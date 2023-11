Silvesterpartys in NRW: Hier feiern Sie munter ins neue Jahr

Essen Nicht mehr lange, dann ist Silvester. Auch in NRW wird es vielerorts Partys geben. Eine Übersicht über geplante Events zum Jahreswechsel 2023.

Bald ist es wieder soweit: Wir feiern den Jahreswechsel ins Jahr 2024

In NRW gibt es bereits jetzt viele geplante Veranstaltungen für die Nacht des 31. Dezember 2023

Wo kann man Silvester in NRW feiern? Hier gibt's die Übersicht

Wer kennt es nicht? Der Jahreswechsel steht kurz bevor, die Frage "Was machen wir an Silvester?" ist schon häufig gefallen, fest geplant ist aber noch nichts. Doch die frühe Planung kann sich lohnen. Hier ein Überblick über einige Silvesterpartys in NRW. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Silvestermenü und Party auf zwei Tanzflächen in der Zeche Carl in Essen

Silvesterparty in der Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, 45326 Essen

Das Partyticket kostet 13 Euro pro Person im Vorverkauf

Kombi-Ticket mit Silvestermenü (Auswahl aus vegan, Fisch oder Fleisch): 69 Euro pro Person im Vorverkauf

Vom ehemaligen Bergwerk zum hippen Veranstaltungsort: Wer in historischen Gemäuern ins neue Jahr tanzen will, ist bei der Silvesterparty der Zeche Carl in Essen genau richtig. Ab 21 Uhr beginnt der Einlass zur "Silvester auf Carl"- Party. Auf zwei Tanzflächen läuft ein Musikmix aus 80er, 90er, aktuellen Hits sowie Klassiker des Pops. An drei Theken können sich Feierlustige bedienen lassen. Das Ticket für die Party kostet 13 Euro im Vorverkauf (inkl. Gebühren). Auch ein Kombiticket mit vorherigem Silvestermenü, bei dem Gäste zwischen veganem Menü, mit Fisch oder Fleich wählen können, ist bereits jetzt im Vorverkauf für 69 Euro pro Person erhältlich. Weitere Informationen und Tickets gibt es hier.

70er und 80er-Hits im Kulttempel in Oberhausen

70er&80er-Silvesterparty im Kulttempel, Mülheimer Str. 24, 46049 Oberhausen

Tickets kosten 15 Euro pro Person im Vorverkauf (20 Euro Abendkasse)

Wie bereits im vergangenen Jahr, lädt auch der Kulttempel in Oberhausen wieder zur Silvesterparty. Ab 21 Uhr wird es in der Area 1 Hits aus den 70ern und 80ern von DJ Cheesy geben. In der Area 2, der Old Daddy Club Lounge, versorgt DJ Thomas Bassfeld die Feiernden mit 90s Dance Pop. Tickets können bereits gekauft werden und kosten 15 Euro pro Person im Vorverkauf (Abendkasse: 20 Euro). Ein Glas Sekt zu Mitternacht und ein Frühstücksbuffet sind inklusive. Hier geht's zur Ticketbuchung.

Silvester-Club mit Mitternachtssuppe auf der Düsseldorfer Königsallee

Funk, Soul und Disco bei Silvester-Club des Kunstraums Kö auf der Königsallee 106, 40215 Düsseldorf

Tickets gibt's schon im Vorverkauf für 12 Euro im Vorverkauf (15 Euro an der Abendkasse)

In Düsseldorf wird das neue Jahr ebenfalls feierlich eingeläutet - mitten auf der Königsallee. Der Kunstraum Kö lädt am Abend des 31. Dezember 2023 ab 21 Uhr zum "Silvester-Club". DJ Gogo Deetown, Mr. Q und Captain Blake werden mit einem Mix aus Funk, Soul und Disco-Musik für die richtige Stimmung sorgen. Der Veranstalter verspricht in seiner Ankündigung Tanzgarantie. Tickets können bereits jetzt gekauft werden und kosten 12 Euro im Vorverkauf (15 Euro Abendkasse). Dazu gibt es eine Mitternachtssuppe. Hier geht es zum Ticketverkauf.

Höchste Ü-30-Rooftop-Party auf dem Düsseldorfer Rheinturm

Auch in diesem Jahr will die Nachtresidenz auf dem Düsseldorfer Rheinturm feiern

Angekündigt ist eine Ü30-Rooftop-Party in der Bar&Lounge M168, Stromstraße 20, 40221 Düsseldorf

Weitere Informationen des Veranstalters sollen in Kürze folgen

Auch an anderer Stelle in der Landeshauptstadt soll gefeiert werden. Und das mit sehr guter Aussicht. Die Nachtresidenz hat bereits jetzt angekündigt, die "höchste Ü30-GOT Rooftop Silvesterparty" auf dem Rheinturm feiern zu wollen. Los gehen soll die Feier um 21 Uhr in der Bar & Lounge M168. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Ticketverkauf sollen bald folgen.

Mit Après-Ski, Charts und Schlager ins neue Jahr im Alpenpark Neuss

Après-Ski, Charts und Schlager bei Silvesterparty im Alpenpark, An der Skihalle 1, 41472 Neuss

Karten kosten 19 Euro pro Person und können online gekauft werden

Alpiner Flair mitten am Niederrhein: Das verspricht der Alpenpark Neuss seinen Besucherinnen und Besuchern. Auch an Silvester soll es hier rund gehen: Ab 21 Uhr beginnt die Silvesterparty mit einem Welcome Drink. Gäste können sich auf einen bunten Mix aus Après-Ski-Hits, Charts und Schlager freuen. Einlass ist ab 18 Jahren. Der Veranstalter bittet außerdem um schicke Partygarderobe. Auf Kostümierungen (außerhalb von Mottopartys), Jogginghosen und T-Shirts mit obszönen Sprüchen sei zu verzichten, heißt es in der Ankündigung des Neusser Freizeitparks. Tickets gibt es online für 19 Euro. Hier gibt es mehr Informationen zur Veranstaltung und Karten.

Feiern in vier verschiedenen Areas im Prater in Bochum

Silvester feiern in vier verschiedenen Areas im Prater Nightlife, Dorstener Str. 425, 44809 Bochum

Das Partyticket inklusive Welcome-Drink kostet im Vorverkauf 15 Euro pro Person

Premium-Ticket mit zwei Getränken und einem Cocktail nach Wahl kostet im Vorverkauf 22 Euro

Premium-Plus-Ticket mit zwei Getränken, einem Cocktail und einer Flasche Prater Secco kostet im Vorverkauf 42 Euro

Auch in Bochum wird groß ins neue Jahr gefeiert: Ab 21 Uhr ist Einlass im Prater Nightlife. In der Silvesternacht kann dann in vier verschiedenen Areas gefeiert werden: Im Dom laufen Charts, Dance- und House-Musik, im Gold Club gibt es die beste Black Music auf die Ohren und im Swing werden Alltime-Favorite-Hits gespielt. Auch die Partykneipe Hölle öffnet in der Silvesternacht ihre Pforten. Außerdem lädt die Dachterrasse Q-Bar nicht nur Raucher zum Open Air Feeling ein. Das Partyticket (inklusive Welcome-Drink) kostet im Vorverkauf 15 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühr), an der Abendkasse 18 Euro. Ein Premium-Ticket (Welcome-Drink, zwei Getränke und ein Cocktail nach Wahl) gibt es im Vorverkauf für 22 Euro, an der Abendkasse für 25 Euro und ein Premium-Plus-Ticket (Welcome-Drink, zwei Getränke und ein Cocktail nach Wahl plus eine Flasche Prater Secco) kostet 42 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse 55 Euro. Alle Informationen rund um die Veranstaltung und die Tickets gibt es hier.

