Geschenke zum Fest gesucht? Zum Glück gibt’s diese Bücher!

Zeugen ihrer Zeit

Nachkriegszeit, die 68er und der Mauerfall. Paris, Amerika und Berlin: Einmal mehr schlägt Schauspieler Christian Berkel einen weiten Bogen. Nach seinem Debüt „Der Apfelbaum“ steht nun Berkels fiktive Schwester „Ada“ (Ullstein, 400 S., 24 €) im Mittelpunkt einer realistisch scheinenden Erzählung.

Anna Burns’ Roman „Milchmann“ (Tropen, 452 S., 25 €) macht die fast wahnhafte Atmosphäre im Belfast der 70er-Jahre spürbar. Die 18-jährige Ich-Erzählerin lebt in einer Welt, in der alle ihre Rollen zu erfüllen haben, auf die eine oder die andere Seite gehören. Was aber, wenn sie sich weigert? Spannend – und ausgezeichnet mit dem Booker Preis.

Radikal anders

Die gebürtige Argentinierin Samantha Schweblin lebt seit langem in Berlin, ihr neuer Roman „Hundert Augen“ (Suhrkamp, 252 S., 22 €) aber spielt überall: Was wäre, versteckten sich hinter kuscheligen Elektro-Haustierchen echte Menschen – was wäre, beträten sie so unsere Kinder- oder Schlafzimmer? Ein verstörendes Gedankenexperiment, konsequent und unerschrocken erzählt.

Alles hat zwei Seiten, für Karosh Taha gilt das buchstäblich. In ihrem Roman „Im Bauch der Königin“ (Dumont, 250 S., 22 €) wachsen Jugendliche heran in fremder Heimat. Geschickt verbindet die Essener Autorin ihre zwei Varianten einer Erzählung, die von Freundschaft und Verbundenheit handelt.

Kürzer, würziger

Während seine Schriftsteller-Kollegen noch darüber nachgrübeln mögen, wie man so etwas Verrücktes wie eine weltumspannende Viruskrise literarisch zu fassen kriegen könnte, sagt T.C. Boyle in seinem Storyband „Sind wir nicht Menschen“ (Hanser, 400 S., 23 €) längst alles, was es zum Thema „der Mensch und (seine) Natur“ zu sagen gibt. In aller Kürze: Dabei kommen wir nicht gut weg.

„Ein tief verschüttetes Glücksvorkommen“ offenbart das Lächeln des Vaters: Und er kleine Junge in Oberhausen-Tackenberg ahnt, dass hinter der rauen Welt des Ruhrgebiets andere Welten liegen. „Hotel der Schlaflosen“ (Suhrkamp, 200 S., 22 €) versammelt Erzählungen von Ralf Rothmann , die von Gewalt und Tod künden mögen – immer aber einen Halbsatz der Hoffnung bereithalten.

Ein Dorf im Osten, miteinander verflochtene Schicksale: Daniela Krien schafft mit „Muldental“ (Diogenes, 240 S., 22 €) einen ganz eigenen Kosmos. Ihre Stories sind verbunden, oft offenbart sich die Pointe eines Lebenslaufs erst nach Jahren, in einer ganz anderen Erzählung. Das kunstvolle Porträt einer Gesellschaft, die sich in Schuldfragen zu gerne wegduckt.

Mit großem Gefühl

„Meine Mutter war ein Star“: Um diese Satz kreist Anne Enright in ihrem bühnenreifen Glanzstück eines Romans. „Die Schauspielerin“ (Penguin, 304 S., 22 €) handelt von Mutter und Tochter, von New York und Dublin, von Schein und Sein und der Mühsal des eigenen Weges.

Sie ist Lehrerin für englische Literatur, er ist Fußballtrainer und Metzgergehilfe und zwanzig Jahre jünger – und da haben wir von Hautfarben, Herkunft und Wohnvierteln noch gar nicht angefangen. „Just Like You“ (Kiepenheuer & Witsch, 384 S., 22 €) heißt Nick Hornbys großer Liebes- und Gesellschaftsroman, der ganz nebenbei auch den Brexit erklärt – als Unfall, natürlich.

Höchst gepriesen

Die Romane der polnischen Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokar­czuk sind komplex und gerne mal ziegelsteinschwer; eine Abkürzung zum Werk versprechen ihre Erzählungen. Aber Vorsicht! Auch „Die grünen Kinder“ (Kampa, 240 S., 22 €) stecken voller bizarrer Figuren und doppelter Böden.

Wer ist Louise Glück ? Jetzt sind die Gedichte der in diesem Jahr vom Nobelkomitee geehrten Amerikanerin wieder auf Deutsch (bzw: zweisprachig!) lieferbar: „Wilde Iris“ (Luchterhand, 144 S., 12 €) ist ein traumschöner Ausflug in die Natur, zum Ursprung auch aller Sprache.

Ein Wort für Mord

Ein kleines Dorf in den Bergen Norwegens, zwei ungleiche Brüder, der Unfalltod ihrer Eltern vor vielen Jahren – und ein verschwundener Dorfpolizist. Wie Jo Nesbø „Ihr Königreich“ (Ullstein, 592 S., 24,99 €) durchschreitet, das hat psychologischen Tiefgang und zieht Spannung auch aus dem dörflichen Gefüge.

Ist das noch Krimi oder schon Comedy? Kluftinger (für Fernsehgucker in Gestalt von Herbert Knaup) hat es diesmal mit seiner neuen Rolle als Fast-Hausmann zu tun, mit der alten Sehnsucht nach Kässpatzn und heiler Welt – und ach so, ein Verbrechen gibt es auch noch aufzuklären. Kurz: Volker Klüpfel und Michael Kobr bleiben mit „Funkenmord“ (Ullstein, 490 S., 22,90 €) so verlässlich wie, sagen wir, das alle Jahre wiederkehrende Weihnachtsfest selbst.