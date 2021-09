Gasometer zeigt ab 1. Oktober das gefährdete Paradies Erde

Oberhausen. Der Gasometer Oberhausen öffnet am 1. Oktober nach fast zwei Jahren Sanierung mit der Ökologie-Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“.

Noch wird rund um den Gasometer Oberhausen gestrichen, gebaggert, geschliffen, geteert und gewerkelt. Wenn dann aber am kommenden Freitag das Industriedenkmal nach fast zwei Jahren

Die Besucherin fotografiert ein Bild von einem japanischen Schnee-Makaken, der ein Handy gefunde hat. Foto: Lars Heidrich / FFs

Sanierung mit der Ausstellung wieder eröffnet, soll es „fit für die nächsten 30 Jahre sein“ – diese Zusicherung hat Gasometer-Chefin Jeannette Schmitz vom Architekturbüro der Sanierung bekommen. Selbst das Ticket-System ist erneuert worden. Und ganz am Anfang der Sanierung im Dezember 2019 stand die Ausbesserung der Fundamente.

Auch zum 1. Oktober wird noch nicht alles fertig sein. So fehlt noch die Außenbeleuchtung. Sie wird auf LED-Leuchten umgestellt; obwohl sie vor einem Dreivierteljahr bestellt wurden, können sie, dank Knappheit auf dem Weltmarkt, erst ab November Licht spenden, etwa mit dem charakteristischen blauen Lichtkranz unter dem Gasometer-Dach. 14 Millionen Euro sollte die Sanierung ursprünglich kosten, ein paar „böse technische Überraschungen“ später sind es doch 16,4 Millionen geworden. Davon zahlt die Gasometer GmbH selbst 1,25 Millionen, den Rest tragen Bund, Land und Regionalverband Ruhr.

14 verschiedene Farbschichten gab es – nun auch eine mit Eisenglimmer

Das Denkmal hatte übrigens 14 verschiedene Farbschichten. Am Ende entschied man sich, den Originalfarbton des Wiederaufbaus von 1949 anzustreben: ein grauer, bräunlich wirkender Grundton mit oxid-rötlicher Einfärbung. Auf die Grundierung mit Zinkstaub wurden vier verschiedene Farbschichten aufgetragen. Bei der Deckschicht hat man der Farbe Eisenglimmer zugegeben; der soll besser vor Rost schützen und den Gasometer im Sonnenauf- und -untergang funkeln lassen.

Lavaströme und Tsunami-Wellen lassen am Paradiesischen der Erde zweifeln…. Foto: Lars Heidrich / FFs

Und von innen gibt es zunächst eine Fortsetzung der höchst erfolgreichen „Wunder der Natur“-Ausstellung der Jahre 2016/17: Wandtafelgroße Abzüge von exzellenten Farbfotografien erzählen von den Urgewalten des Ozeans, von kleinen Mäusen unter der Kanaren-Glockenblume, von der unglaublichen Tarnung der Zwergpuffotter im Wüstensand und dem alljährlichen „Sardinenrennen“ vor Südafrika, bei dem Delfine unter Wasser auf Kap-Tölpel treffen, die 40 Meter Sturzflug hinter sich haben. Filme, Installationen und VR-Brillen für beinahe hautnahe Begegnungen mit Schwarzkaimanen und anderen Überraschungen des brasilianischen Regenwaldes bezeugen die Schönheit der Natur.

Esels-Pinguine, Schnee-Makaken und ein kindliches Vulkan-Opfer

Mit dem Seeleoparden kurz vorm Verspeisen eines Esels-Pinguins wird auch Fressen und Gefressenwerden zum Thema, ein japanischer Schnee-Makake mit Smartphone in der Affenhand zeugt von Rissen im Paradies, genau wie die sonnenbadenden Touristen vor Tsunamitrümmerbergen am Silvestertag 2004. Schon ganz am Anfang schockt der Gipsabguss vom Leichnam eines drei- bis vierjährigen Kindes, das beim Vulkanausbruch des Vesuvs 79 n. Chr. unter den Lavamassen begraben wurde.

Die Animation „Baum des Lebens“ zeigt die Entstehung der Arten im „Zerbrechlichen Paradies“. Foto: Lars Heidrich / FFs