Party und Spiele im LED Gelsenkirchen

Party, Spiele und Buffet gibt es in der Diskothek LED, Grothusstraße 42C, 45883 Gelsenkirchen

Early-Bird-Tickets mit Buffet kosten 35 Euro im Vorverkauf, ohne Buffet 20 Euro

Das alte Jahr feierlich verabschieden und das neue einläuten geht außerdem in der Diskothek LED in Gelsenkirchen. Ab 21 Uhr ist Einlass zur Silvesterparty in dem Gelsenkirchener Club. Im Laufe des Abends und der Nacht soll es Partyspiele und genügend Unterhaltung geben, kündigt der Veranstalter an. Auch ein Buffet mit verschiedenen Speisen wird serviert. Early-Bird-Tickets mit Buffet kosten 35 Euro im Vorverkauf (inklusive 15-Euro-Verzehrgutschein). Für ein Ticket ohne Buffet zahlen Frühbucherinnen und -bucher 20 Euro. Hier geht es zum Kartenverkauf.

Großes Buffet und anschließende Party im Seehaus Mezzomar in Duisburg

Großes Buffet mit anschließender Silvesterparty gibt es im Seehaus Mezzomar, Bertaallee 7, 47055 Duisburg

Tickets für Buffet und Party kosten 98 Euro, für die Party alleine zahlen Gäste 20 Euro

Eine zweigeteilte Silvesterfeier gibt es im Seehaus Mezzomar in Duisburg. Ab 19 Uhr serviert die "Plattenküche" hier ein reichhaltiges Buffet-Menü. Ab 21 Uhr beginnt dann die Party, auf der zu "ausgesuchten Disco-Perlen" getanzt werden soll. Tickets für Buffet und Party kosten 98 Euro im Vorverkauf, nur für die Karte zur Silvesterparty zahlen Gäste 20 Euro. Die Tickets und weitere Informationen zur Veranstaltungen gibt es hier.

Feuerwerk und Open-Air-Performance in der HALLE Tor 2 in Köln

R'n'B-Musik, Eletronik und Feuerwerk präsentiert DIE HALLE Tor 2, Girlitzweg 30, 50829 Köln

Um Mitternacht wird das mobile Dach der Location geöffnet

Early-Bird-Tickets kosten 29 Euro, reguläre Karten 49 Euro und VIP-Tickets 69 Euro

Auch in der Domstadt Köln wird ins neue Jahr gefeiert: Ab 21 Uhr am 31. Dezember 2023 öffnet die Eventlocation DIE HALLE Tor 2 ihre Pforten. Dort kann bei R'n'B-Musik und elektronischen Beats bis in die frühen Morgenstunden getanzt werden. Um Mitternacht öffnet sich dann das mobile Dach der Location und ein Liveact wird unter freiem Himmel zum Feuerwerk performen. Einlass ist ab 18 Jahren, der Dresscode chic und elegant. Frühbucherinnen und -bucher zahlen 29 Euro (zuzüglich Gebühren), ein reguläres Ticket kostet 49 Euro und das VIP-Ticket, dass den Zugang zu einem exklusiven VIP-Bereich an der Tanzfläche sowie einen schnelleren Einlass ermöglicht, ist für 69 Euro erhältlich. Alle Infos zur Party und die verschiedenen Tickets gibt es hier.

Charts, Classics, Pop und Rock in der WERK°STADT in Witten

Charts, Classics, Pop und Rock gibt es in der Silvesternacht in der WERK°STADT, Mennesmannstraße 6, 658455 Witten

Tickets kosten im Vorverkauf bis Ende November 25 Euro, ab dem 27. Dezember 35 Euro

In Witten sorgen DJ Rate und DJ Jeschu mit einem Mix aus Charts, Classics, Pop und Rock in der WERK°STADT für die perfekte Tanzstimmung. Ab 21 Uhr soll die Feier beginnen. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf und kosten bis zum 30. November 25 Euro (zuzüglich Gebühren), danach kosten die Karten 30 Euro und ab dem 27. Dezember sind sie für 35 Euro erhältlich. Der Eintritt beinhaltet ein Begrüßungsgetränk, einen Mitternachtssekt sowie einen Mitternachtsimbiss. Der Einlass ist ab 18 Jahren. Tickets und Infos gibt es hier.

