Veranstaltungen Mülheim: Tipps & Termine im Freizeitkalender

Mülheim. Im Freizeitkalender für Mülheim finden Sie Tipps und Termine zu Veranstaltungen, Konzerten und mehr. Aktuell: ein Lichtkunst-Festival.

Ob ein Besuch im Museum oder auf dem Trödelmarkt, Theater oder Konzert, Nachbarschaftsfeste oder sportliche Aktivitäten im Freien: In unserem Freizeitkalender bieten wir stets aktuell eine große Übersicht, was Mülheim an Veranstaltungen im Kultur- und Freizeitbereich zu bieten hat. Unsere aktuelle Übersicht bietet eine Auswahl an Veranstaltungen für die ganze Familie.

Bis 14. Oktober: Rü-Oktoberfest am Flughafen

75 Prozent der Tischkontingente aus dem Vorverkauf waren laut dem Projektleiter zuletzt schon reserviert. „Zum Start der Veranstaltung ist in der Regel alles weg“, so Walgenbach. An Einzelkarten ist noch ein größeres Kontingent verfügbar, hier hat der Vorverkauf erst vor kurzem begonnen. Für einen Acht-Personen-Tisch zahlt man je nach Kategorie 296 oder 316 Euro, für die reguläre Einzelkarte 25 Euro. Für die gesamte Dauer des Festes (15. September bis 14. Oktober) gibt es 36.000 Tickets.Zum zehnjährigen Bestehen versprechen die Veranstalter des Rü-Oktoberfestes eine besondere Überraschung für die Gäste. Worum es sich dabei handelt, wollen sie bis zum Event noch nicht verraten.

Alle Informationen zum Rü-Oktoberfest, zu Anreise, Zeiten und Kartenverkauf gibt es online unter www.rue-oktoberfest.de.

Bis 5. November: Eine Ausstellung der anderen Art in der Camera Obscura

Im Mülheimer Wahrzeichen Camera Obscura zeigt die Künstlergruppe AnDer ihre neuesten Werke. Es kommen dabei verschiedene Einflüsse zusammen. Die Werkschau „Wie die Bilder laufen lernten“ greift das Kernthema der Camera Obscura auf und lässt sich facettenreich davon inspirieren. Ab Samstag, 9. September, kann sich die interessierte Öffentlichkeit im Untergeschoss der Camera Obscura ein eigenes Bild von den AnDer-Ansichten zum bewegten Bild machen. Die Vernissage beginnt dort um 15 Uhr. Die Ausstellung kann bis zum 5. November, jeweils mittwochs bis sonntags zwischen 10 und 17 Uhr besucht werden. Hier kommen Sie zu unserem Vorbericht.

Bis 24. September: „KunstRaus“ lockt zu zwölf Kunst-Stationen im Dorf Saarn

Nicht zu übersehen sind derzeit im Dorf Saarn die zwölf künstlerisch gestalteten Tafeln der Sommerausstellung „KunstRaus“ zu dem Thema „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Flanierende werden vor allem beim titellosen abstrakten Bild von Helmut Koch dazu eingeladen, den Werken mit offenem, nahezu kindlichem Blick zu begegnen.

Viele Besucher hat die Ausstellung seit der Eröffnung angelockt, zu sehen ist sie noch bis Sonntag, 24. September. Am Freitag, 15. September, gibt es ab 18 Uhr einen finalen Rundgang mit dem Kunsthistoriker Gerhard Ribbrock und beteiligten Künstlern. Treffpunkt ist die Evangelische Kirche, Holunderstraße 2. Den Abschluss bilden ein Gottesdienst und eine kleine Feier am 24. September ab 11.15 Uhr in der Evangelischen Kirche.

Mehr zu der Ausstellung im öffentlichen Raum lesen Sie hier.

„KunstRaus“ heißt es aktuell in Mülheim-Saarn. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Bis 29. Oktober: Ausstellung „Die Bibel in Formen und Farben“ in der Petrikirche

Die Bibel erzählt Geschichten, die seit Jahrhunderten in der Kunst aufgegriffen und gedeutet werden. Die mit ihrer Familie in Mülheim lebende Diplom-Grafikerin Cornelia Steinfeld präsentiert eine Ausstellung, in der Design auf Bibel trifft: „Die Bibel in Formen und Farben“. Sie hat bekannte Bibelszenen visuell so weit reduziert, dass nur geometrische Formen und wenige Farben übrig bleiben. Neben den Grafiken, sind Gedanken, Impulse und lyrische Texte Herzstück der Ausstellung der Vereinten Ev. Kirchengemeinde in der Petrikirche, Pastor-Barnstein-Platz 1. Sie wird mit einer Vernissage am Freitag, 15. September, um 19 Uhr eröffnet – danach ist sie bis zum 29. Oktober immer mittwochs bis freitags von 15 bis 17 Uhr sowie sonntags nach dem Gottesdienst von 12.15 bis 14.30 Uhr geöffnet.

Bis 1. Oktober: Studierende stellen in Ruhr Gallery aus

Alumni der Freien Akademie der bildenden Künste und Studierende der HBK Essen haben sich in der Gruppe „voll_format“ zusammengefunden. Sie präsentieren ihre Arbeiten ab diesem Freitag, 15. September, in der Ruhr Gallery Mülheim, Ruhrstraße 3, als Reflexion auf die Themen unserer Zeit, welche entsprechende Beachtung gefunden haben. Das Spektrum reicht dabei von Malerei unterschiedlicher Techniken, Drucken, Mixed-Media bis hin zu Objekten. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 1. Oktober, zu sehen. Öffnungszeiten: samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Die Eröffnung findet am Freitag, 15. September, ab 19 Uhr statt.

Bis 29. September: Faire Woche

Wie sich die zunehmenden Wetterextreme auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Produzentinnen und Produzenten auswirken und welchen Beitrag der Faire Handel zur Umsetzung von Klimagerechtigkeit leistet, ist Thema der „Fairen Woche“ von Freitag, 15., bis zum 29. September. Die Verbraucherzentrale Mülheim nimmt die bundesweite Aktionswoche zum Anlass, um Anregungen für einen nachhaltigen und umweltbewussten Konsum zu geben und beteiligt sich mit einer Kaffeeverkostung während der Öffnungszeiten. Weitere Infos auf www.verbraucherzentrale.nrw/node/18796.

Bis 24. September: Kinderfilmtage im Ruhrgebiet

Die Kinderfilmtage im Ruhrgebiet feiern in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag und bieten von Sonntag, 17., bis Sonntag, 24. September, eine Mischung aus lustigen, spannenden und unterhaltsamen Filmen. Diese kulturelle Gemeinschaftsveranstaltung der Städte Essen, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen sind ein Generationen übergreifendes Familienevent, das in Mülheim im Kino RIO, Viktoriastraße 17, vormittags von den Schulen und am Nachmittag von allen kleinen und großen Filmfans besucht werden kann.

Auch in diesem Jahr bietet das Festival beste Filmunterhaltung für kleine und große Cineasten. Neuaufgelegte Klassiker, wie der „Räuber Hotzenplotz“ oder „Lassie“, und die besten Produktionen des vergangenen Kinojahres, wie „Die drei Fragezeichen“, „Die Schule der magischen Tiere“ oder „Lucy ist jetzt Gangster“ erobern eine Herbstwoche lang die Leinwand des Kino RIOS. Das Programm der Kinderfilmtage ist unter www.kinderfilmtage-ruhr.de zu finden. Eintritt: 3,50 Euro für Kinder, 4,50 Euro für Erwachsene. Kartenvorbestellungen: 0201 27 55 55.

Bis 1. Oktober: Circus Verona in Dümpten

Zirkusluft schnuppern, Popcorn knabbern und über atemberaubende Akrobatik staunen – das können Besucherinnen und Besucher des Circus Verona, der in Mülheim an der Papenbuschstraße gastiert. Die Artisten haben ein abwechslungsreiches Programm im Gepäck.

Rund 90 Minuten lang wird das Publikum in die faszinierende Traumwelt des klassischen Zirkus im modernen Stil entführt, verspricht das Team. Artistische Darbietungen und Tierdressuren gehörten genauso zum Programm wie atemberaubende Akrobatik in schwindelerregender Höhe und rasante Tempo-Jonglage, bei der Geschicklichkeit gefragt ist. Nicht fehlen dürfen im Zirkus natürlich die professionellen Spaßmacher: Die Clowns werden Jung und Alt zum Lachen bringen, weiß die Zirkus-Mannschaft aus Erfahrung.

Der Circus Verona gastiert vom 21. September bis zum 1. Oktober an der Papenbuschstraße. Veranstaltungen finden donnerstags, freitags und samstags ab 16 Uhr statt, sonntags ab 11 Uhr. Montag, Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag. Der Eintritt beträgt für Erwachsene ab zwölf Euro, für Kinder ab zehn Euro. EC-Kartenzahlung ist nicht möglich. Tickets können unter 0163 5 10 62 21 reserviert werden.

Bis 27. Oktober: Künstler Helmut Koch in der Galerie 46

Der Künstler Helmut Koch stellt in der Galerie 46 an der Aktien-Straße 46 seine Acrylbilder aus. Die abstrakten und gegenständlichen Arbeiten, die mit dem stilistischen Mittel der Verfremdung arbeiten, laden ein, genauer hinzuschauen. Die Vernissage der Helmut-Koch-Werkschau beginnt am Samstag, 16. September, von 16 bis 19 Uhr.

Die Ausstellung ist dann bis Freitag, 27. Oktober, dienstags bis freitags zwischen 10 und 18 Uhr und samstags nach Vereinbarung mit Helmut Koch per Mail an info@koch-art.de zu sehen.

22./23. September: Lichtkunst-Festival an der Freilichtbühne

Bereits zum vierten Mal lädt der Verein Art Obscura zu dem Open-Air-Event „KunstMachenLeben“ ein. Am Freitag, 22. September, und Samstag, 23. September, wird der Park der Freilichtbühne zwischen 18 und 24 Uhr künstlerisch gestaltet und als öffentlicher Raum erfahrbar gemacht. Dabei geht es auch um Teilhabe am kulturellen Leben. Mehr dazu erfahren Sie hier.

22. September: Zwischenstücke starten in Mülheim

Eine leidenschaftliche Hommage an ein großes Gefühl steht am Freitag, 22. September, um 19.30 Uhr, im Theater an der Ruhr, Akazienallee 61, im Mittelpunkt, wenn das Theaterhaus Jena mit „Friendship Never Ends“ in Mülheim gastiert. Mit Wärme, Humor und Musik nehmen drei Schauspielerinnen und Schauspieler das Publikum mit auf eine wilde Reise in die Tiefen und Untiefen von Freundschaften – und die Geschichte dieser ebenso wichtigen wie schwierigen Verbindung zwischen Menschen. Hier kommen Sie zu unserem Vorbericht.

Am 22. September: Zwischen Komik und Tragik, Lachen, Lieben und Weinen: „Friend­ship Never Ends“ ist ein launig-lustiger und zugleich immer wieder tiefsinniger Theaterabend über eines der wichtigsten Gefühle: Freundschaft. An diesem Freitag, 22. September, ab 19.30 Uhr ist das Theaterhaus Jena mit seinem so spielfreudigen wie rhythmussicheren Team in der Zwischen-Stücke-Reihe der Mülheimer Theatertage im Theater an der Ruhr zu Gast. Gezeigt werden dabei Momente größten Zusammenhalts und tiefster Enttäuschung. Das Stück, konzipiert von der Gruppe hashtagmonike, zeichnet sich durch eine Mischung von Wärme, Humor und Musik aus. Tickets ab neun Euro gibt es unter stuecke.de sowie unter 0208 5990188.

22. September: Lesung mit Metropolenschreiberin Nora Bossong

Die aktuelle Metropolenschreiberin Ruhr kommt am Freitag, 22. September, in die Buchhandlung Bücherträume an der Prinzeß-Luise-Straße 9 zu „Ein Abend mit Nora Bossong“. Ab 19.30 Uhr führt die Literaturpädagogin Marlott Rotthoff-Wiegel ein Gespräch mit der Autorin Nora Bossong. Dabei gibt die Metropolenschreiberin Einblicke in ihr Leben, ihre Arbeit als Autorin, ihre bisherigen Eindrücke und Erfahrungen als Metropolenschreiberin Ruhr und ihr Engagement in der Kirche. Zudem liest sie ausgewählte Passagen aus ihren Büchern vor. Im Anschluss ist Zeit für Fragen und Gespräche. Der Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es für 15 Euro im Vorverkauf bei der Buchhandlung Bücherträume. An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro.

22. - 24. September: Leaf-Festival

Seit 20 Jahren gibt es den Mülheimer Verein „Interkultur“. Besonders bekannt wurde er durch das Leaf-Festival mit englischsprachigen Shakespeare-Inszenierungen durch die Lord Chamberlain’s Men im Innenhof des Klosters Saarn. Leider können die britischen Shakespeare-Darsteller aufgrund der erschwerten Bedingungen durch den Brexit erneut nicht nach Mülheim kommen, dennoch findet das Festival mit spannenden bilingualen Veranstaltungen statt.

Los geht’s am Freitag, 22. September, um 19 Uhr mit dem Oberhausener Schauspieler Michael Kamp. Er liest aus seinem Programm „Romantik bitte!“ deutsche und englische Texte aus dem Zeitalter der Romantik. Auf dem weiteren Programm stehen am Samstag, 23. September, ab 18 Uhr Monika Bujinski und Andrea Knefelkamp-West. „Keine Angst vor Virginia“ heißt die deutsch-englische musikalische Lesung, die sich mit den Texten der berühmten englischen Schriftstellerin und Mitbegründerin der Bloomsbury Group, Virginia Woolf (1882-1941), beschäftigt. Gelesen werden die feinsinnigen Texte von Monika Bujinski, während Andrea Knefelkamp-West am Konzertakkordeon für die musikalische Unterhaltung sorgt.

Musikalisch wird es auch am Sonntag, 24. September, ab 18 Uhr; das Joscho Stephan Trio präsentiert ein buntes Programm von Beatles-Songs bis zum modernen Jazz. Joscho Stephan ist ein bekannter Jazzgitarrist und Lehrer für Gypsy-Gitarre aus Mönchengladbach.

as Festival läuft vom 22. bis 24. September im Saal des Klosters Saarn, Klosterstraße 53. Tickets für alle Veranstaltungen sind per Mail zu reservieren an info-leaf@gmx.de oder unter 0208 3 77 68 39. Näheres zum Programm auf www.tutto-concerto.de.

Das Leaf-Festival findet im Kloster Saarn seit 2012 statt. Dieses Jahr allerdings ohne die britischen Shakespeare-Darsteller. Foto: Jack Offord / NRZ

23. September: DTHO-Teamsmeisterschaft im Hip-Hop in der Westenergie-Halle

Ein großes Tanzevent voller Dynamik, Rhythmus und mitreißender Energie wird gerade in Mülheim vorbereitet: die DTHO-Hip-Hop-Teamsmeisterschaft 2023. Sie findet am Samstag, 23. September, in der Westenergie-Sporthalle statt.

Der Start erfolgt schon morgens um 8 Uhr (Einlass ab 7 Uhr), getanzt wird bis Mitternacht, insgesamt rund 16 Stunden lang. Veranstalter ist die TSR Dance Academy e.V. unter dem Dach des Tanzhauses Ritter – ein Mülheimer Familienbetrieb.

Lesen Sie auch:Weltmeisterin im Hip-Hop: Stella (16) holt Titel nach Mülheim

Im Wettbewerb treten – laut Ankündigung – rund 2040 Tänzerinnen und Tänzer an, insgesamt 150 Teams in sechs verschiedenen Alterskategorien. Von den Mini-Kids im Grundschulalter (bis neun Jahren) bis zu den Hip-Hop-Crews Ü30. Die Leistung der Teams wird von 13 Preisrichtern bewertet, die darüber entscheiden, wer sich am späten Abend in den verschiedenen Klassen Deutscher Meister nennen darf. Die Umsetzung der Meisterschaft an einem einzigen Wettbewerbstag sei „eine Herausforderung“, so die Veranstalter. Um Zeit zu sparen, die der Auf- und Abmarsch der Teams kostet, wird parallel auf zwei Flächen getanzt, die abwechselnd beleuchtet und abgedunkelt werden. Die TSR Dance Academy verspricht „ein bahnbrechendes Ereignis, das den Tanzsport auf eine neue Ebene hebt“. Ob das gelingt, werden am Ende die Teilnehmenden und das Publikum entscheiden.

Zuschauertickets zum Preis von 16 Euro (ab 13 Jahren) und Kindertickets für acht Euro (ab sieben Jahren) gibt es online auf ritter-danceevents.de. Für jüngere Hip-Hop-Fans ist der Eintritt frei.

In der Mülheimer Westenergie Halle findet am 23. September wieder die DTHO HipHop Teams Meisterschaft statt. Insgesamt 150 Crews tanzen um den Titel - dieses Foto entstand beim Event im vergangenen Jahr. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

23. September: Trödelmarkt in der Papenbuschsiedlung

Die Anwohnerinnen und Anwohner der Papenbuschsiedlung veranstalten am Samstag, 23. September, vo 14 bis 17 Uhr einen Siedlungs-Trödelmarkt. Die Waren werden vom eigenen Grundstück der Anwohnerinnen und Anwohner entlang der Papenbuschstraße, Gießerstraße, Tiegelstraße und den Nebenstraßen verkauft. Es werden Schätze aus dem Keller und von dem Dachboden sowie Kinderspielsachen und Kleidung angeboten.

23. September: Trödelmarkt im Nachbarschaftshaus Heißen

Der Trödelmarkt im Nachbarschaftshaus Heißen an der Hingbergstraße 311 zugunsten der „Kreativ Kids“ geht am Samstag, 23. September, mit Unterstützung des Mülheimer Nachbarschaftsvereins sowie des Familiennetzwerks Heißen in die nächste Runde. Von 12 bis 16 Uhr können Besucherinnen und Besucher Trödelwaren für je zwei Euro ergattern.

