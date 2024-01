Sturm in NRW: DWD warnt vor herabstürzenden Ästen

Am Montag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) den ganzen Tag über vor Sturmböen in NRW. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

NRW. Am Montag sind in NRW laut DWD Sturmböen der Windstärke 9 möglich. Im Laufe des Tages könnte der Wind noch zulegen. Alle Infos gibt es hier.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montag (22. Januar) eine Sturmwarnung für NRW ausgegeben. Demnach sind den ganzen Tag über Sturmböen mit einer Geschwindigkeit zwischen 65 und 75 km/h möglich. In höheren Lagen über 600 Metern, etwa auf dem Kahlen Asten, seinen auch noch stärkere Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85 km/h zu erwarten, sagt Daniel Jose-Tüns, Meteorologe beim DWD in Essen. 85 km/h entsprechen der Windstufe 9, bei dieser Stufe sprechen Wetterexperten von Sturm. Die Sturmwarnung hat die zweithöchste Warnstufe und gilt zunächst bis 17 Uhr.

Wetter in NRW: Abends sind auch Gewitter möglich

In Essen hatte die am Montagmorgen stärkste gemessene Windböe eine Geschwindigkeit von 71 km/h. „Das ist noch im Bereich eines normalen Sturms, aber eben auch nicht ungefährlich“, sagt Jose-Tüns. Bürgerinnen und Bürger sollten mit herabstürzenden Ästen und umherfliegenden Gegenständen, zum Beispiel losen Dachziegeln, rechnen. Der Meteorologe rät, Wälder zu meiden. Zumal der Wind im Laufe des Tages noch zunehmen könnte.

„Richtung Abend zieht eine Kaltfront über NRW, die auch Regen mit sich bringen dürfte.“ Der DWD hat deshalb bereits eine Anschlusswarnung verfasst: Am Abend und in der Nacht sind neben starken Windböen auch Gewitter möglich.

