Wo Wintersportler in NRW das ganze Jahr Skifahren können

Besuch in der Skihalle in Neuss. Hier gibt es rund ums Jahr mehr als nur Wintersport.

Bottrop/Neuss. Wintersport auch im Sommer: In NRW gibt es zwei Hallen, wo Skifahrer sich rund ums Jahr im Schnee vergnügen können. Alle Infos jetzt hier.

Wintersaison 2022/2023: In NRW starten auch die Skihallen in die Saison.

Im Ruhrgebiet und am Niederrhein können sich Wintersport-Fans das ganze Jahr austoben.

Die beiden Skihallen in Bottrop und Neuss bieten mittlerweile mehr als reine Ski- oder Snowboard-Abfahrten.

Gerade im Sommer gibt es an beiden Orten Themenparks um die Skihallen.

Doch Piste ist nicht gleich Piste - wir zeigen die Unterschiede zwischen den Skihallen in Bottrop und Neuss.

Wer zwar gerne mal auf Skiern oder dem Snowboard eine Piste runterfahren, aber dafür nicht in die Berge fahren will, hat in NRW gleich zwei "Wintersport"-Orte zur Auswahl, die das ganze Jahr über genutzt werden können. In NRW gibt es neben den klassischen Wintersportorten im Sauerland zwei Skihallen in Bottrop und Neuss.

Skihallen in NRW: Wintersport im ganzen Jahr möglich

Skihallen in NRW: Die Skipiste in Bottrop hat eine über 600 Meter lange Abfahrt und ist somit die Weltrekord-Piste. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

In den Skihallen fahren alle Besucherinnen und Besucher mit dem Skilift bis zur Spitze und fahren dann die mehreren hundert Meter abwärts. Angeschlossen ist an die Piste ist meist auch passende Gastronomie.

Skihalle Bottrop: Die 600 Meter-Halle im Ruhrgebiet

Mit einer Länge von mehr als 600 Metern ist die Skihalle in Bottrop die längste Innen-Skipiste ihrer Art und bietet Skifahren für alle Altersgruppen und Fähigkeitsstufen. Bei minus vier Grad geht es dann die Piste hinunter. Neben Skifahren und Snowboarden gibt es im Alpincenter Bottrop unter anderem diese Angebote: Indoor-Skydiving, ein Hüpfburgen-Park für Kinder und eine Sommerrodelbahn. Letztere ist ist. Für alle Anfänger gibt es Tages- und mehrtägige Kurse für den sicheren Einstieg in den Wintersport.

Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Skihalle Neuss: Neben Skifahren auch Klettern und Fußball spielen möglich

Eine weitere Skihalle in NRW steht in Neuss. Mit 300 Metern Länge ist die Piste etwas kürzer als die in Bottrop. Auch in Neuss gibt es mehr als nur die klassische Skihalle, sie wird durch weitere Erlebniswelten ergänzt. Der Alpenpark Neuss bietet auch eine Minigolf-Anlage, eine Fußball-Golf-Bahn und einen Kletterpark. Ähnlich wie in Bottrop, bietet die Skihalle in Neuss Kurse für Kinder und Erwachsene an.

Skihalle Neuss: Auf den Pisten können Anfänger und Fortgeschrittene ihre Kurven durch den Schnee ziehen. Foto: Julia Willner / Gymnasium Langenberg

Wo befinden sich weitere Skihallen in Deutschland?

Die Skihalle im niedersächsischen Bispingen ist eine von sechs ihrer Art in Deutschland. Zwei davon befinden sich in NRW Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt

In Deutschland gibt es aktuell sechs Skihallen. Zwei davon in NRW, eine weitere in der Nähe von Hamburg, und zwei im Osten der Republik.

Sind Skihallen günstiger als ein klassischer Skiurlaub?

Im Vergleich zu einem mehrtägigen Skiurlaub in den Bergen sind die Skihallen in NRW günstiger. Ausrüstung können Besucher hier problemlos leihen. Zudem kooperieren viele Betreiber mit Hotels - teilweise liegen sie direkt an der Halle, teilweise in der näheren Umgebung.

Skihallen in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