23. September: Kölner Theaterkollektiv mit Gastspiel in der Innenstadt

Das Kölner Theaterkollektiv „Wir wollen nur spielen“ zeigt am Samstag, 23. September, ab 19.30 Uhr beim „Theater Only Connect!“ an der Wallstraße 17 das Theaterstück „Die Schmerzen der Krieger“ von Oliver Pautsch. Der psychologische Thriller erzählt von Alex, Hanna, Karin, Peter und Marc und ihrer Suche nach Liebe. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Reservierungen sind unter 0157 72 47 83 53, per E-Mail an onlyconnectcld@gmail.com oder auf only-connect.de/spielplan möglich.

23. September: Jugendstadtrat gewährt Einblicke

Das Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration lädt Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren zur Veranstaltung Auftakt ein. Diese findet am kommenden Samstag, 23. September, von 12.30 bis 17 Uhr im Ringlokschuppen statt. Die Veranstaltung bietet den jungen Gästen die Möglichkeit, die Arbeit des Mülheimer Jugendstadtrats und andere Beteiligungsmodelle kennenzulernen und sich selbst gleichzeitig aktiv einzubringen. Neben der Möglichkeit zur Beteiligung erwartet die Besuchenden an diesem Tag auch ein musikalisches Rahmenprogramm.

Ein Highlight ist laut den Verantwortlichen der Auftritt von Mirko Drotschmann, bekannt als „MrWissen2go“, der es sich zum Ziel gemacht hat, komplexe Themen leicht zu erklären. Die Teilnahme und die Verpflegung sind kostenlos. Eintrittstickets gibt es im Internet unter jugendstadtrat-mh.de.

23. September: Tag der offenen Tür bei Siemens Energy

Siemens Energy Professional Education lädt am Samstag, 23. September, zu einem Tag der offenen Tür ein. Schülerinnen und Schüler, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, sind von 10 bis 13 Uhr im Geneba Industriepark, Mellinghofer Straße 55 (Eingang Wiesenstraße Ecke Kranbahnallee) willkommen. Mehr dazu: siemens-energy.com/ausbildung.

23. September: Tag der offenen Tür an der Lierbergschule

Zum Tag der Offenen Tür lädt die Lierbergschule für Samstag, 23. September, Besucherinnen und Besucher am Blötter Weg 45-47 (10 bis 12 Uhr) sowie am Hauptstandort Saarner Straße 343 (11 bis 13 Uhr) ein. Die Schule und der Förderverein präsentieren viele Angebote. Auch für Verpflegung sorgen die Förderer. Die Lehrer und das Team des Offenen Ganztages freuen sich auf den Besuch.

24. September: Chor-Konzert in Petri

Zum doppelchörigen Konzert in Petri am Pastor-Barnstein-Platz laden für Sonntag, 24. September, 18 Uhr die Kantorei und der Kammerchor an der Petrikirche unter Kirchenmusikdirektor Gijs Burger ein. Bei ,,Raumklang – Musik für Doppelchor" sind Werke von Schütz, Purcell, Gibbons, Mendelssohn, Martin, Rheinberger, Pearsall und Harris zu hören. Petra Stahringer (Truhenorgel) und Christoph Gerthner (Chororgel) begleiten die Ensembles. Einlass ist ab 17.30 Uhr, Karten kosten 15 Euro (10 €) an der Kasse.

24. September: Chormusical in der Johanniskirche

Zum Chormusical „Amazing Grace“, geschrieben von Andreas Malessa und Tore W. Aas, laden der Gospelchor Good News und Solisten unter der Leitung von Kantor Volker Hoffmann in die Johanniskirche, Aktienstraße 136, ein. „Amazing Grace“ ist der wohl bekannteste Gospelsong der Welt, sozusagen ein „Weltkulturerbe“ in Musik. Aber die Geschichte dahinter kennt kaum jemand. Den Text schrieb 1773 der britische Sklavenkapitän John Newton, der sein Leben aufgrund zweier dramatischen Wendungen änderte. Er trug mit seinen Schilderungen dazu bei, dass der Sklavenhandel auf den britischen Schiffen verboten wurde. Der Eintritt zu dem Konzert am Sonntag, 24. September, 17 Uhr, ist frei. Um eine Spende wird am Ausgang gebeten. Ab 16.15 Uhr ist die Kirche geöffnet.

24. September: Wenet in der Sol Kulturbar

Wenet, das Electric Organ Trio, gibt am Sonntag, 24. September, um 20 Uhr in der SOL Kulturbar an der Akazienallee 61 ein Konzert. Die Band um den Leipziger Gitarristen Werner Neumann verbindet die Tradition von zeitgenössischem Jazzrock mit R&B und Soul. Wenet feiert den Stilbruch zwischen Jazz, Rock, Soul, Blues und Gospel, heißt es beim Veranstalter. Der Eintritt kostet 15 Euro. Nähere Informationen unter: www.solkulturbar.de.

24. September: Konzert „Spuenlese“ in der Musikschule

Auf musikalische Wege historischer Meister können sich Interessierte am Sonntag, 24. September, um 17 Uhr im Vortragssaal der Musikschule, Von-Graefe-Straße 37, begeben. Bei dem Konzert "Spurenlese" der Musikschule Mülheim werden rund 20 fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Gäste aus dem Fachbereich „Alte Musik“ unter der Leitung von Anne Machowinski und Johanna Girschewski ein Kammermusikprogramm mit historischen Instrumenten in den vielfältigsten Besetzungen präsentieren. Es erklingen Werke von Schop, Pepusch, Loeillet, Corrette und Telemann für Blas- und Streichinstrumente, Gesang, Laute und Cembalo. Die moderierte Aufführung wird ca. anderthalb Stunden dauern. Der Eintritt ist frei.

30. September - 15. Oktober: Ferien-Angebote für Kinder

In den Herbstferien bieten das Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration sowie die Mülheimer Jugendzentren wieder ein buntes Programm an Herbstferienspielen und Projekten an. Unter anderem mit dabei: „Science for Kids“ – ein Projekt in Kooperation mit der Hochschule Ruhr West, bei dem Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren zu kleinen Forschenden werden und kindgerecht experimentieren.

Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren können im Herbstprojekt „Gefährliches Spiel? Dem Geheimnis auf der Spur!“ ein Mystery-Action-Abenteuer quer durch die Stadt erleben. Außerdem laufen von 8 bis 13 Uhr wieder verlässliche Ferienspiele in verschiedenen Jugendzentren wie dem Café Fox in Broich, dem CVJM in der Stadtmitte und dem Jugendzentrum Treffpunkt Saarn.

Diese und viele weitere Angebote sowie nähere Informationen zu den Projekten und zur Anmeldung gibt es auf freizeit.muelheim-ruhr.de.

1. Oktober: Jubiläumskonzert des Mülheimer Frauenchores

1995 war er der jüngste Chor des Mülheimer Sängerkreises. Das Jubiläumskonzert des Mülheimer Frauenchores, das am 1. Oktober ab 16 Uhr in der Pauluskirche an der Witthausstraße 11 über die Bühne geht, ist ein besonderes Ereignis. Warum? Das lesen Sie hier.

2.-6. Oktober: Schnupperstudium an der Hochschule Ruhr West

Auch in diesem Jahr bietet die Hochschule Ruhr West ein Schnupperstudium an. Vom 2. bis 6. Oktober können Studieninteressierte und Schüler ab Klasse 10 an den Campi Mülheim und Bottrop an Vorlesungen, Vorträgen und Campusführungen teilnehmen und so einen Eindruck vom Studienalltag gewinnen. Ergänzt wird das Angebot durch individuelle Studienberatungen.

Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 28. September, online auf www.hochschule-ruhr-west.de möglich. Die Teilnehmer können sich dabei für mehrere Studiengänge entscheiden.

6. Oktober: Kochabend in der Ladenkirche

Der Kirchenkreis An der Ruhr an der Althofstraße 9 lädt zu einem Kochabend in die Evangelische Ladenkirche ein. Teilnehmende kochen am Freitag, 6. Oktober, von 17 bis 20 Uhr gemeinsam mit der Ökotrophologin Ulrike Damberger. Das Thema lautet „Herbstküche“. Kosten: neun Euro. Eine verbindliche Anmeldung ist in der Ladenkirche möglich.

5. Oktober: „Echsoterik“ mit Michael Hatzius

Der Puppenspieler Michael Hatzius tritt am Donnerstag, 5. Oktober, um 20 Uhr im Ringlokschuppen Ruhr, Am Schloß Broich 38, auf. Auf dem Programm steht „Echsoterik“. Das Publikum ist eingeladen zu einer „humorvollen Audienz“, bei der auch die Zuschauerinnen und Zuschauer selbst im Mittelpunkt der Betrachtung stehen werden. Der Eintritt kostet an der Vorverkaufskasse 24,50 Euro zuzüglich der Gebühr. Weitere Infos und Tickets unter: www.ringlokschuppen.ruhr.

14. Oktober: Gerburg Jahnke in der Stadthalle

Der Ringlokschuppen Ruhr lädt am Samstag, 14. Oktober, zur Veranstaltung „Frau Jahnke hat eingeladen“ – und zwar Lieblingskolleginnen aller Genres, Alter, Haarfarben. Das Motto: „Wir wollen nicht mehr darüber reden, dass es nur so wenige gute Frauen in der Szene gäbe. Wir sind präsent, und wir sind viele.“ Los geht es um 20 Uhr in der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1 | . Eintritt (VVK): 34 Euro plus Gebühr. Tickets: 0208 993160.

14. Oktober: „Rock and Roll Show“ im Haus Bürgergarten

Ein 13-köpfiges Team, darunter neun Sängerinnen und Sänger, stellten vor einem Jahr eine kostenlose Show auf die Beine, die bisher zweimal stattfand. Nun geht sie Mitte Oktober in die dritte Runde.

Die „Jive Rock and Roll Show“ soll an die 40er und 50er Jahre zurückerinnern. Aber nicht nur das; neben einer abwechslungsreichen Bühnenshow, sollen durch verschiedene Discjockeys Jung und Alt angesprochen werden. „Wir spielen mehr als nur Rock and Roll, Jive, Rockabilly, Blues, Rhythm and Blues, Swing und Teenage. Vorzugsweise wird Vinyl aufgelegt“, so Projektleiter Michael Kux.

Die Show lädt zum Tanzen, Singen und Schunkeln ein. Dabei, so wünscht es sich der Veranstalter, sollen Mülheims Bürger wieder näher zusammenfinden: „Leute, die den Rock and Roll lieben und immer zu Events gingen, hatten Angst, unter Menschen zu gehen. Durch den Krieg wurde auch das Geld knapp. Daher haben sich ein paar Leute zusammengefunden und geben nun seit einem Jahr kostenlose Konzerte für die Menschen“ äußert sich Kux weiter.

Nach dem positiven Feedback der vorherigen Monate soll die Show auch dieses Mal an die Gegebenheiten angepasst werden. So sei sie im Inneren wie auch im Freien angedacht, ob mit oder ohne Bühne solle dann entschieden werden.

Die Show steigt am Samstag, 14. Oktober, im Haus Bürgergarten, Aktienstraße 80. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos und Kontakt zu Micheal Kux unter 0201-5646827 und per Mail an m.kux@gmx.de.

19. Oktober: Musikkabarett mit Bodo Wartke

Im Rahmen des Programms des Ringlokschuppen Ruhr tritt Bodo Wartke am Donnerstag, 19. Oktober, auf. Ab 20 Uhr bietet er Musikkabarett unter dem Titel „Wandelmut“ in der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1. Tickets gibt es ab 41,70 Euro. Mehr dazu: www.ringlokschuppen.ruhr.

19. und 20. Oktober: Cocoon-Dance mit „Chora“ im Ringlokschuppen

Im Rahmen des Programms des Ringlokschuppen Ruhr findet am Donnerstag, 19. Oktober, und Freitag, 20. Oktober, ein Cocoon-Dance-Abend mit „Chora“ statt. Die mehrfach preisgekrönte Kompanie erschafft gemeinsam mit dem Publikum einen Raum, der mit allen Sinnen seine Verbundenheit mit der Welt um uns herum spüren lässt und dafür auch die Begrenzungen des Theaterraums freilegt. Los geht es um 20 Uhr im Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 38. Eintritt: 15 Euro.



20. Oktober: Comedy im Ringlokschuppen

Im Rahmen des Programms des Ringlokschuppen Ruhr ist Johannes Floehr mit seinem Programm „Aus der Nähe von Paris“ am Freitag, 20. Oktober, im Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 38, zu Gast. Ab 20 Uhr erleben Gäste Comedy und Kabarett. Eintritt: 20 Euro. Mehr dazu: www.ringlokschuppen.ruhr.

21. Oktober: Abdel Karim im Ringlokschuppen

Der Comedian Abdel Karim gastiert am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr im Ringlokschuppen Ruhr, Am Schloß Broich 38. Als Bielefelder beschäftigt Abdel Karim eine zentrale Frage: Ist die Welt zu schnell oder ist er einfach zu langsam? Obwohl er die Antwort aus Gründen tragischerweise bei sich vermutet, sucht er lieber nach Antworten, die direkt der ganzen Menschheit zugutekommen sollen. Sein Motto: Warum kleine Ziele, wenn man auch mit großen scheitern kann? Eintritt: 27,50 Euro

26. Oktober: Katie Freudenschuss im Ringlokschuppen

Im Rahmen des aktuellen Programms des Ringlokschuppen Ruhr, Am Schloß Broich 38, ist Katie Freudenschuss am Donnerstag, 26. Oktober, mit ihrem Musikkabarett-Programm „Nichts bleibt wie es wird“ zu Gast. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 24,50 Euro.

26. Oktober: Die Höhner in der Stadthalle

Die kölsche Kultband „Höhner" gastiert am Donnerstag, 26. Oktober, in der Stadthalle Mülheim, Theodor-Heuss-Platz 1. Los geht es um 20 Uhr. Karten gibt es ab 36 Euro. Mehr dazu: ringlokschuppen.ruhr.

27. Oktober: Tutty Tran im Ringlokschuppen

Mit seinem Programm „Hai dai mau“ gastiert der Comedian Tutty Tran am Freitag, 27. Oktober, ab 20 Uhr im Ringlokschuppen Ruhr, Am Schloß Broich 38. Von schonungslos sarkastisch bis frivol frech – mit seinen anarchischen Anekdoten hat er sich bereits eine große Fanbase in den sozialen Medien erspielt. Mittlerweile rennen ihm seine Fans auch analog die Bude ein. Eintritt: 27 Euro. Mehr dazu: ringlokschuppen.ruhr.



31. Oktober: Halloweenparty im Caruso

Eine Halloweenparty im Caruso (Stadthalle) ist geplant für den 31. Oktober. Nähere Infos sollen demnächst auf www.rca-events.de sowie auf Facebook und Instagram erscheinen.

18. November: Tasting-Tour mit der Weißen Flotte

Mit einem Essen zu zweit im Ringlokschuppen als Gewinn wirbt die Weiße Flotte für ihr Angebot der Tageskreuzfahrt „Food Tasting mit Ruhrblick“ (43 Euro) am 18. November. Gewinnen können den Preis alle Karten-Käufer, die im September die dreistündige Schiffstour buchen. An Bord sind rund 90 Personen bis Essen-Kettwig. Sie erhalten fürs Tasting an Bord ein Fingerfood-Büffett mit Klassikern, Vegetarischem und Fleischgerichten. Infos: weisse-flotte-muelheim.de.

19./20./21. Dezember: Helge Schneider in der Stadthalle

Helge Schneider, der letzte Torero, kommt an drei Abenden in Mülheims Stadthalle. Foto: Helge Schneider

Der letzte Torero aus Mülheim – Helge Schneider – will sein ganz privates Weihnachtsfest mit den Menschen aus seiner Heimatstadt feiern. Nach vielen Jahren kehrt er zurück in sein „Wohnzimmer“, er tritt in der Stadthalle auf. Schon jetzt wünscht er vorausschauend „Feliz Navidad“.

Wer mit ihm feiern will, sollte sich folgende Termine vormerken beziehungsweise gleich Karten kaufen: Dienstag, 19. Dezember, Mittwoch, 20. Dezember, sowie Donnerstag, 21. Dezember. Die Vorstellung beginnt jeweils um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Mehr dazu lesen Sie hier.

14./15. März 2024: Falco-Show in der Stadthalle

Österreichs größte Popikone bewegte Menschen weltweit mit seinen Songs. Das Musical ,,Falco - Das Musical“ erinnert an sein Lebenswerk und bringt Tausende Fans zusammen. Die Show kehrt zurück auf die Bühnen in Deutschland, Österreich und die Schweiz und ist am 14. und 15. März 2024 um 20 Uhr in der Stadthalle Mülheim zu sehen. Hier die komplette Ankündigung.

Der legendäre Falco wird gespielt von Alexander Kerbst: Das Musical beschreibt sein Leben und ist auch in der Mülheimer Stadthalle zu sehen. Foto: Marcel Klette

9. April 2024: Elvis-Musical in der Stadthalle

„Elvis – Das Musical“ feiert zehnjähriges Bestehen. Die Erfolgsproduktion mit Grahame Patrick und Ed Enoch geht 2024 auf große Jubiläums-Tournee. „Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung: Elvis Presley gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten“, schreibt der Veranstalter.

„Elvis – Das Musical“ sei gespickt mit all seinen großen Hits und biete „eine einzigartige Zeitreise durch das Leben der Rock’n’Roll-Ikone“. Seit der Tour-Premiere im Jahr 2014 begeisterte die spritzige Inszenierung bereits über eine halbe Million Zuschauer, sie kehrt 2024 auf die Bühnen in Deutschland und Österreich zurück und gastiert am 9. April 2024 auch in der Stadthalle in Mülheim. Tickets gibt es im Internet unter www.elvis-musical.co und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

