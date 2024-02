An Ostern müssen viele Menschen nicht arbeiten – und nutzen ihre freie Zeit, um zum Beispiel wichtige Besorgungen zu machen. Unser Foto ist im Dezember 2023 in der Essener Innenstadt entstanden.

Ostern 2024 in NRW Ostern 2024: So öffnen die Geschäfte rund um die Feiertage

NRW Ob Lebensmittel oder Geschenke: Viele Menschen in NRW müssen an Ostern noch Erledigungen machen. Doch wann dürfen Geschäfte öffnen?

Ostern 2024: Karfreitag findet am 29. März statt, Ostersonntag am 31. März und Ostermontag am 1. April.

Wie können Sie rund um die Osterfeiertage einkaufen? Welche Geschäfte haben trotz der Feiertage geöffnet und welche haben geschlossen?

Wir haben die wichtigsten Informationen in einer Übersicht gesammelt.

Wer kennt es nicht: Ostern steht bevor, Familienzusammenkünfte und Ausflüge, vielleicht sogar Kurzurlaube sind geplant. Da kann es sein, dass man kurz vor dem Familientreffen noch mal schnell zum Supermarkt laufen muss, um die eine oder andere fehlende Zutat für den Kuchen zu besorgen – oder Utensilien für die Reiseapotheke zu kaufen.

Die Osterfeiertage zählen zu den wichtigsten christlichen Feiertagen im Jahr, Geschäfte haben daher vielerorts geschlossen. Doch wann können Sie wo eine schnelle Besorgung machen? Und gibt es Geschäfte in NRW, die über die Feiertage geöffnet haben? Hier gibt es alle Informationen im Überblick.

Ostern 2024: Auf diese Tage fällt das Osterfest

Das Osterfest fällt jedes Jahr auf einen anderen Zeitraum – wenn es besonders früh im Jahr stattfindet, fällt es auf den März, wenn es spät stattfindet, kann es auch Ende April erst gefeiert werden.

Das liegt daran, dass die Kirche vor Jahrhunderten festgelegt hat, dass Ostersonntag immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang fällt. Das ergibt folgende Termine für die Osterfeiertage in diesem Jahr:

Gründonnerstag: 28. März 2024

28. März 2024 Karfreitag: 29. März 2024

29. März 2024 Karsamstag: 30. März 2024

30. März 2024 Ostersonntag: 31. März 2024

31. März 2024 Ostermontag: 1. April 2024

Ostern 2024: Welche Läden haben über die Feiertage geöffnet?

Ostern gilt als eines der wichtigsten Feste im Christentum. Aus diesem Grund sind sowohl Karfreitag als auch Ostermontag hierzulande gesetzliche Feiertage. Bedeutet: An diesen Tagen haben Supermärkte und Einkaufsläden grundsätzlich geschlossen.

Für den Ostersonntag gilt die gleiche Regel, da es sich um einen Sonntag handelt. Das nordrhein-westfälische Ladenöffnungsgesetz macht zwischen Sonn- und Feiertagen bis auf einige Ausnahmen keinen Unterschied.

Das bedeutet aber auch: Sowohl Gründonnerstag als auch Karsamstag sind in NRW keine gesetzlichen Feiertage. Geschäfte haben an diesen beiden Tagen also normal geöffnet.

Ostern 2024 in NRW: Läden haben an Karsamstag regulär geöffnet

Es kann sogar sein, dass die Öffnungszeiten von einigen Läden in NRW an diesen Tagen verlängert werden: Je nach Bedarf und Interesse der Kunden haben einige Filialen besonders am Karsamstag oftmals länger als üblich geöffnet. Kundinnen und Kunden müssen sich an diesem zwischen den Feiertagen liegenden Tag allerdings auf lange Schlangen an den Supermarktkassen einstellen.

Hinweise zu den individuellen Öffnungszeiten von Supermärkten und anderen Läden finden Sie auf Aushängen oder im Netz. Auch auf ihren Webseiten bieten die meisten Supermarkt-Ketten Informationen über die einzelnen Filialen und die dortigen Öffnungszeiten.

