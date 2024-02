NRW Das Gourmet-Magazin Feinschmecker hat 2024 wieder die 500 Top-Restaurants Deutschlands gekürt. Diese Lokale im Ruhrgebiet zählen dazu.

Gourmet-Magazin „Feinschmecker“ kürt 2024 wieder die 500 besten Restaurants in Deutschland.

Anonyme Testesser essen in Lokalen und bewerten sie nach Kriterien wie Geschmack, Kreativität, Einrichtung und Service.

Auf der Bestenliste befinden sich acht Restaurants in Essen, drei in Dortmund, zwei in Duisburg und je eines in Bochum, Velbert und Hattingen.

Das renommierte Gourmet-Magazin „Feinschmecker“ hat eine neue Liste mit den 500 besten Restaurants in Deutschland herausgegeben. Das Ranking im Jahr 2024 beinhaltet auch viele Restaurants im Ruhrgebiet, darunter acht Restaurants in Essen, drei Restaurants in Dortmund, zwei Lokale in Duisburg und jeweils eines in Bochum, Velbert und Hattingen. Wir liefern die Übersicht.

Um die Restaurants zu bewerten, sind die Testesserinnen und Testesser von „Feinschmecker“ anonym in den Edelrestaurants essen gegangen. Dabei haben sie nicht nur auf die Qualität des Essens geachtet, sondern unter anderem auch auf Kriterien wie Kreativität, Anrichtung, Service, Ambiente und Komfort.

Dies sind laut dem „Feinschmecker“ die besten Restaurants im Ruhrgebiet:

Hannappel in Essen:

Seit 1993 kocht Knut Hannappel hier und wurde dafür sogar mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Weil das Hannappel in Essen seit Jahrzehnten unangefochten zu den besten Restaurants des Ruhrgebiets zählt, bewertet auch der Feinschmecker es mit dreieinhalb von fünf möglichen Punkten. Die Beschreibung des Gourmet-Magazins: „Exzellente Küche, sehr guter Service, Komfort und Ambiente bemerkenswert.“

Name: Hannappel

Adresse: Dahlhauser Str. 173, Essen

Beschreibung des „Feinschmecker“-Magazins: Nordic Cuisine, Fusion, Modern

Weitere Informationen: https://www.restaurant-hannappel.de/

Relais & Châteaux Gourmetrestaurant Schote in Essen

Das bekannte Restaurant Schote im Essener Szeneviertel Rüttenscheid, betrieben vom Starkoch Nelson Müller, wurde vom Feinschmecker-Team ebenfalls mit drei von fünf Punkten ausgezeichnet. Das Restaurant hat bereits einen Michelin-Stern.

Name: Gourmetrestaurant Schote

Adresse: Rüttenscheider Str. 62, Essen

Beschreibung des „Feinschmecker“-Magazins: Französisch, International, Saisonal, Zeitgemäß, Lebhaft, Modern, Romantisch, Stylish

Weitere Informationen: https://www.nelson-mueller.de/pages/schote

Starkoch Nelson Müller betreibt unter anderem das Sternerestaurant „Schote“ in Essen-Rüttenscheid. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

La Petite Cave... de Jeannette in Essen

Das kleine Restaurant im Souterrain, das Platz für nur 20 Gäste bietet, wurde erst 2017 eröffnet und lockt seither viele Gastro-Fans. Das „Feinschmecker“-Team gibt dem Restaurant zweieinhalb von fünf möglichen Punkten, übersetzt heißt das: „Sehr gute Küche, guter Service, angenehmes Ambiente, komfortabel.“

Name: La Petite Cave de Jeannette

Adresse: Kortumstraße 47, Essen

Beschreibung des „Feinschmecker“-Magazins: Europäisch, Fisch, Französisch, Mediterran, Neue deutsche Küche, Fusion, Regional, Familiär, Idyllisch, Klassisch, Romantisch

Weitere Informationen: https://la-petite-cave-de-jeannette.de/

Teko by Lange Rodriguez in Essen

Das erst Ende 2023 eröffnete Restaurant in Essen-Rüttenscheid kombiniert Fine Dining mit südamerikanischen Einflüssen. Inhaber und Koch Hans Robert Lange Rodriguez lernte unter anderem bei den Sterne-Köchen Nelson Müller und Knut Hannappel, bevor er sich selbstständig machte. „Feinschmecker“ gibt dem Teko by Lange Rodriguez zwei von fünf möglichen Punkten.

Name: Teko by Lange Rodriguez

Adresse: Wegenerstraße 3, Essen

Beschreibung des „Feinschmecker“-Magazins: Deutsch, Europäisch, International, Fusion, Klassisch, Regional, Saisonal, Zeitgemäß, Elegant, Modern

Weitere Informationen: https://www.teko-by-langerodriguez.de/

Koch Hans Robert Lange Rodriguez eröffnete das Teko by Lange Rodriguez in Essen-Rüttenscheid im Oktober 2023. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Chefs & Butchers in Essen

Erst im Januar feierte das Gourmetrestaurant in Essen-Werden fünfjähriges Bestehen, nun wurde es vom „Feinschmecker“ unter die 500 besten Restaurants des Landes gewählt – und kassiert zweieinhalb von fünf möglichen Punkten.

Name: Chefs & Butchers

Adresse: Im Löwental 64, Essen

Beschreibung des „Feinschmecker“-Magazins: International, Regional, Saisonal, Zeitgemäß, Modern, Stylish

Weitere Informationen: https://www.chefsandbutchers.de/Home

Kettner‘s Kamota in Essen

Das Restaurant in Essen-Werden ist erst im April 2023 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Betrieben wird es von dem österreichischen Spitzenkoch Jürgen Kettner, der in seinem Lokal unter anderem traditionell österreichische Gerichte wie Backhendl, Krautfleckerl oder Kaiserschmarrn mit japanischer Note anbietet. Das „Feinschmecker“-Team gibt dem Kettner‘s Kamota zweieinhalb von fünf möglichen Punkten.

Name: Kettner‘s Kamota

Adresse: Hufergasse 23, Essen

Beschreibung des „Feinschmecker“-Magazins: Österreichisch, Fusion, Familiär

Weitere Informationen: https://kettnerskamota.de/

In seinem Restaurant Kettner‘s Kamota kreiert Jürgen Kettner auch viele österreichische Gerichte aus seiner Heimat. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Anneliese in Essen

Ein gemütliches, kleines Restaurant in Essen-Heisingen, das Menüs von vier bis sieben Gängen anbietet. Das „Feinschmecker“-Team gibt dem Top-Restaurant zwei von fünf Punkten. Übersetzt heißt das: „Sehr gute Küche, guter Service, angenehmes Ambiente, komfortabel.“

Name: Restaurant Anneliese

Adresse: Petzelsberg 10, Essen

Beschreibung des „Feinschmecker“-Magazins: Europäisch, Zeitgemäß, Modern, Romantisch

Weitere Informationen: https://www.restaurant-anneliese.de/

Pierburg – Erika Bergheim in Essen

Die Sterneköchin Erika Bergheim hat in Essen-Kettwig aus einem Traditionslokal ein Edel-Restaurant gemacht. Der „Feinschmecker“ gibt zweieinhalb von fünf Punkten.

Name: Restaurant Pierburg – Erika Bergheim

Adresse: Schachtenbergstr. 184, Essen

Beschreibung des „Feinschmecker“-Magazins: Europäisch, Klassisch, Regional, Saisonal, Zeitgemäß, Elegant, Modern

Weitere Informationen: https://pierburg-essen.com/

Vida in Dortmund

Ein urbanes Fine-Dining-Lokal mit weltoffenen Gerichten und großer Bar. Das Team vom „Feinschmecker“ gibt zweieinhalb von fünf Punkten und wählt das Restaurant unter die 500 besten des Landes.

Name: Vida

Adresse: Hagener Str. 231, Dortmund

Beschreibung des „Feinschmecker“-Magazins: Stylish

Weitere Informationen: https://www.vida-dortmund.com/

The Stage in Dortmund

Das 2021 eröffnete Dortmunder Edel-Restaurant unter der Leitung vom dreifach ausgezeichneten Sternekoch Michael Dyllong ist erst kürzlich mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Das Team vom „Feinschmecker“ gibt dem Lokal, das sich in der siebten Etage des Dula-Centers in Dortmund-Hombruch befindet, dreieinhalb von fünf möglichen Punkten.

