Schnee in NRW: DWD warnt vor „ausgeprägter Unwetterlage“

NRW. Für Mittwoch (17. Januar) warnt der Deutsche Wetterdienst in NRW vor einer Unwetterlage mit starkem Schneefall, Glatteis und einem Verkehrschaos.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Mittwoch bundesweit vor einer „ausgeprägten Unwetterlage“ mit Schnee, Glatteis und Sturmböen.

Südlich von Duisburg könnte es in NRW bis zu 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee geben.

Wie wahrscheinlich sind große Schneemengen im Ruhrgebiet und am Niederrhein? Was empfiehlt der DWD? Die aktuellen Prognosen zum Wetter in NRW lesen Sie hier.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Mittwoch (17. Januar) deutschlandweit vor einer „ausgeprägten Unwetterlage“. Über der „westlichen Mitte“ des Landes sei mit Starkschneefällen zu rechnen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, lässt sich örtlich noch nicht genau eingrenzen, welche Regionen in NRW betroffen sein könnten. Möglicherweise ziehe das Unwetter komplett am Ruhrgebiet und der Niederrhein-Region vorbei. Im schlimmsten Fall sei jedoch mit 30-40 Zentimetern Neuschnee innerhalb von 24 Stunden zu rechnen.

In Essen schneite es am Montagmorgen bereits reichlich. Am Mittwoch (17. Januar) könnte noch deutlich mehr Schnee hinzukommen. Der DWD warnt vor bis zu 40 Zentimetern Neuschnee. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

„Nach jetzigem Stand könnten die Städte südlich der A42, also südlich von Duisburg betroffen sein“, so der Sprecher des DWD. Auch wenn in den nächsten Tagen im Ruhrgebiet und am Niederrhein Temperaturen knapp über 0 Grad erwartet werden, würde der Schnee laut dem DWD dann in jedem Fall liegen bleiben. „Sollte es wirklich so kommen, dass wir 30-40 Zentimeter Neuschnee bekommen, würde dieser aufgrund der Schneemenge nicht so schnell wegschmelzen.“

DWD warnt in NRW vor Verkehrsbehinderungen durch Schnee und empfiehlt, im Homeoffice zu arbeiten

Bislang lässt sich das Gebiet, das vom Schnee betroffen sein könnte, nicht genauer als auf 100 Kilometer eingrenzen. Es handelt sich daher laut DWD um eine vorsorgliche Unwetterwarnung. Der Wetterdienst empfiehlt den Bürgerinnen und Bürgern in NRW, am Mittwoch nach Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. Alle anderen sollten sich, gerade im bergischen Land und im Sieger- und Sauerland, auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Busse und Bahnen könnten aufgrund der Schneemassen ausfallen und Streufahrzeuge nicht mehr hinterherkommen.

Glatteis, das in NRW in der vergangenen Woche für dutzende Verkehrsunfälle und Stürze gesorgt hatte, sei am Mittwoch in NRW nicht zu erwarten. Ein Sprecher des DWD empfiehlt aber dennoch, vorsichtig zu fahren. Bei großen Schneemengen, die auf den Straßen platt gefahren werden, könne es dennoch glatt werden.

Im Sauer- und Siegerland warnt der DWD schon am Montag vor Schneeverwehungen und Frost

Im Sauer- und Siegerland liegt schon jetzt reichlich Schnee. Am Montag (15. Januar) warnt der DWD nicht nur vor anhaltendem Schneefall bis zum Abend, der bis zu 20 Zentimeter Neuschnee bringen kann, sondern damit einhergehend auch vor Windböen: Oberhalb von 400 Metern können Windböen zwischen 50 und 70 Kilometern pro Stunde auftreten. Diese wiederum sorgen dann für Schneeverwehungen. Zudem sinken im Laufe des Tages die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, sodass der DWD auch eine amtliche Warnung vor Frost ausgesprochen hat.

So ist die Wetterlage im Sauer- und Siegerland

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit