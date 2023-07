Heiraten in NRW: Sechs Orte für die Märchenhochzeit

Essen. Eine Hochzeit wie im Märchen: Sechs Hochzeitslocations in NRW versprechen pure Romantik. Für leidenschaftliche Paare ist das genau das Richtige.

Von einer Hochzeit wie im Märchen träumen wohl viele Bräute. Die Wahl der passenden Location ist dafür ein wichtiger Faktor. In NRW gibt es viele Orte, an denen Paare sich den Traum von der Märchenhochzeit erfüllen können. Sechs romantische Hochzeitslocations im Überblick:

Märchenhochzeit in NRW: Sechs romantische Locations

Schlösser gibt es in NRW zuhauf – die perfekte Kulisse für eine Hochzeit wie im Märchen. Eine solche Kulisse bietet die mit Efeu überwucherte Fassade von Schloss Styrum in Mülheim.

Hier können sich Paare im Beisein von bis zu 40 Gästen standesamtlich oder frei trauen lassen – ob auf der Empore mit dem kleinen Erker, im blaubestuhlten Kaminzimmer oder vor der Freitreppe im Schlossgarten. Letzterer eignet sich mit dem Seerosenteich, den Kirschbäumen und Tulpenbeeten hervorragend fürs Hochzeitsshooting.

Romantik pur können Paare auch in der Nachbarstadt Essen bekommen. Im barocken Trauzimmer auf Schloss Borbeck finden regelmäßig standesamtliche Trauungen mit bis zu 30 Gästen statt. Für einen Sektempfang danach steht ein Gratulationsraum in der 1. Etage des Schlosses zur Verfügung.

Kirchliche Eheschließungen sind auf Schloss Borbeck ebenfalls möglich, und zwar in der kleinen Schlosskapelle, die nach 100-jährigem Leerstand seit 2006 wieder in Benutzung ist. Auch sie präsentiert sich im barocken Charme mit dem Chorgestühl aus dem 18. Jahrhundert und einer Replika des historischen Orgelregisters. Die Kapelle fasst eine intime Hochzeitsgesellschaft von 15 Personen.

Sie könnte einem Romy-Schneider-Film entsprungen sein: die rosafarbene barocke Fassade von Schloss Benrath in Düsseldorf. Im Innern der Location setzt sich der märchenhafte Charme fort: Im Kuppelsaal mit seinem Marmorboden, den goldenen Kronleuchtern und der kunstvoll verzierten Decke können Paare sich das Ja-Wort geben.

Im Anschluss an die standesamtliche Trauung kann hier auch das Hochzeitsshooting stattfinden. Auf der Schlossterrasse können frisch Vermählte Tauben oder Luftballons aufsteigen lassen und ihren besonderen Tag gemeinsam mit ihren Gästen bei einem Glas Sekt im Schlosscafé begießen.

Weitere besondere Orte für die Märchenhochzeit in NRW

Heiraten, wo Beethoven musiziert und Lady Di diniert hat: Die Redoute in Bonn scheint wie gemacht für eine Märchenhochzeit. Für welche Anlässe das Gebäude Ende des 18. Jahrhunderts ursprünglich errichtet wurde, ist anhand der stuckverzierten Decken, den weitläufigen Räumen und edlen Marmorböden unschwer zu erkennen: Zu Zeiten von Kurfürst Max Franz – Sohn der Kaiserin Maria Theresia – wurden hier Maskenbälle, sogenannte „Redouten“, und andere Feierlichkeiten abgehalten.

Heute wird hier geheiratet. Sowohl freie als auch standesamtliche Trauungen sind möglich – und das sogar ganz intim und ungestört auf der Dachterrasse. Ein besonders beliebter Programmpunkt bei Paaren: die Cinderella-Kutsche, die Bräute wie im Märchen bis vor die Pforten der Redoute bringt.

Eine imposante, wenn auch weniger prunkvolle Location für eine Märchenhochzeit bietet das Kloster Graefenthal in Goch, malerisch am See gelegen. Für standesamtliche Trauungen können hier wahlweise der historische Kreuzgang oder das Kaminzimmer hergerichtet werden. Freie Trauzeremonien können auch in allen anderen Räume des Klosters – inklusive des Dachbodens mit seinem offenliegenden Gebälk – abgehalten werden.

Der Kreuzgang bietet darüber hinaus genug Platz für die festlich geschmückte Hochzeitstafel. Den gemütlichen Teil des Abends kann die Hochzeitsgesellschaft bei gutem Wetter aber auch im Freien verbringen: auf dem Platz vor dem mittelalterlichen Klostergebäude oder auf der angrenzenden Wiese unter altehrwürdigen Bäumen.

Nicht nur in Schlössern und Klöstern lässt es sich in NRW märchenhaft heiraten. Auch das Rittergut Orr in Pulheim besticht mit den Zinnen und kunstvoll verzierten Fenstern in seinem ganz eigenen historischen Charme. Wer sich für eine Hochzeit auf Gut Orr entscheidet, kann sich vor Ort frei trauen lassen und anschließend mit bis zu 150 Gästen in den Räumlichkeiten feiern. Die unverputzten Steinmauern und offenliegenden Deckenbalken sorgen hier für ein ganz besonderes, rustikales Ambiente. Wer seine Hochzeit lieber im Freien feiert, kann dies im weitläufigen Gutspark tun.