Name: The Stage

Adresse: Karlsbader Str. 1a, Dortmund

Beschreibung des „Feinschmecker“-Magazins: Saisonal, Mediterran, Regional

Weitere Informationen: https://www.thestage-dortmund.de/

Grammons in Dortmund

Ein Spitzen-Restaurant, das im Jahr 2021 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden ist. Der „Feinschmecker“ gibt dem Fine-Dining-Restaurant dreieinhalb von fünf möglichen Punkten, die höchste Bewertung unter den Top-Restaurants im Ruhrgebiet.

Name: Grammons Restaurant & Weinbar

Adresse: Wieckesweg 29, Dortmund

Beschreibung des „Feinschmecker“-Magazins: Französisch, Zeitgemäß, Elegant, Klassisch, Modern

Weitere Informationen: https://grammons.de/

Frau Specht in Duisburg

Das Gourmetrestaurant in Duisburg, das im Sommer 2023 eröffnet hat, wird von Dirk Brendel, einem der renommiertesten Köche Duisburgs betrieben. Kaum mehr als eine Handvoll Tische bieten in dem kleinen, gemütlichen Restaurant weniger als 20 Gästen Platz. „Feinschmecker“ gibt dem Edel-Lokal zweieinhalb von fünf möglichen Punkten.

Name: Frau Specht

Adresse: Hohe Straße 19, Duisburg

Beschreibung des „Feinschmecker“-Magazins: Europäisch, Fusion, Modern

Weitere Informationen: https://frauspecht-weinbar.de/

Das Restaurant Frau Specht in Duisburg hat erst im Sommer 2023 seine Türen geöffnet. Foto: Frank Oppitz / Duisburg

mod bei Sven Nöthel in Duisburg

Das Spitzen-Restaurant, das im September 2021 eröffnet hat, bekam bereits ein halbes Jahr nach seiner Eröffnung einen Michelin-Stern. Inhaber Sven Nöthel setzt nicht auf exklusive Zutaten, sondern auf eine „Aromatik mit eigener Handschrift“. Die Speisekarte wechselt etwa alle sechs Wochen. „Feinschmecker“ gibt dem Restaurant dreieinhalb von fünf Punkten.

Name: [mod] by Sven Nöthel

Adresse: Grafschafter Str. 197a, Duisburg

Beschreibung des „Feinschmecker“-Magazins: Neue deutsche Küche, Nordic Cuisine, Avantgarde, Regional, Saisonal, Zeitgemäß, Elegant, Familiär, Idyllisch, Lebhaft, Modern, Stylish

Weitere Informationen: https://www.mod-dining.com/

Five in Bochum

Das Edel-Restaurant in Bochum bietet Platz für gerade mal 20 Gäste. Wie der Name des Lokals bereits andeutet, gibt es in dem Restaurant nur zwei Menüs mit jeweils fünf Gängen, die sich auf der zweimonatlich wechselnden Karte wiederfinden. Die „Feinschmecker“ geben zweieinhalb von fünf Punkten.

Name: Five

Adresse: Hellweg 28-30, Bochum

Beschreibung des „Feinschmecker“-Magazins: International, Zeitgemäß, Modern, Stylish

Weitere Informationen: https://www.five-bochum.de/#/

Haus Stemberg in Velbert

Gemütliches Lokal mit viel Holz, Wintergarten und Terrasse, das international und bergische Gourmetküche anbietet und im Jahr 2022 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde.Der „Feinschmecker“ gibt dreieinhalb von fünf Punkten für das schöne Ambiente und hervorragende Essen in dem Restaurant.

Name: Haus Stemberg

Adresse: Kuhlendahler Str. 295, Velbert

Beschreibung: Deutsch, Bodenständig, Klassisch, Regional, Saisonal, Familiär

Weitere Informationen: https://haus-stemberg.de/

Sternekoch Sascha Stemberg betreibt das Haus Stemberg in Velbert. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Diergardts Kühler Grund in Hattingen

Das Spitzenrestaurant hat zwar keinen Michelin-Stern, dafür aber seit 2022 den „Bib Gourmand“, also eine Stufe unter dem Stern. Das Restaurant ist im üppigen Landhausstil dekoriert und serviert gehobene deutsche Speisen der Saison und Tapas. Der „Feinschmecker“-Guide gibt zweieinhalb Punkte.

Name: Diergardts Kühler Grund

Adresse: Am Büchsenschütz 15, Hattingen

Beschreibung: Familiär, Klassisch

Weitere Informationen: https://www.diergardt-hattingen.de/

Lesen Sie hier auch zum Thema Gastro in NRW:

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit