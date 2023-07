Heiraten in NRW: Hochzeitslocations für jeden Geschmack

In Nordrhein-Westfalen haben Ehepaare in spe die Qual der Wahl was ihre Hochzeitslocation angeht. Von schicken, skurrilen und aeronautischen Orten.

Essen. Hochzeitslocations in NRW: Ob verträumtes Schloss, Industrie-Kultur, Natur oder sogar Zoo - das Land bietet das Richtige für jeden Geschmack.

Klassisch bis modern: Das Industrieland NRW bietet mehr als nur Hochzeiten in alten Zechengemäuern.

Nordrhein-Westfalen hat viele Schlösser, Burgen und Palais, wo man heiraten kann.

Selbst Natur und Tierfreunde bekommen Angebot für traumhafte Hochzeitslocations im Grünen.

Die zahlreichen Angebote sind sehr beliebt - daher heißt es früh buchen.

Meist steht sie am Anfang der Hochzeitsplanung: die Suche nach der richtigen Location. Während sich einige Paare ein Schloss für eine Märchenhochzeit mieten, zieht es andere hinaus in die Natur. Wieder andere bevorzugen eine moderne Location mit industriellem Charme. Wir geben einen Überblick über Hochzeitslocations in NRW für jeden Geschmack.

Hochzeitslocation in NRW: Moderner Industrie-Charme ist beliebt

Romantik muss nicht gleich Stuck, Marmorböden und verspiegelte Säle bedeuten. Auch Lokschuppen, Fabrikhallen und Flughäfen ist durchaus ein gewisser romantischer Flair abzugewinnen. Hochzeitslocations mit modernem, industriellem Charme sind bei Paaren sehr beliebt - und im industriegeprägten Bundesland NRW vielerorts zu finden.

Märchenhochzeit: Romantische Locations in NRW

Eine Hochzeit wie im Märchen ist der Traum vieler Bräute. Die zahlreichen Schlösser, Burgen und Palais NRWs bieten die perfekte Kulisse: Romantische Locations wie das Schloss Benrath in Düsseldorf oder die Redoute in Bonn bestechen durch ihren historischen Charme und eine gewisse Verspieltheit. Diese und weitere Locations für die Märchenhochzeit in NRW haben wir aufgelistet.

Bräute, die im Beethovensaal der Redoute in Bonn heiraten wollen, können sich von einer waschechten Cinderella-Kutsche vorfahren lassen. Schon Lady Di dinierte hier. Foto: Susanne Rothenbach Fotografie

Heiraten im Grünen: Natur-Locations in NRW

Manches Brautpaar mag es weder zu ausgefallen, noch zu prunkvoll oder zu modern. Eine Hochzeit im Grünen – auf dem Land, im Wald oder am Wasser – kommt da schon eher in Frage. Auch hier ist die Auswahl an schönen Orten in NRW groß. Wir haben deshalb sechs Hochzeitslocations im Grünen aufgelistet, an denen naturverbundene Paare ihren Hochzeit gebührend feiern können.

Das Haus am See in Goch besticht als Hochzeitslocation im Grünen mit einem eigenen Hochzeitspavillon am Seeufer. Foto: Thomas Momsen

Stadion oder See: ausgefallene Hochzeitlocations in NRW

Heiraten im Fußballstadion oder auf dem Baldeneysee? Oder warum nicht für die Hochzeitsfeier einen Steinbruch mieten? In NRW ist, was ausgefallene Hochzeitslocations betrifft, vieles möglich. Wer es eher unkonventionell mag und noch auf der Suche nach dem passenden Ort für den schönsten Tag im Leben ist, kann sich von unserer Auswahl der besonderen Hochzeitslocations in NRW inspirieren lassen.

Paare, die sich dem Wasser verbunden fühlen, können einander ihr Ja-Wort an Bord der Weißen Flotte auf dem Essener Baldeneysee geben. Foto: Weiße Flotte

"Ja"-Wort im Zoo: Heiraten zwischen Elefanten und Tigern

Auch Tierparks können die Romantik einer Trauung bieten. Im Zoo Duisburg haben Paare gleich an sechs Stellen die Möglichkeit, den Bund fürs Leben zu schließen. Im Tigerturm, dem Elefanten- und Koalahaus, der Luchshütte oder dem Entdeckerhaus können sich die Brautpaare das "Ja"-Wort geben - den Tieren sehr nahe und inmitten der Natur. Wer mehr Romantik bevorzugt, kann die Eheschließung auch am Wasserpavillon des Chinesischen Gartens zelebrieren.

Im Zoo Duisburg ist der chinesische Garten ein beliebter Ort für Erinnerungsfotos für Paare, die hier heiraten. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

