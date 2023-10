Landesgartenschau NRW: Wann und wo sie wieder öffnet

Die Landesgartenschau 2023 in NRW hat ihr Ende gefunden. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe. Was bisher bekannt ist.

Die Landesgartenschau NRW 2023 fand zwischen dem 20. April und dem 15. Oktober in Höxter statt und empfing mehr als eine halbe Million Gäste.

Die nächste Landesgartenschau in Nordrhein-Westfalen ist für das Jahr 2026 geplant.

Welche Informationen es schon darüber gibt, haben wir zusammengetragen.

Als kleineres Pendant zur zweijährlich stattfindenden Bundesgartenschau gibt es in vielen deutschen Bundesländern, so auch in Nordrhein-Westfalen, die Landesgartenschau (Laga). 1984 wurde die erste Landesgartenschau NRW in Hamm ausgetragen. Die Landesgartenschau 2023 hat kürzlich ihr Ende gefunden - sie fand zwischen dem 20. April und dem 15. Oktober in Höxter statt.

Was es auf der Landesgartenschau zu sehen gibt und welche Informationen zur nächsten Landesgartenschau schon bekannt sind, haben wir zusammengetragen.

Was ist die Landesgartenschau?

Die Landesgartenschau ist, ebenso wie die Bundesgartenschau, eine Ausstellung zum Gartenbau. Sie zieht in der Regel mehrere Hunderttausend Besucher an und ist sowohl in Deutschland als auch in Österreich weit verbreitet.

Das Ziel der Laga ist es, die Vielfalt der Gartenkultur, Landschaftsarchitektur und Umweltgestaltung in den beteiligten Regionen zu präsentieren und neue Projekte zu verwirklichen. Außerdem soll sie Touristen in die Region locken, die sich von der Ausstellung inspirieren lassen können oder selbst mit Unternehmen aus dem Garten- und Landschaftsbau in Kontakt treten können.

Wann ist die nächste Landesgartenschau NRW?

In Nordrhein-Westfalen findet die Landesgartenschau seit 2014 alle drei Jahre statt. Davor waren die Abstände unregelmäßig. Von 1998 bis einschließlich 2003 gab es in jedem Jahr eine Landesgartenschau. Da die letzte Laga-Ausgabe erst in diesem Sommer stattfand, steigt die nächste Landesgartenschau in NRW im Jahr 2026.

Wo findet die nächste Landesgartenschau NRW statt?

Die Landesgartenschau 2026 findet erstmalig in Neuss statt. Im Jahr 2023 war Höxter der Austragungsort, die Landesgartenschau 2020 war in Kamp-Lintfort. Den Zuschlag für die Ausrichtung hat die Stadt Neuss im Jahr 2022 erhalten.

Die Landesgartenschau 2020 stellte den Zechenpark in Kamp-Lintfort in den Mittelpunkt. Foto: Hans Blossey

Wo die Landesgartenschau 2029 öffnen wird, steht noch nicht fest - die Ausschreibung läuft noch. Interessierte Kommunen können sich noch bis zum 1. März 2024 beim Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW bewerben.

Worum geht es bei der Landesgartenschau 2026?

Austragungsort der nächsten Landesgartenschau ist das Gelände der ehemaligen Galopprennbahn in Neuss. Laut der Stadt soll hier, zwischen der Innenstadt und dem Hafen, ein 38 Hektar großer Bürgerpark entstehen. Der Park solle Freiraum für alle, Sport, Wasser und neues Wohnen zusammenbringen. Dafür seien unter anderem 1.500 neue Bäume geplant. Mit neuen Fuß- und Radwegen solle das Gelände außerdem besser an die Innenstadt angebunden werden.

Die Landesgartenschau 2026 sieht die Stadt als "Impuls für die Gestaltung der Rennbahn, die über 150 Jahre von Bedeutung war, aber in der letzten Zeit ein wenig aus dem Blick geraten ist". Aktuell laufen noch die Vorbereitungen des Großprojekts. Bis 2026 soll der Park aber fertiggestellt sein und im Rahmen der Landesgartenschau der breiten Masse präsentiert werden.

Wer veranstaltet die Landesgartenschau?

Veranstalter einer Landesgartenschau in NRW sind traditionell die ausrichtende Kommune sowie die Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau. Beide gründen zur Ausrichtung eine Bau- und Betriebsgesellschaft, die dann für die Umsetzung der im Bewerbungsverfahren formulierten Ziele verantwortlich ist.

Wie viele Besucher kommen zur Landesgartenschau NRW?

Dadurch, dass sich die Landesgartenschau mehrere Monate in der jeweiligen Region hält, empfängt sie insgesamt oft mehrere Hunderttausend Gäste. Die Landesgartenschau 2023 in Höxter empfing etwa einen Monat vor ihrem Abschluss Mitte Oktober ihren 500.000. Besucherinnen und Besucher. Auch die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort konnte sich über rund 450.000 Gäste freuen.