Für Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag gelten die üblichen Sonntag- und Feiertagsregeln: Geöffnet sein dürfen zum Beispiel Zeitungskioske, einige (nicht alle) Apotheken, Tankstellen und bestimmte Läden in Flughäfen und Bahnhöfen. Supermärkte und andere Läden, die sonntags normalerweise schließen, haben geschlossen.

Arbeiten Lebensmittel-Lieferdienste über Ostern in NRW?

Restaurants, Imbisse und Bars sind von den gesetzlichen Feiertags-Regelungen im nordrhein-westfälischen Ladenöffnungsgesetz nicht betroffen, sie können ihre Lebensmittel über die Ostertage weiterhin liefern. Diese Regeln gelten sowohl für den gesetzlichen Feiertag Karfreitag als auch für Ostersonntag und -montag.

Es kann allerdings sein, dass Restaurants und Lebensmittel-Lieferstellen hinsichtlich der Osterfeiertage eigene Regeln treffen und ihre Restaurants zum Beispiel über die Osterfeiertage schließen. Viele Restaurants nutzen allerdings die umsatzstarke Zeit rund um Ostern und halten ihre Lieferstellen über die Ostertage geöffnet. Hier kann es hilfreich sein, sich im Vorhinein über individuelle Öffnungszeiten von Restaurants, Imbissen und Bars in der Nähe zu informieren.

Kann ich an Ostern 2024 in NRW am Bahnhof und am Flughafen einkaufen gehen?

Nach dem Ladenöffnungsgesetz in NRW dürfen Flughäfen und Bahnhöfe Waren auch an gesetzlichen Feiertagen und Sonntagen verkaufen. Allerdings gibt es auch hier bestimmte Regeln: An Bahnhöfen dürfen an Sonn- und Feiertagen ausschließlich Waren des „Reisebedarfs“ verkauft werden. Dazu zählen zum Beispiel Brötchen und Lebensmittel, nicht aber Deko- oder Geschenkartikel.

An internationalen Flughäfen dürfen über die Osterfeiertage neben Waren des Reisebedarfs auch „Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel“ verkauft werden. Wer also ein Last-Minute-Ostergeschenk braucht, wird am Flughafen auf jeden Fall auf geöffnete Ladentüren treffen.

Haben Tankstellen über Ostern 2024 in NRW geöffnet?

Tankstellen in NRW dürfen auch über die Osterfeiertage öffnen. An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag dürfen sie jedoch nur bestimmte Produkte verkaufen. Gestattet ist ihnen die „Abgabe von Ersatzteilen (...), Betriebsstoffen (...) und von Reisebedarf“, so will es das nordrhein-westfälische Ladenöffnungsgesetz.

An Gründonnerstag und Karsamstag gelten diese speziellen Regeln für Tankstellen in NRW nicht, da es sich nicht um gesetzliche Feiertage handelt.

Wo bekommt man in NRW an Ostern 2024 frische Brötchen?

Auch für Bäckereien gelten über die Osterfeiertage spezielle Regeln: Am Karfreitag und am Ostersonntag dürfen sie nur über einen Zeitraum von fünf Stunden öffnen. Am Ostermontag müssen sie komplett schließen.

Alle Informationen zu den Öffnungszeiten von Bäckereien in NRW über die Osterfeiertage finden Sie hier.

Und wo gibt es noch ein verspätetes Ostergeschenk zu kaufen?

Ein verspätetes Ostergeschenk können Sie sowohl an Gründonnerstag oder am Karsamstag noch im regulären Handel kaufen, da es sich bei den beiden Tagen nicht um gesetzliche Feiertage handelt.

Wenn Sie besonders spät dran sind, können Sie das Ostergeschenk auch am Ostersonntag oder Ostermontag kaufen und dafür zum Beispiel einen Flughafen besuchen. Blumenläden dürfen auch am Karfreitag und am Ostersonntag über einen Zeitraum von fünf Stunden öffnen, nicht aber am Ostermontag.

Ostern in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

