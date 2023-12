Öffnungszeiten der Supermärkte und Discounter am Silvesterwochenende in NRW: Diese Regel sollten Kunden beachten. (Symbolbild)

Öffnungszeiten Supermärkte am Silvesterwochenende: So können Sie einkaufen

Essen. Wie lange öffnen Supermärkte und Discounter am Silvesterwochenende in NRW? Welche Öffnungszeiten müssen Kunden dieses Jahr beachten?

Silvestereinkäufe 2023: Welche Öffnungszeiten müssen Kundinnen und Kunden beachten?

Welche Supermärkte und Discounter haben 2023 am Silvesterwochenende geöffnet?

Einkaufe zu Silvester: Wir haben die Infos in der Übersicht.

Die Silvesterparty steht an, aber der Kühlschrank ist noch leer? Oder fehlt für die Feier zum Jahreswechsel noch die richtige Dekoration? Wir verraten: So haben die Geschäfte am Silvester-Wochenende geöffnet.

Silvester gilt nicht als Feiertag, allerdings fällt der 31. Dezember in diesem Jahr auf einen Sonntag. Bedeutet also: Ein Großteil der Geschäfte bleibt am Sonntag zu. Das gilt zumindest für NRW. Wie Aldi Nord mitteilt, „bilden Ausnahmen Filialen im Norden Deutschlands, die aufgrund der Bäderregel öffnen können“.

Das Ladenöffnungsgesetz in NRW regelt unter anderem die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen. Wie zum Beispiel den Verkauf von frischen Brötchen an Feiertagen. Eine feste Regel für Silvester sieht das NRW-Gesetz aber nicht vor.

Geschäftsöffnungszeiten an Silvester: Supermärkte und Discounter geschlossen

Öffnungszeiten der Supermärkte und Discounter an Silvester in NRW: Auch am letzten Tag des Jahres können Kunden noch einkaufen. (Symbolbild) Foto: Unbekannt / Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wer noch schnell seine Einkäufe bei Discounter oder Supermarkt für den Jahreswechsel erledigen möchte, der muss den 30. Dezember (Samstag) nutzen. An diesem Tag öffnen die Filialen in der Regel wie gewohnt. Wer sich fragt, wie lange der Discounter oder Supermarkt vor der Haustür geöffnet hat, kann den Filialfinder der jeweiligen Marken nutzen. Aldi Nord erklärt: „Vom 28. bis zum 30. Dezember sind wir täglich ab 7 Uhr für unsere Kundinnen und Kunden da.“

An Neujahr - dem 1. Januar 2024 - bleiben Supermärkte und Discounter geschlossen. Tankstellen oder auch Einkaufsmöglichkeiten an Flughäfen oder Bahnhöfen dürfen allerdings öffnen. Diese Geschäfte dürfen auch am 31. Dezember Waren verkaufen.

