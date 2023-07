Halloween 2023 in NRW mit Kindern: Fünf schaurige Events

Für Kinder gibt es in vielen Städten in NRW zu Halloween auch 2023 besondere Events. Wir geben einen Überblick über gruselige Veranstaltungen.

In vielen Städten in NRW werden 2023 wieder besondere Halloween-Events für Kinder veranstaltet.

Freizeitparks, Zoos und Fackelwanderung - für alle Kinder ist etwas dabei.

Auch sportliche Aktivitäten gibt es am gruseligsten Tag des Jahres: Traditioneller Halloween-Run in diesem Jahr mit zwei Distanzen für Kinder

"Süßes oder Saures?" Klassischerweise gehen Kinder an Halloween von Haustür zu Haustür und sammeln Süßigkeiten. In vielen Städten in NRW gibt es aber auch besondere Veranstaltungen speziell für Kinder rund um den gruseligsten Tag des Jahres. So auch 2023. Wir geben einen Überblick über gruselige Veranstaltungen für junge Horror-Fans.

Gruseln an Halloween zwischen Löwen und Tigern in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen können die Besucherinnen und Besucher der ZOOM Erlebniswelt einen Zoo-Abend der besonderen Art buchen. Von 18 bis 22 Uhr werden die Mottobereiche speziell beleuchtet. Über vier Kilometer erstreckt sich ein Rundweg durch die Erlebniswelten Alaska, Afrika und Asien mit gruseligen Überraschungen. Im Eingangsbereich soll es außerdem eine Feuershow geben.

In der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen findet 2023 wieder eine besondere Veranstaltung an Halloween statt. Auch in anderen Städten in NRW gibt es spezielle Events für Kinder. (Archivbild) Foto: Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

„Unheimliche Geräusche, zauberhafte Illuminationen und authentisch inszenierte Gruselkulissen sorgen für Gänsehaut und ein ganz besonderes Ambiente“, sagen die Veranstalter. Die Veranstaltung sei für Kinder ab circa sechs Jahren geeignet, heißt es von den Veranstaltern. Die Mitnahme von Hunden wird nicht empfohlen. Der Ticketvorverkauf beginnt am 21. August im Onlineshop der Zoom Erlebniswelt. Erwachsene, Schüler und Studenten zahlen an diesem Tag 18,50 Euro Eintritt, pro Kind (vier bis zwölf Jahre) sind es 13,50 Euro.

Duisburg: Halloween-Run extra für Kinder im Landschaftspark

Im Landschaftspark Duisburg kommen laufbegeisterte Kinder auf ihre Kosten. Beim jährlichen Halloween-Lauf gibt es in diesem Jahr zwei Disziplinen für die Kleinsten. Der "Kids-Run" für alle Kinder des Jahrgangs 2016 und jünger geht über 500 Meter. Der Schülerlauf über 1,2 Kilometer ist für alle jungen Läufer ab dem Jahrgang 2007 und jünger.

Die Läufe beginnen vor denen der Erwachsenen. Um 17.30 Uhr laufen die Jüngsten los, um 17.45 Uhr startet der Schülerlauf. Interessierte können sich bereits vorab anmelden und zahlen so ein verringertes Startgeld (Kids-Run: 9,90 Euro; Schülerlauf: 12,90 Euro). Hier geht es zur Anmeldung.

Auch 2023 können wieder Kinder über zwei verschiedene Distanzen beim Halloween-Run in Duisburg teilnehmen. (Archivbild) Foto: Frank Oppitz/Funke Foto Services

Movie Park in Bottrop bietet Grusel extra für Kinder an

Das Halloween Horror Festival im Bottroper Movie Park gibt es bereits seit 25 Jahren. Speziell für Kinder und Familien bietet der Freizeitpark zwischen zwölf und 17 Uhr ein Halloweenangebot vor und im Nickland des Freizeitparks an.

Für Halloween-Fans zwischen vier und elf Jahren gibt es ein Stroh-Labyrinth sowie ein Kinder-Horrorhaus. Gruselig könne es außerdem beim Kürbisschnitzen und Strohpuppenbasteln werden. Auch eine Hüpfburg werde es geben. Um 18 Uhr beginnt dann das Horror Festival im gesamten Freizeitpark. Das "könnte für Kinder zu gruselig sein", heißt es auf der Seite des Veranstalters.

Freizeitpark: Fort Fun wird an Halloween zu Fort Fear in Bestwig

Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Freizeitpark Fort Fun in Bestwig wieder in das Fort Fear Horrorland. Am 13., 14., 21. und 28 Oktober werde ein abwechslungsreiches Programm in Freizeitpark geboten, heißt es auf der Internetseite des Veranstalters. Dieses sei sowohl für Horror-Fans als auch für Personen, die nur die Halloween-Atmosphäre genießen wollen, geeignet.

Fort Fun wird an Halloween zu Fort Fear. Foto: WP Meschede

Der Freizeitpark öffnet an den Aktionstagen regulär um zehn Uhr. Ab 16 Uhr seien die Eintrittskarten online günstiger. Tickets gibt es hier ab 24,50 Euro. Kinder unter vier Jahren beziehungsweise Kinder, die unter 90 Centimeter groß sind, bezahlen keinen Eintritt.

Fackelwanderung auf dem Erlebnisbauernhof in Hürth

Kleine und große Halloween-Fans kommen zwischen dem 27. und dem 31. Oktober auf dem Gertrudenhof in Hürth auf ihre Kosten. Der Erlebnisbauernhof bietet ein Gespenster-Spektakel inklusive einer Fackelwanderung an. Laternen können für die Wanderung mitgebracht oder dazugebucht werden.

Der Gertrudenhof mit Gnadenhof-Streichelzoo und angrenzendem Erlebnis-Spielplatz wird mit zahlreichen Lichtern beleuchtet. Das Abendevent startet um 18.30 Uhr, der Einlass beginnt bereits um 18 Uhr. Tickets für das Gespenster-Spektakel auf dem Gertrudenhof gibt es für 9,90 Euro beziehungsweise 12,90 Euro inklusive der Fackelwanderung hier. Kinder unter drei Jahren haben kostenlosen Eintritt.

