früheren Jahren bekannten Attraktionen wie die Wellenrutsche, der Schwebeturm oder die Fledermaushöhle. Ein Kinderfest mit zusätzlichen Künstlerauftritten ist für den 17. Juni terminiert. Erfahren Sie hier mehr rund um den Freizeitpark Schloss Beck.

Adresse: Am Dornbusch 39, Bottrop

Am Dornbusch 39, Bottrop Öffnungszeiten: in den Ferien täglich geöffnet, vom 16. April bis 21. Juni montags und dienstags geschlossen, vom 5. August bis 1. Oktober samstags und sonntags geöffnet

in den Ferien täglich geöffnet, vom 16. April bis 21. Juni montags und dienstags geschlossen, vom 5. August bis 1. Oktober samstags und sonntags geöffnet Preise: 14 Euro (freier Eintritt für Kinder unter 3 Jahren)

14 Euro (freier Eintritt für Kinder unter 3 Jahren) Weitere Infos: www.schloss-beck.de

Schloss Beck in Bottrop: Für Familien in NRW ist der Freizeitpark in den warmen Monaten ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Franz Naskrent/FUNKE Foto Services

Die NRW-Freizeitparks: Panoramapark im Sauerland

Runder Geburtstag: Der PanoPark in Kirchhundem feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Das Angebot verbindet typische Freizeitpark-Einrichtungen wie Kletterburgen, Karussells und eine Sommerrodelbahn („Fichtenflitzer“) mit viel Natur. Im Wildpark können Gäste Mufflons, Wild, Bisons, Wölfe, Alpakas und viele weitere Tiere beobachten. Der Kartenvorverkauf startet bald online.

Adresse: Rinsecker Str. 100, Kirchhundem

Rinsecker Str. 100, Kirchhundem Öffnungszeiten: wechselnd vom 1. April bis 15. Oktober, in den Sommerferien durchgängig von 10 bis 18 Uhr, sonst 10 bis 17 Uhr

wechselnd vom 1. April bis 15. Oktober, in den Sommerferien durchgängig von 10 bis 18 Uhr, sonst 10 bis 17 Uhr Preise: 17 Euro (Kinder unter 2 Jahren und Geburtstagskinder haben freien Eintritt)

17 Euro (Kinder unter 2 Jahren und Geburtstagskinder haben freien Eintritt) Weitere Infos: www.panopark.de

Freizeitparks in NRW: Der PanoPark in Kirchhundem feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Foto: Peter Hildebrandt

Freizeitparks in NRW: Irrland in Kevelaer

Die „Bauernhof-Erlebnisoase“ in Kevelaer hat bereits seit dem 15. März geöffnet. Mehr als 8000 Quadratmeter mit Spiel- und Aktionsscheunen, Wasserrutschen, einer Indoor-Kletterwelt, vielen Erholungs- und Grill-Flächen werden nun wieder mit Leben gefüllt. Wer spontan hin möchte, dem sei gesagt: Karten müssen zuvor im Online-Shop gekauft werden, es gibt keine Tageskasse vor Ort.

Adresse: Am Scheidweg 1, Kevelaer

Am Scheidweg 1, Kevelaer Öffnungszeiten: täglich bis zum 28. Oktober von 9 bis 18 Uhr, vom 29. Oktober bis 5. November nur bis 17 Uhr geöffnet

täglich bis zum 28. Oktober von 9 bis 18 Uhr, vom 29. Oktober bis 5. November nur bis 17 Uhr geöffnet Preise: 11 Euro (freier Eintritt für Kinder unter zwei Jahren)

11 Euro (freier Eintritt für Kinder unter zwei Jahren) Weitere Infos: www.irrland.de

Freizeitparks in NRW: Wer das Irrland in Kevelaer besuchen möchte, der muss die Karten im Vorfeld online kaufen. Foto: HOLGER GUETHLING

Freizeitpark in NRW: Kernie's Familienpark Kalkar

In Kalkar geht es in Kernie's Familienpark ebenfalls ab 1. April wieder mit dem regulären Betrieb los und am Ostersonntag sowie -Montag auf Eiersuche. Wer bis 16 Uhr das Goldene Ei findet, gewinnt eine Übernachtung für eine vierköpfige Familie im Wunderland.

Freizeitparks in NRW: Auch das Wunderland Kalkar öffnet bald wieder seine Türen für die Saison 2023. Foto: Wunderland Kalkar

Darüber hinaus stehen Attraktionen wie die Kartbahn, die Kletterwände oder der 58 Meter hohe Vertical Swing zur Verfügung. Und die beliebte Pommes-, Eis-, Kaffee-, Tee-, und Softdrink-Flatrate gibt es trotz hoher Inflation weiterhin.

Adresse: Griether Str. 110- 120, Kalkar

Griether Str. 110- 120, Kalkar Öffnungszeiten: 1. April bis zum 16. April täglich von 10 bis 17 Uhr, danach wechselnde Öffnungszeiten

1. April bis zum 16. April täglich von 10 bis 17 Uhr, danach wechselnde Öffnungszeiten Preise: ab 27,50 Euro (ab 1,30 Meter), 22,50 Euro (bis 1,29 Meter oder ab 65 Jahren). Drei-Stunden-Tickets kosten 15,50 Euro pro Person, Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt

ab 27,50 Euro (ab 1,30 Meter), 22,50 Euro (bis 1,29 Meter oder ab 65 Jahren). Drei-Stunden-Tickets kosten 15,50 Euro pro Person, Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt Weitere Infos: www.wunderlandkalkar.eu

Freizeitpark kurz hinter der NRW-Grenze: Toverland Sevenum

Bereits geöffnet ist das Toverland in Sevenum bei Venlo kurz hinter der deutsch-niederländischen Grenze mit seinen sechs Themenwelten. Wer auf neue Attraktionen wartet, sollte den Besuch aber einige Wochen hinauszögern. Am 7. April startet "Aqua Bellatores" - eine neue Wassersow voller spektakulärer Stunts.

Freizeitparks 2023: Das Toverland liegt kurz hinter der niederländischen Grenze und ist auch bei Familien aus NRW sehr beliebt. Foto: Toverland

Noch keinen festen Starttermin hat die Eröffnung der Erweiterung der Themenwelt "Avalon" - im Laufe des Sommers ergänzen eine neue Achterbahn, ein 17 Meter hoher Freifall-Turm, ein Karussel sowie die "Gartentour bei Zauberer Merlin" das bereits bestehende Angebot.

Adresse: Toverlaan 2, Sevenum (Niederlande)

Toverlaan 2, Sevenum (Niederlande) Öffnungszeiten: bis 29. März: mittwochs, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr, ab 1. April von montags bis freitags ab 10 Uhr geöffnet (wechselnd bis 18 bzw. 19 Uhr)

bis 29. März: mittwochs, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr, ab 1. April von montags bis freitags ab 10 Uhr geöffnet (wechselnd bis 18 bzw. 19 Uhr) Preise: ab 32 Euro (ab 1,40 Meter Körpergröße), 25,50 Euro (bis 1,40 Meter Körpergröße), freier Eintritt für Kinder bis 90 Zentimeter Körpergröße und Geburtstagskinder (nach vorheriger Online-Reservierung)

ab 32 Euro (ab 1,40 Meter Körpergröße), 25,50 Euro (bis 1,40 Meter Körpergröße), freier Eintritt für Kinder bis 90 Zentimeter Körpergröße und Geburtstagskinder (nach vorheriger Online-Reservierung) Weitere Infos: www.toverland.com/de

