NRW-Karneval 2024, 2025 & Co: Die Termine der nächsten Jahre

Essen. "Helau" und "Alaaf" heißt es alle Jahre wieder an Karneval in NRW. Für Jecken, die gerne frühzeitig planen, haben wir die Termine bis 2030.

Die "fünfte Jahreszeit" beginnt traditionell am 11. November um 11.11 Uhr. Wer in den Karnevals-Hochburg NRW lebt und gerne frühzeitig plant, findet in unserer Übersicht alle Termine bis 2030. Denn die wichtigen Tage wie Weiberfastnacht (Altweiber-Donnerstag), Rosenmontag und Aschermittwoch fallen jedes Jahr auf ein anderes Datum.

Das liegt daran, dass Karneval mit Ostern und der Fastenzeit zusammenhängt. An Aschermittwoch ist das Fest der Narren vorbei. Dann beginnt die Fastenzeit für 40 Tage bis Ostern - und auch das Fest der Auferstehung Christi fällt jedes Jahr auf ein anderes Datum.

In unserer Übersicht der Karnevals-Termine bis 2030 listen wir jeweils die Daten für Weiberfastnacht, Rosenmontag und Aschermittwoch auf.

Karneval 2024 in NRW

Weiberfastnacht: 8. Februar

Rosenmontag: 12. Februar

Aschermittwoch: 14. Februar

Karneval 2025 in NRW

Weiberfastnacht: 27. Februar

Rosenmontag: 3. März

Aschermittwoch: 5. März

Karneval 2026 in NRW

Weiberfastnacht: 12. Februar

Rosenmontag: 16. Februar

Aschermittwoch: 18. Februar

Karneval 2027 in NRW

Weiberfastnacht: 4. Februar

Rosenmontag: 8. Februar

Aschermittwoch: 10. Februar

Karneval 2028 in NRW

Weiberfastnacht: 24. Februar

Rosenmontag: 28. Februar

Aschermittwoch: 1. März

Karneval 2029 in NRW

Weiberfastnacht: 8. Februar

Rosenmontag: 12. Februar

Aschermittwoch: 14. Februar

Karneval 2030 in NRW

Weiberfastnacht: 28. Februar

Rosenmontag: 4. März

Aschermittwoch: 6. März

