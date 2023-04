Konzertlocations in NRW: Das sind neun besondere Spielorte

Essen. Außergewöhnliche Konzertlocations in NRW: Vor Industriekulissen, sogar im Wohnzimmer - die Musik im Land spielt nicht nur im Konzertsaal.

In NRW gibt es eine ganze Menge Konzertlocations, vom Opernhause bis zu ehrwürdigen Konzertsaal.

Aber auch abseits der bekannten Spielorte gibt es in Nordrhein-Westfalen Konzertorte.

Wir haben neun besondere Konzertlocations in NRW zusammengestellt.

Universelle Sprache. Unergründliche Mystik. "Organisierter Klang", wenn man es akademisch betrachten möchte. Der Musik auf den Grund zu gehen, ist beinahe unmöglich, sie zu genießen ganz einfach. Am schönsten ist sie natürlich live, im Marketing-Sprech ist dann von "Musik erleben" die Rede. Zu diesem Erlebnis gehört selbstredend auch der richtige Konzertort, davon gibt es in Nordrhein-Westfalen eine ganze Menge. Ehrwürdige Konzerthallen, akustisch perfektionierte Säle, Musikclubs mit Legendenstatus. So bekannt, so unspektakulär.

Aber es gibt sie auch in NRW, die außergewöhnlichen Konzertlocations, die die Musik in ihrem Innern in einen spektakulären Mantel hüllen. Oder einen industriekulturellen. Oder einen sakralen. Wir haben neun außergewöhnliche Konzertlocations in NRW zusammengetragen.

Konzertlocations in NRW: Musik im alten Hüttenwerk

Ein Geheimtipp ist der Landschaftspark Duisburg-Nord sicher nicht mehr. Ein Leuchtturm für gelungen Strukturwandel ist er immer noch. In Duisburg-Meiderich, wo früher Stahl produziert wurde, gibt es seit Jahren Musik jeder Couleur, nicht nur beim deutschlandweit bekannten Traumzeit-Festival . Zwischen Hochöfen, in alten Gießhallen, unter archaischen Stahlgerippen gibt es viele spektakuläre Spielorte, doch einer sticht heraus: die Gebläsehalle.

In ihrem Saal sitzen die 500 Zuhörer zwischen nackten Betonwänden; Kräne, Ketten, Treppen und die Turbinen erinnern an ein vergangenes Leben als Dampfgebläsehaus. Geblasen wird heute wieder, genauso gestrichen und gezupft. Die Akzente gastieren hier regelmäßig, die Macher der Ruhrtriennale bringen außergewöhnliche Musik auf die Industriebühne. Das ganze Programm gibt es auf der Seite des Landschaftsparks.

Konzerte in NRW: der Club Bahnhof Ehrenfeld

Der Stadtteil Ehrenfeld ist ja sowas wie das Montmatre Kölns. Künstlerviertel, Sammelbecken suchender, manchmal schon verlorener, Seelen. Und wo getrieben Geister aufeinandertreffen, entsteht oft große Kultur. In Ehrenfeld steht kein Spielort so sehr für diese Energie wie der Club Bahnhof Ehrenfeld. Die Musik hat sich dort in den Untergrund verkrochen, aber mit Absicht, unter drei Brückebögen direkt unter den Gleisen des S-Bahnhofs Ehrenfeld. Im wahrsten Wortsinne Gewölbe, verdichten die halbrunden Decken Künstler, Publikum und Atmosphäre im unwirklichen LED-Zwielicht.

Programmatisch steht der Club seinem Erscheinungsbild aber auch nicht nach. Jazz und Hip-Hop, Reggae, House - alles dabei. Robert Glasper war schon da, Ghostface Killah, Talib Kweli, aber auch Wanda. Und vor allem: Viele unbekannte Künstler, deren Namen nach einem Konzert unter den Gleisen sicher im Kopf kleben bleiben. Die Namen zum Beispiel, die demnächst auf dem Spielplan des Clubs Bahnhof Ehrenfeld stehen.

Stadtklang am Stadtstrand in NRW: Tonhallenufer in Düsseldorf

Düsseldorf liegt nicht am Meer. Einen Strand hat die Landeshauptstadt trotzdem. Also fast, Sand gibt es keinen, Palmen höchstens in Blumentöpfen. Am Tonhallenufer, im Schatten der Oberkasseler Brücke, gastiert im Sommer stets die Konzertreihe "Stadtklang". Bei Bier und Handbrot aus hippen Foodtrucks gibt es live den passenden Sommersoundtrack, Surf-Rock, Country, Reggae, gar elektronische Harfenmusik aus Spanien. Der Eintritt ist frei, der malerische Blick auf den Rhein auch. Das ganze Programm gibt es auf der Internetseite des Stadtstrands Düsseldorf.

Bunt und ungewöhnlich: Die Konzertlocation des Stadtstrands am Tonhallenufer in Düsseldorf. Foto: Handout

Konzertort in Nordrhein-Westfalen: Musik unter Wasser

Das Ebertbad in Oberhausen macht aus seinem früheren Leben keinen Hehl: Es war mal ein Schwimmbad. Das Publikum sitzt heute auf dem Grund des Beckens, das Wasser haben die Ebertbad-Macher dankenswerter abgelassen. Was bleibt, ist eine Spielort von außerordentlicher Vielfalt, mit minimalistischer Neo-Klassik, Cover-Pop mit den Ruhrpott-Legenden von Trionova, sogar mit dem amerikanischen Pianisten Gerald Clayton. Mittlerweile hat das Ebertbad sogar seine eigene Währung: Die Badmark, einlösbar beim flotten Barpersonal am Beckengrund. Das aktuelle Programm gibt es immer auf der Website des Ebertbads.

Heute außergewöhnliche Konzertlocation in NRW, früher mal Schwimmbad: das Ebertbad in Oberhausen Foto: Olaf Fuhrmann

Kleine Konzertlocation, große Kunst: die Living Room Concerts in Köln

Wer in Köln eine Karte für die "Living Room Concerts Cologne" ersteht, kauft die Katze im Sack. Oder eben im Wohnzimmer. Die Künstler, die stets in wechselnden, privaten Wohnzimmern, spielen, bleiben bis kurz vor dem Konzert ein Geheimnis, die Adresse auch, nur der Stadtteil steht schon vorher fest. Außergewöhnlich sind die Konzertlocations also auf jeden Fall, und auch noch jedes Mal anders. Den Ticketpreis kann jeder Hörer selbst bestimmen, zumindest im Spielraum zwischen zehn und 20 Euro, alle Ticketeinnahmen gehen direkt an den Musiker.

Wer in Köln lebt, kann übrigens auch selbst Ausrichter werden: Dafür braucht er nur Platz für ungefähr 15 Gäste und die Musiker, zahlen muss er nichts, Getränke bringen die Gäste selber mit. Bemerkenswert wie die Konzertreihe selbst ist der Ursprung der Idee. Um Menschen mit Autismus einen geschützten, intimen Konzertort zu bieten, wurden kurzerhand Wohnzimmer zu Bühnen. Karten gibt es auf der Internetseite der Living Room Concerts Cologne.

Lesen Sie auch: Komik und Kultur in Gelsenkirchen und Köln

Christuskirche Bochum: Sakraler Raum, weltliche Musik

Keine Kulturkirche, sondern eine Kirche der Kulturen. Das schreibt sich die Christuskirche in Bochum auf die Fahnen, und meint damit, dass sie "keine Folklore, kein Multikultikitsch" sein will, sondern Kultur im Plural . Der Stil soll die Teilnehmer, Publikum wie Künstler, formen, nicht umgekehrt.

Entsprechend wird der altehrwürdige Kirchenraum gefüllt mit Musik aller Facetten, mit Frida Gold und Gospel, mit Kai Schumacher und Gregorianik, mit dem Chorwerk Ruhr und mit Jazz. So vielfältig geht es immer weiter, nachzulesen auf der Website der Christuskirche.

Außen Schrott, innen Qualität: besondere Konzertlocation in NRW

Das ist gar kein Schrott. Also schon, aber nicht mehr. Jetzt sind die martialischen, röstlich-braunen Metallklötze Kunst, und bilden in Köln gemeinsam den Kulturraum Odonien, erschaffen von Künstler Odo Rumpf. Es ist eine besondere Lage, schräg gegenüber frönen die Menschen im Laufhaus "Pascha" anderen Lüsten.

Vielleicht auch deshalb versprüht das Odonien einen besonderen Geist, alles kann, nichts muss, gilt auch für die Musiker, die dort aufspielen. Dabei ist elektronische Tanzmusik, live natürlich, aber auch Musik aus dem Süden Afrikas. Ein wohliges Durcheinander, wie das Odonien selbst. Alle Konzerte gibt es im Internet.

Baulicher Prunk, musikalische Substanz: Bagno Konzertgalerie Steinfurt

Anders als viele andere Spielorte auf dieser Liste wurde die Bagno Konzertgalerie in Steinfurt tatsächlich als Ort der Musik gebaut. Sogar schon um 1774, damit ist sie der älteste freistehende Konzertsaal auf dem europäischen Kontinent. Der neoklassizistische Raum wirkt wie ein kleiner Bruder des Versaillers Spiegelsaals, nicht ganz so pompös, aber immer noch beeindruckend genug.

Und vor allem: würdige Kulisse für die Konzerte dort. Das Tokyo String Quartet war schon da, Daniel Hope auch, die Klassik spielt die erste Geige. Alle kommenden Konzerte finden auf dem Internetauftritt der Bagno Konzertgalerie.

Jazz wie in New York im Domicil Dortmund

Das Domicil in Dortmund ist für Jazzfans eine der wichtigsten Anlaufstellen in NRW. Auf der großen Bühne spielen große Stars, John Scofield kommt gerne vorbei, Dave Holland, Joshua Redman und Bill Frisell waren alle schon zu Gast. Wirklich außergewöhnlich ist aber der sogenannte "Club", gleich neben der Halle.

Gut 150 Personen passen rein und können in ganz intimer Atmosphäre den jungen, manchmal auch alten, Wilden lauschen. Die Bar gleich nebenan sorgt für das richtige Feeling, da wird aus Dortmund für einen kurzen Moment Manhattan, und aus dem Domicil das "Birdland". Wer demnächst zu Gast ist, steht auf der Website des Domicils.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit