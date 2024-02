Karneval in NRW: Nelkensamstagszüge ziehen durch die Straßen

NRW Die heiße Phase des Straßenkarnevals läuft auf Hochtouren. An diesem Wochenende ziehen in vielen Städten Züge durch die Straßen. Unser Newsblog.

Die heiße Phase des Straßenkarnevals in NRW 2024 ist mit der Weiberfastnacht gestartet.

Von Nelkensamstag bis Rosenmontag gibt es in vielen NRW-Städten weitere Karnevalszüge.

Über die Karnevalszeit halten wir Sie in diesem Artikel über das jecke Treiben in NRW auf dem Laufenden.

Mit Weiberfastnacht hat am Donnerstag die letzte und größte Phase des Karnevals 2024, der Straßenkarneval, begonnen. In vielen NRW-Städten, egal ob im Rheinland, im Ruhrgebiet oder in Westfalen, gibt es zwischen Nelkensamstag und Rosenmontag jecke Umzüge. In diesem Artikel halten wir Sie seit Donnerstag über das Karnevalsgeschehen in der Region auf dem Laufenden.

Samstag, 10. Februar: Karnevalszüge ziehen in vielen NRW-Städten durch die Straßen

19.15 Uhr: Unser Fotograf war auch beim Samstagszug in Duisburg und Moers mit dabei. Die schönsten Fotos haben wir in einer Bilderstrecke gesammelt - hier geht‘s lang.

18.30 Uhr: Auch in Menden waren die Karnevalisten in Feierlaune. Der Kostümball im Karnevalszelt der MKG „Kornblumenblau“ war schon am Nachmittag ausverkauft, nix ging mehr. Mehr dazu lesen Sie hier.

18.15 Uhr: Der Nelkensamstagszug von Duisburg nach Moers ist sehr beliebt - in diesem Jahr waren tausende Jecken auf den Straßen dabei. Doch nicht alles lief optimal. Larissa Wettels hat die Tops und Flops aufgeschrieben.

Viel los auch auf den Straßen in Heiligenhaus beim Nelkensamstagszug. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

17.30 Uhr: Karneval wird vor allem für die Veranstalter immer teurer. Der große Nelkensamstagszug von Duisburg nach Moers ist finanziell kaum noch zu stemmen - und steht daher für 2025 auf der Kippe. Deshalb gab‘s beim Umzug an diesem Samstag eine besondere Spendenaktion. Und: Haben die Leute gespendet? Diego Tenore hat es aufgeschrieben.

16.35 Uhr: „Es war genial“, resümierte Hans-Peter Suchand vom Comitee Düsseldorfer Carneval. Was er meint: Es sollen beim Kinder- und Jugendumzug mindestens 30.000 Menschen auf den Düsseldorfer Straßen unterwegs gewesen sein. Die schönsten Fotos gibt es hier.

14.58 Uhr: Das Festkomitee Bottroper Karneval hat mit den Karnevalsgesellschaften und den Prinzenpaaren den letzten Aufgalopp vor dem Rosenmontagszug gefeiert: In der Alten Börse haben die Tollitäten den Tresor geknackt und Bälle und Kamelle unters jubelnde Volk gebracht. Die 60 besten Bilder gibt‘s hier.

Gute Stimmung garantiert - wie hier beim Straßenkarneval in Bochum. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

13.07 Uhr: Gleich fliegen in einigen Städten wieder die Kamelle! Aber was ist, wenn man dadurch verletzt wird oder ein Bonbon die Brillengläser zerspringen lässt? Was beim Karneval beachtet werden muss, damit die Versicherung zahlt, lesen Sie hier.

11.03 Uhr: Gute Nachrichten für Jecken: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, bleibt es heute weitgehend trocken und es herrschen milde Temperaturen. Der Sonntag startet dann allerdings mit dicken Wolken und es regnet gelegentlich. Zum Nachmittag lockert es auf bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 13 Grad. Örtlich kann es auch noch Schauer geben. Am Rosenmontag erwarten Wetterexperten anfangs noch Regen. Es ist wechselhaft bewölkt, später sind einzelne Schauer möglich und die Höchsttemperatur sinkt auf sieben bis zehn Grad.

10.21 Uhr: Am heutigen Nelkensamstag ziehen einige Karnevalszüge durch die Region: Um 13.30 Uhr startet der Nelkensamstagszug von Duisburg-Homberg bis Moers. Die Veranstalter rechnen jährlich mit 120.000 bis 150.000 Närrinnen und Narren, die am Straßenrand singen und schunkeln. Um 15.11 Uhr zieht der Kinderkarnevalszug durch Duisburg-Wehofen. Zur selben Zeit findet der Kinderkarnevalszug in Oberhausen-Osterfeld statt (Start 15 Uhr). Viele kleine und große Besucher aus den Niederlanden und Deutschland werden beim Kinderkarnevalsumzug durch den Emmericher Ortsteil Elten erwartet. (Start: 14.11 Uhr)

Freitag, 9. Februar: NRW-Karnevalshochburgen erwarten eine Million Jecken

16.45 Uhr: Leider kommt es auch an Karneval immer wieder zu Notfällen. Wer wegen Gewalt, sexueller Belästigung oder anderen Gründen Hilfe braucht, findet sie an verschiedenen Anlaufstellen. Welche das in Düsseldorf, Köln und am Niederrhein sind, hat Tobias Kaluza zusammengefasst.

15.20 Uhr: Heute ist es karnevalsmäßig eher ruhig in den Städten - das ändert sich aber, wenn der Straßenkarneval auf seinen Höhepunkt am Rosenmontag zusteuert. Dann werden allein in den NRW-Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf weit mehr als eine Million Jecken erwartet. Hier noch ein paar weitere spannende Karnevalszahlen:

Das Comitee Düsseldorfer Carneval rechnet mit 500.000 bis 600.000 Menschen am Straßenrand, in Köln werden 800.000 Menschen erwartet

am Straßenrand, in Köln werden erwartet In NRW sind an den Karnevalstagen etwa 62.000 Polizeikräfte im Einsatz

im Einsatz 7,5 Kilometer ist der Kölner Karnevalszug lang - damit ist er landesweit der größte. 175 Wagen sind unterwegs, in Düsseldorf sind es 123.

14.30 Uhr: Zurück aus dem Karnevals-Koma? Dann aufgepasst, vielleicht findet ihr euch auf den Fotos unserer Fotografinnen und Fotografen von Altweiber wieder:

Ruhrgebiet

Niederrhein

Sauer- und Siegerland

13.45 Uhr: Die Gelsenkirchener Jecken haben die letzten Jahre im Provisorium gefeiert. Vom Festzelt an der Königswiese in Buer ging es ins Hans-Sachs-Haus – inzwischen freunden sich die Karnevalisten immer mehr mit der neuen Location an. Gestern war der Saal wieder proppevoll, wie Uli Kolmann notiert hat.

12.30 Uhr: Autsch! Jungfrau Frieda aus dem Kölner Dreigestirn ist durch einen Muskelfaserriss im Beckenbereich lahmgelegt und muss deshalb vorerst das Bett hüten. An Weiberfastnacht war sie bereits mit Krücken aufgetreten. „Ich war heute noch einmal zum Check-up beim Arzt und werde mich in den nächsten Tagen im Krankenbett schonen müssen“, sagte Frieda, die eigentlich Friedrich heißt, nach Mitteilung des Festkomitees Kölner Karneval. Derzeit gebe es noch keine verlässliche Prognose zur Teilnahme am Rosenmontagszug.

Die Jungfrau ist neben Prinz und Bauer eine der Figuren des Kölner Dreigestirns und wird traditionell von einem Mann dargestellt. Dieses Jahr kommen erstmals alle Mitglieder des „Trifoliums“ aus ein- und derselben Familie: Prinz Sascha (30) ist der Sohn von Jungfrau Frieda und der Neffe von Bauer Werner. Alle heißen mit Nachnamen Klupsch

10 Uhr: Der Rosenmontagszug in Linden ist der Höhepunkt des Bochumer Karnevals. Doch der Spaß erfordert monatelange Arbeit. Jürgen Stahl hat sich mit einem der Macher getroffen – zum Bericht.

8 Uhr: Was macht eigentlich ein Karnevalsverein abseits von Altweiber und Rosenmontag? Reporter Hubert Wolf und Fotograf Ralf Rottmann haben im Video Martin Scholz aus Voerde gefragt:

Der „1. Voerder Karnevalsverein" lockt mit moderner Tradition Der „1. Voerder Karnevalsverein" lockt mit moderner Tradition

6.05 Uhr: Viel Regen und deutlich weniger Menschen auf den Straßen – das ist die Bilanz des ersten Karnevalstages in der Region. In Düsseldorf sei es „auffällig unauffällig“ gewesen und „so ruhig wie lange nicht mehr“ , sagte ein Sprecher der Polizei. Vor allem der Dauerregen war wohl dafür verantwortlich, dass viele Menschen lieber zu Hause blieben oder sich zumindest früher auf den Heimweg machten. Am Abend habe es einige „kleinere Streitigkeiten“ gegeben, berichtet der WDR. Größere Zwischenfälle seien aber ausgeblieben.

Auch in den Ruhrgebietsstädten und am Niederrhein waren am Donnerstagabend weniger Menschen in den Innenstädten unterwegs. Und auch dort sei die Weiberfastnacht weitgehend friedlich verlaufen, melden etwa die Polizeistellen in Essen, Duisburg und Wesel. Nach dem Auftakt steht nun das Karnevalswochenende vor der Tür – dann soll auch der Regen zumindest etwas nachlassen.

Zum Auftakt der heißen Phase des Karnevals gab es auch in Köln weniger Schlägerein, Diestähle und sexuelle Übergriffe. Was die Kölner Polizei in der rheinischen Karnevalshochburg mit den Jecken alles erlebt, lesen Sie hier.

Donnerstag, 8. Februar, Weiberfastnacht: Jecken an die Macht!

20.53 Uhr: Die Kölner Polizei hat am Donnerstagabend eine Bilanz des ersten Karnevalstages gezogen: zehn Personen seien in Gewahrsam genommen worden. Die Gründe für die insgesamt 21 Strafanzeigen waren Körperverletzung (18 Mal), Raub, Widerstand und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (je einmal). Dreimal erstatteten Frauen Anzeige, weil sie begrapscht worden waren. Eine Anzeige erging wegen exhibitionistischer Handlungen.

Weiberfastnacht: Unterwegs mit der Kölner Polizei Weiberfastnacht: Unterwegs mit der Kölner Polizei

In Düsseldorf sei die Polizei mit so vielen Kräften wie nie zuvor im Einsatz gewesen, habe aber „nichts Schlimmes“ zu bearbeiten gehabt, sagte ein Sprecher am Abend: „mal eine Körperverletzung, mal ein Randalierer“. Vermutlich habe das schlechte Wetter dazu beigetragen, dass nicht so früh so viele aggressive, betrunkene Jugendliche auf den Straßen unterwegs gewesen seien, sagte der Sprecher. „Nicht vergleichbar mit früheren Altweiber-Jahren.“

Vorbereitung ist alles. Das galt an Weiberfastnacht auch für die Karnevals-Festivitäten in Köln. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

18.30 Uhr: Das Wetter kann man nicht organisieren. Köln hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt für den perfekten Start in den Höhepunkt des Karnevals – und dann kommt Schietwetter. „Barbarossaplatz, bist du auch schon nass?“, dichtete Polizeisprecher Wolfgang Baldes, den Annika Fischer am Donnerstag begleitet hat. Was sie auf närrischer Streife erlebt hat.

Cool! Auch der Regen konnte die Altweiberparty auf dem Altmarkt in Dinslaken nicht stoppen. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

17.45 Uhr: „Das hört sich ja schon mal jut an“, ruft Mallorca-Star Tim Toupet am Donnerstagmittag ins Mikro auf der Dinslakener Bühne. Und schnappt sich flugs Publikum, um den „Date-Doctor“ zu spielen. Nina Meise verrät, wie es ausgegangen ist.

17.15 Uhr: Helau und Alaaf – bis der nächste Morgen kommt. Von heißen Karnevalsherzen geht es dann schnell zu fiesen Kopfschmerzen. Kater-Mittel wie Elotrans, Kijimea oder PartyDoc versprechen Abhilfe. Doch halten die Mittel, was sie versprechen? Reporterin Katleen Diekgraefe hat nachgefragt.

16.45 Uhr: Abfahrt um 11.11 Uhr? Nicht in Hagen! Die Sause startete im Rathaus drei Stunden später – durchaus aus Gründen. So ist die Startzeit Mitarbeiterinnen-freundlicher, über 1000 davon schunkelten und sangen am Donnerstag im Ratssaal. Reporterin Yvonne Hinz weiß außerdem, was es mit dem Fummellauf auf sich hat.

Die Möhnen kommen! In NRW geht der Karneval in die heiße Phase. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Keine Chance für das Rathaus-Team – gesehen in Neukirchen-Vluyn.

16.40 Uhr: „Klakag-Helau-Mäntau“, „Möppel-Wau-Wau“ und „Kälber-Helau“. Karneval ist anders. Auch in Arnsberg, wo die Karnevalistinnen schon früh zur Höchstform aufliefen.

16.30 Uhr: Kostümiert als Braumeisterinnen oder ganz im Retro-Look zogen Veltins-Mitarbeiterinnen heute durch das Verwaltungsgebäude in Grevenstein, immer auf der Jagd nach der nächsten Krawatte. Unsere Redaktion in Meschede hat die Bilder.

16.25 Uhr: Der Narr ist nicht wehrlos. Denn beim Lachen zeigt er die Zähne. Über die Karnevalstage wird der Humor wieder als Vielheilmittel für Plagen und Sorgen gefeiert. Doch wie ist es tatsächlich bestellt um die deutsche oder westliche Lachkultur? Monika Willer versucht der Frage in ihrer Kolumne „Kultiviert“ auf den Grund zu gehen.

16.20 Uhr: Ist Oberhausen inzwischen wach? (s. Post 10.30 Uhr) Es sieht so aus!

Närrischer Altmarkt: Karneval in Oberhausen Närrischer Altmarkt: Karneval in Oberhausen

16.10 Uhr: Machtübernahme? Die läuft in Demokratien friedlich ab. So gesehen am Donnerstagvormittag in Wesel, wo Bürgermeisterin Ulrike Westkamp den Stadtschlüssel an Prinzessin Diana I. übergab. „Den Schlüssel und die Macht überlass‘ ich Euch gerne. Widerstand gegen wilde Weiber liegt mir absolut ferne“, reimte die Politikerin und gab gleichzeitig den Takt vor. Melanie Grieving war dabei.

15.45 Uhr: „Den Regen ignorieren wir einfach.“ Ingrid ist zu Gast auf dem Pastor-Luhr-Platz in Mülheim und hat ein Rezept gefunden gegen das Sauwetter seit Mittag. In Saarn gesellt sich eine feine Dame zu einem Wikinger – und ein Cowgirl hakt sich bei einem Clown unter. Auch die jeweils 90-jährigen Helga und Birte feiern kräftig mit. Anja Bölling schildert diese und weitere Eindrücke. Eindrücke hat zudem Oliver Müller mit der Kamera festgehalten.

15 Uhr: Erst nicht, jetzt doch. Durch das A42-Brückenchaos stand die Karnevalskirmes Bottrop in diesem Jahr auf der Kippe. Am Ende klappte es doch, die Lokalredaktion hat beim ersten Besuch einen Blick auf die Preise geworfen. Keine Zweifel ließen die Bottroper dagegen an ihrem Sicherheitskonzept für Frauen. Zum Schutz vor sexuellen Übergriffen und sexualisierter Gewalt bei Kirmes und Veranstaltungen kommt das Münsteraner Konzept „Sicher feiern“ zum Einsatz. Gut so!

14.45 Uhr: Mit kräftigem Gesang „Heute ist Frauentag...“ zogen die Möhnen in Rees heute um 11.11 Uhr ins Rathaus ein. Es wurde nicht lange gefackelt, der Kampf um den Schlüssel begann. Und der war spektakulär, schreibt Reporterin Petra Zellhofer-Trausch.

Unart oder Hochgenuss? Mett-Berliner dürfen an Karneval inzwischen nicht mehr fehlen. Foto: Dirk Kamperhoff / Bochum

14 Uhr: Unart oder Hochgenuss? Hack statt Marmelade: In Bochum (und sicher auch anderswo in NRW) verkauft ein Metzger Mett-Berliner. Hack und Zwiebeln, eingerahmt von zuckrigem Gebäck – wohl bekommts!

13.30 Uhr: In Gladbeck, Duisburg und Hattingen kocht die Party schon ordentlich. Fotograf Stefan Arend hat sich Am Alten Güterbahnhof in Duisburg umgesehen und 195 Fotos aus dem Festzelt mitgebracht. Thomas Gödde war in der Gladbecker Innenstadt unterwegs und Walter Fischer hat in Hattingen geknippst.

13 Uhr: „Karneval in der Krise. Warum alle nur noch Party wollen“, schreibt unser Reporter Hubert Wolf und geht auf die Karnevalsvereine ein, die ums Überleben kämpfen. Wer geht noch zur Narrensitzung? Und wo bleibt der Nachwuchs? Antworten gibt es hier.

12.20 Uhr: Wie steht es um die Sicherheitslage beim Karneval? Reporterin Annika Fischer hat mit NRW-Innenminister Herbert Reul und der Polizei gesprochen. Hier entlang.

12 Uhr: Voerde meldet die Einnahme des Rathauses dagegen mit fröhlichem Hintergrund. Bürgermeister Dirk Haarmann hatte es den Möhnen zwar nicht leicht gemacht, musste sich am Ende aber den Möhnen geschlagen geben. Was sich der Politiker ausgedacht hatte.

11.35 Uhr: Alarm im Hagener Rathaus – jedoch aus einem ernsten Grund. Aus einem Umschlag rieselte weißes Pulver, was einen größeren Feuerwehreinsatz auslöste. Zur Meldung.

Düsseldorfer „Wagen-Knecht“: Oberbürgermeister Stephan Keller mit seinem Wagenrad auf dem Kopf im Partygetümmel an Weiberfastnacht. Foto: Christopher Damm / Düsseldorf

11.30 Uhr: Apropos Düsseldorf. Oberbürgermeister Stephan Keller hat ein großes Rad auf dem Kopf und spielt damit auf die neue BSW-Partei an. Sein Kommentar: „Ich gehe als Wagen-Knecht.“ Auch beim Thema Krawatten hat der Politiker vorgesorgt. Zum Liveticker von Jasmin Ohneszeit und Christopher Damm.

11.11 Uhr: Die Narren sind wieder los – der Straßenkarneval hat begonnen! In Düsseldorf stürmten die „Möhnen“ das Rathaus. In Köln ließ das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau die Jecken los. Aber: Aufgrund des schlechten Wetters sei der Andrang dieses Mal geringer als sonst, sagte Kölns Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn der Nachrichtenagentur dpa.

Karneval in NRW: Oberhausen wacht auf, National Express stellt zusätzliche RRX-Züge

10.30 Uhr: Oberhausen, Helau - oder? Viele sitzen noch in der Kaffeebud, schreibt unser Autor Dirk Hein, um sich „den Kaffee in de Kopp“ zu hauen (Grüße hier an die Bläck Fööss). Die Karnevals-Hochtage stehen aber auch noch ganz am Anfang. Zum närrischen Ticker geht es hier.

10 Uhr: Einmal im Leben Prinzessin sein! Ein Traum – der an Karneval gerne auch ins Geld geht. Wie viel genau, das rechnet Andrea Spangenberg vor. Die Gladbeckerin wird zu Prinzessin Andrea I. und hat mit Niklas Schlottmann über ihren neuen Alltag gesprochen.

9.11 Uhr: In Monheim bei Düsseldorf gehts an Weiberfastnacht besonders früh los: Schon um 9.11. Uhr startete der Rathaus-Sturm. Bürgermeister Daniel Zimmermann musste sich vor den Angreifenden der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft „Gromoka“ verteidigen - und dann den Schlüssel zum Rathaus aus seinem Dienstzimmer zu den Jecken abseilen, berichtete der WDR.

6.58 Uhr: Wen es heute in den Straßenkarneval nach draußen drängt, erwartet Regen: Im Laufe des Tages wird vor Dauerregen gewarnt, in Teilen NRWs gar vor unwetterartigem Starkregen. Mehr Informationen hier: Unwetter in NRW: Straßenkarneval startet nass

6.00 Uhr: Auf der Linie RE1 (RRX) werden an diesem Donnerstag zusätzliche Züge verkehren. Ursprünglich sollten Züge vom Bahnunternehmen TRI das übernehmen, doch wegen Vandalismusschäden vom vergangenen Fußball-Wochenende sind die Züge an diesem Donnerstag noch nicht einsatzbereit, teilte der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr mit. Das Verkehrsunternehmen National Express springe ein, hieß es beim VRR.

Zwischen Düsseldorf und Köln werde es „bis zu zehn Sonderfahrten“ fahren. Die erste und letzte Fahrt werde zudem bis nach Duisburg verlängert. Gegen 7 Uhr, 9 Uhr sowie 11 Uhr seien zusätzliche Abfahrten der Linie RE 1 (RRX) von Düsseldorf in Richtung Köln vorgesehen. Am Nachmittag verkehrten in die Gegenrichtung Verbindungen gegen 15 Uhr und 18 Uhr, erklärte das Bahnunternehmen weiter. Die genauen Abfahrtszeiten würden „zeitnah“ auch in Online-Auskunftssystemen abrufbar sein. Auch interessant: Neue Linie RB37: Warum Anbieter TRI auf Museums-Züge setzt

