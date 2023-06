Phantasialand mit Rabattaktion: Sparen in den Sommerferien

Freizeitpark in NRW

Essen/Brühl. Die neue Saison im Phantasialand läuft. Pünktlich zu den Sommerferien in NRW startet der Freizeitpark eine Rabattaktion für Familien.

Welche Achterbahnen im Phantasialand sind die Highlight? Wir haben Tipps gesammelt.

Hinweis: Auch zur aktuellen Saison bleiben die Tageskassen des Freizeitparks geschlossen.

Die Saison im Phantasialand läuft! Wichtig auch in diesem Jahr: Die Tageskassen bleiben geschlossen. Tickets können nur im Online-Shop gekauft werden. Was kostet der Eintritt und welche Attraktionen machen wirklich Spaß? Die wichtigsten Fragen beantworten wir weiter unten im Text.

Phantasialand: Wann und wie lange ist der Freizeitpark geöffnet

Die Saison läuft bis zum 28. Januar 2024. Ab dem 18. November wird es auch wieder einen „Wintertraum“ geben. "Bis einschließlich 17. November ist das Phantasialand täglich von 09 bis mindestens 18Uhr geöffnet. Ab 10:00 Uhr sind alle Attraktionen im Phantasialand für Sie geöffnet", teilt der Freizeitpark auf der Homepage mit.

Die Themenwelt Klugheim des Phantasialands: Die Attraktionen des Parks sind ab 10 Uhr täglich geöffnet. Foto: Phantasialand

Zum Saisonstart war der Online-Ticketshop zwischenzeitlich überlastet. Wer eine Eintrittkarte kaufen wollte, sah unter Umständen nur einen Hinweis: „Liebe Gäste, es tut uns leid: Aufgrund einer extrem hohen Anzahl an gleichzeitigen Anfragen hat unser Server aktuell technische Probleme, sodass unser Online-Shop leider nicht erreichbar ist.“

Neue Saison im Phantasialand wohl ohne „Hollywood Tour“

Ein langjähriges Aushängeschild des Phantasialands ist nicht mehr dabei: Die bei vielen Phantasialand-Fans beliebte „Hollywood Tour“ ist komplett eingemottet.

Die „Hollywood Tour“ war seit Beginn der 1990er-Jahre eine der Hauptattraktionen des Phantasialands in Brühl bei Köln. Das Publikum konnte bei der Tour in Booten an zahlreichen Filmklassiker-Szenen wie „Der weiße Hai“, „Sindbad“ oder „King Kong“ vorbeifahren.

Die Collorado-Achterbahn gilt als absoluter Klassiker im Phantasialand: Seit 1996 dreht sie im Freizeitpark ihre Runden. Foto: Phantasialand

Phantasialand: Neu ist der "Deep in Africa Adventure-Trail"

" Hier gehen Sie tief im Reich der Black Mamba auf große interaktive Erlebnistour ins Herz des Dschungels: Balancieren kühn über wackelige Brücken, während die Königin der Schlangen Ihnen im Nacken züngelt", verspricht der Freizeitpark auf seiner Homepage. Wer sich noch einen genaueren Eindruck machen will: Hier gibt es ein Video.

Kein Ticketverkauf vor Ort im Phantasialand

Tickets für den Freizeitpark müssen im Vorfeld im Onlineshop gekauft werden. Besucherinnen und Besucher benötigen ein gültiges, tagesdatiertes Online-Eintrittsticket bzw. für Übernachtungsgäste eine gültige Reservierungsbestätigung in den Hotels des Freizeitparks. Das Ticketkontigent für den jeweiligen Tag ist nach Angaben des Parks begrenzt.

Phantasialand: Ticketpreis richtet sich nach dem Besuchstag

Zur neuen Saison richtet sich der Eintrittspreis nach dem Besuchstag. Kosteten die Tickets für einen Erwachsenen bislang pauschal 54 Euro, läuft während der Sommerferien eine Rabattaktion. Bis zum 19. Juni können Besucherinnen und Besucher im Vorverkauf sparen. Das Angebot ist begrenzt.

Der Eintritt kostet für Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren zwischen 54 und 61 Euro (je nach Besuchstag). Kinder über vier Jahre zahlen zwischen 44 und 51 Euro. Kinder unter bis drei Jahre haben freien Eintritt. Welcher Preis an Ihrem Wunschtag gilt, können Sie dem Ticket-Plan auf der Park-Website entnehmen

Nicht vergessen: Der Parkplatz für einen Pkw kostet sieben Euro. Der Freizeitpark hat zwei Parkplätze und weist auf die Bezahlmöglichkeiten hin: „Auf dem Parkplatz Mystery (P1) ist sowohl Bar- als auch EC- und Kreditkartenzahlung jederzeit am Parkautomaten möglich. Auf dem Parkplatz China (P2) wird ausschließlich Barzahlung bei der Einfahrt akzeptiert. Die Preise gelten pro Tag und Stellplatz. Parkplatzreservierungen sind leider nicht möglich.“

Phantasialand: Freier Eintritt am Geburtstag – nur noch für Kinder

Geburtstagskinder haben an ihrem Ehrentag freien Eintritt. Aber Achtung: Galt diese Regel bislang für alle Altersstufen, ist das Geburtstagsangebot ab April 2023 nur noch Kindern bis einschließlich 11 Jahre vorbehalten.

Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, müssen die Kinder (oder ihre Eltern) neben der Reservierungsbestätigung auch einen gültigen Ausweis des Kindes dabei haben. Das Gratis-Ticket gibt es am Service-Point an den Eingängen Berlin (9 bis 13 Uhr) oder Mystery (9 bis 14 Uhr).

Phantasialand: Wie lange muss ich warten?

Insbesondere an beliebten Attraktionen wie dem dem F.L.Y oder dem Colorado Adventure ist teilweise mit längeren Warteschlangen zu rechnen, zeitweise von mehr als 90 Minuten. Vor allem an Wochenenden ist es in dem Freizeitpark voller als unter der Woche.

Das Phantasialand in Brühl bei Köln lockt auch im Herbst und Winter viele Besucher. Foto: Phantasialand

Das sind spezielle Highlights im Phantasialand:

Das F.L.Y.: Das Fly ist der weltweit erste Flying-Launch-Coaster und der gleichzeitig längste Fly-Coaster der Welt, schreibt das Phantasialand auf der eigenen Homepage. Bedeutet: Die Besucher liegen mehr oder weniger in der Achterbahn. Eröffnet wurde die Achterbahn im September 2020. Die Fahrzeit beträgt 1:47 Minuten bei einer Länge von rund 1300 Metern. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 78 Kilometern die Stunde. Und so sieht das Fly im Video aus.

Die Black Mamba : Bereits seit 2006 begeistert die Achterbahn die Phantasialand-Besucher. Mit bis zum 80 Kilometer pro Stunde rasen die Passagiere durch Schrauben und Looping. Rund 770 Meter lang ist die Achterbahn und transportiert pro Stunde ca. 1500 Besucher. Und so sieht eine Fahrt mit der Black Mamba aus.

Die Colorado-Achterbahn: Ein Klassiker des Phantasialands - seit 1996 dreht die als Eisenbahn gestaltete Achterbahn ihre Runde. Mit einer Geschwindigkeit bis zu 50 Kilometer pro Stunde ist sie auch etwas für Achterbahnfans, die nicht unbedingt einen Looping oder eine Schraube benötigen. Fast drei Minuten fährt die Bahn durch eine Landschaft, die an eine Mine erinnern soll. Und hier: Eine Fahrt mit der Colorado-Achterbahn.

Chiapas: Eine Expedition durch Mexiko in einem Baumstumpf? Die Wasserbahn Chiapas in der Mexiko-Themenwelt bringt es auf 76 Kilometer pro Stunde in der Spitze. 622 Meter ist die Attraktion lang und seit April 2014 im Einsatz. Und hier: eine Fahrt mit der Chiapas-Wasserbahn.

Wie steht es um die Gastronomie im Phantasialand?

Das Phantasialand bietet viele verschiedene Speisen. So ist das Angebot auch an den jeweiligen Themenpark angepasst. Zudem können die Besucherinnen und Besucher wählen zwischen einer Kleinigkeit für unterwegs oder sich auch in Restaurants bedienen lassen. Ob Focaccia, Churros, Currywurst, Schnitzel, Softeis oder asiatische Nudeln.

