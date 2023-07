Brautpaare können sich in NRW an außergewöhnlichen Orten trauen lassen. Besondere Hochzeitslocations im Überblick.

Hochzeit Hochzeitslocations in NRW: Das sind sechs besondere Orte

Essen. Ob in einer Höhle oder einem Fußballstadion - NRW hat so einige ausgefallene Hochzeitslocations zu bieten. Sechs besondere Orte im Überblick.

Standesamtlich heiraten, eine kirchliche Hochzeit oder eine freie Trauung. Während die einen sich eine Bilderbuchhochzeit in Weiß wünschen, haben andere weniger traditionelle Vorstellungen von diesem besonderen Tag. Für all diejenigen, die es eher ausgefallen mögen, haben wir sechs ganz außergewöhnliche Hochzeitslocations in NRW ausfindig gemacht.

Lesen Sie auch: Heiraten in NRW: Hochzeitslocations für jeden Geschmack

Heiraten in NRW: Trauung und Party in der Kirche

Kirchliche Trauung mal anders – das ist in der Eventkirche in Velbert-Langenberg möglich. Wer hier heiratet, muss die Kirche nach der Zeremonie nicht verlassen, um die Feier einzuläuten. Schon seit den 70er-Jahren wird die Kirche nicht mehr für gottesdienstliche Zwecke genutzt. Stattdessen finden dort regelmäßig Konzerte, Kulturveranstaltungen oder eben Hochzeiten statt.

Lesen Sie auch: Hochzeitslocations in NRW: Heiraten mit industriellem Flair

Und dafür bietet diese besondere Location viel Platz: Bis zu 200 Personen darf die Hochzeitsgesellschaft zählen. Brautpaare, die es nicht nur groß, sondern auch laut mögen und bei ihrer Feier Wert auf gute Musik legen, dürfte die Akustik im Kirchengebäude zusagen – Konzertflügel inbegriffen.

Mehr Infos zur Eventkirche in Velbert: www.eventkirche.de

In der Eventkirche Velbert-Langenberg kann sich nicht nur getraut, sondern auch gefeiert werden. Foto: Fotografie Daniela Hitzblech

Besondere Hochzeitslocation: Heiraten auf dem Wasser

Paare, die sich dem Wasser verbunden fühlen, können sich an Bord der Weißen Flotte auf dem Essener Baldeneysee oder auch auf dem Rhein-Herne-Kanal trauen lassen. Die Hochzeitsfahrt inklusive freier oder standesamtlicher Trauung und Sektempfang dauert beim Anbieter Weiße Flotte Baldeneysee zwei Stunden - eine halbe Stunde dauert die Trauung.

Lesen Sie auch: Heiraten in Essen – 11 besondere Locations in der Übersicht

Wie viele Gäste an der Fahrt teilnehmen können, ist von der Größe des gecharterten Schiffes abhängig. Wer sich für diese besondere Hochzeitslocation entscheidet, sollte vorausplanen: Wunschtermine müssen ein Jahr im Voraus gebucht werden. Auch die gesamte Hochzeit kann auf der Weißen Flotte gefeiert werden. Für individuelle Absprachen stehe das Team zur Verfügung.

Mehr Infos zu den Hochzeitsfahren der Weißen Flotte Baldeney: www.baldeneysee.com

Auf der Weißen Flotte können Hochzeitspaare sowohl auf dem Baldeneysee als auch auf dem Rhein-Herne-Kanal getraut werden. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Hochzeitslocations für abenteuerlustige Paare: Heiraten in einer Höhle

Wem ein Dach über dem Kopf oder Wasser unter den Füßen für die Hochzeit noch zu konventionell erscheint, sollte die Kluterthöhle in Ennepetal als Hochzeitslocation in Erwägung ziehen. Entstanden vor rund 385 Millionen Jahren, liegt die Höhle in einer Riffkalkschicht, die einem versteinerten Korallenriff gleichkommt.

Lesen Sie auch: Hochzeitslocations NRW: Orte für die Hochzeit im Grünen

Trauungen finden hier entweder in den unterirdischen Gängen der sogenannten Wolfsschlucht oder des Tiefenbachs statt. Mit 25 Gästen kann das Hochzeitspaar in der Wolfsschlucht feiern, im Tiefenbach finden 50 Personen Platz. Ein Höhlenführer geleitet die Hochzeitsgesellschaft zum Ort der Trauung. In der Höhle seien es konstant zehn Grad, weswegen den Gästen empfohlen wird, eine Jacke während der Hochzeit zu tragen.

Mehr Infos zur Kluterthöhle erhalten Interessierte im Internet unter www.kluterthoehle.de/hochzeit oder telefonisch unter 02333-98800.

In der Kluterthöhle in Ennepetal können sich Brautpaare bei zehn Grad in den Gängen der Wolfsschlucht oder des Tiefenbachs das "Ja"-Wort geben. Foto: Axel K. Schoeps

Weitere besondere Locations in NRW: Hochzeit unter dem Sternenhimmel

Es ist eine romantische Vorstellung: eine Hochzeit unterm Sternenhimmel. Möglich macht es das Planetarium in Bochum. Dort können sich Paare unter der Planetariumskuppel das Ja-Wort geben.

Lesen Sie auch: Hochzeitslocations NRW: Sechs Orte für die Märchenhochzeit

Freie Trauungen sind leider nicht möglich, das Planetarium bietet einmal in der Woche einen standesamtlichen Trautermin an. Im Anschluss an die Zeremonie erwartet das Brautpaar und die Gäste eine 15-minütige Show und, sofern gewünscht, ein Sektempfang.

Mehr Infos zur Trauung im Bochumer Planetarium: www.planetarium-bochum.de

Heiraten unter dem Sternenhimmel: Das ist im Planetarium Bochum bei jeder Wetterlage möglich. Foto: Fotograf Lutz Leitmann / Stadt Bochum, Presseamt

Heiraten in Blau und Weiß: Trauung im Stadion

Wo Astronomiefans auf ihr Kosten kommen, bleibt es auch Fußballliebhabern nicht verwehrt, den schönsten Tag im Leben ins Zeichen ihres Hobbys zu stellen. In der Veltins-Arena in Gelsenkirchen etwa wird, wie sollte es anders sein, in blau-weiß geheiratet.

Lesen Sie auch: Heiraten in Duisburg – 13 Hochzeitslocations im großen Check

In der hauseigenen Stadionkapelle haben Schalke-Fans die Möglichkeit, sich in der Veltins-Arena kirchlich trauen lassen. Für die anschließende Hochzeitsfeier können die Hospitality-Bereiche des Stadions gebucht werden, um mit den Gästen den Tag gebührend zu feiern.

Mehr Infos zur Hochzeit auf Schalke: www.veltins-arena.de/business/hochzeiten/

In der Veltins Arena des FC Schalke 04 heiraten: Das ist die Hochzeitslocation schlechthin für jeden Hardcore-Fan. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Im Borussia-Park in Mönchengladbach finden standesamtliche Trauungen in einer Loge mit Blick über den heiligen Rasen statt. Neben einem Sektempfang können Brautpaare einen Fotorundgang durchs Stadion buchen. Für die Feier danach oder auch für freie Trauungen steht unter anderem die VIP-Terrasse zur Verfügung.

Mehr Infos zur Hochzeit im Borussia-Park: www.borussia.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit