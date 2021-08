GOP: „Handmade“ ist ein schillerndes Unikum

Münster. Im GOP Varieté-Theater Münster bescheren die Artisten ihrem Publikum mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit zauberhafte Momente.

„Handmade“ - die neue Show, die das GOP Variete-Theater Münster präsentiert, ist ein schillerndes Unikum auf der Kabarettbühne. Einzigartig, atemberaubend, vielschichtig, hammerhart und mitfühlend zart zugleich. Kurz: Handgemacht ist eine bravouröses Meisterstück. Eine Offenbarung zum Niederknien mit begnadeten Künsterinnen und Künstlern, die ihr Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes auf die Spitze treiben. Unvergleichlich genial, traumhaft hinreißend und ansteckend komisch.

Es ist, als sei in Zeiten von Corona und den folgenden Lockdowns eine „Wucht in Tüten“ gereift, deren Inhalt einfach nur noch raus will, raus in die Freiheit, raus auf die Bühne, raus zum Publikum.

Und dieser sehnsuchtsvolle Drang zur fulminanten Performance, zum nichts verhüllenden Live-Entertainment springt bei „Handmade“ ohne jede Umschweife von der Bühne in den Saal über. Mit scheinbar „spielerischer Leichtigkeit“ bescheren die Artisten ihrem Publikum „zauberhafte Momente“, für die sie Monate und Jahre „übermenschlich trainiert“ haben.

Den musikalischen Teppich für die herzerfrischende Akrobatik, die berauschenden Luftnummern und die ausgefuchsten Jonglagen breitet die „Lonely HusBand“ aus. Die Musik aus der Feder von Ulrich Beckers (alias Ferdinand Fachblatt) ist ein weiteres Kleinod, das zu Recht das wertvolle Siegel „Handgemacht“ trägt. Gemeinsam mit Stephan Mazoschek (alias Rick von Nöten) sind die „HusBands“ die musikalische Basis für den Einsatz der „Körper-Akrobaten“. Mit geistreichem Wortwitz und spöttelnder Selbstironie nimmt die „HusBand“ sich gekonnt zurück und lässt die Leistung des Ensembles glänzen.

Da ist zum Beispiel das Duo EINZ (Esther und Jonas Slanzi), das bereits am Anfang mit einem spektakulären und überaus präzisen Diabolo-Act die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Doch nicht nur das. Auch bei einer „Schrägtisch-Flaschen-Jonglage“ und einem so noch nie gesehenen Auf und Ab am Counterweight-Vertikalseil stockt den Zuschauern der Atem.

Für verwundertes Erstaunen sorgt auch die exakte Ringjonglage von Andreas Jordan, der es fertig bringt, seine Ringe nicht nur in die Höhe zu befördern, sondern er lässt sie auch vom Boden aus zurückkehren. Eine Technik, die bisher sonst nur bei Bällen zu sehen war.

Ebenso kunstvoll, aber zusätzlich gepaart mit graziösem Anmut, präsentiert Veronica Fontanella ihren Handstand-Act und ihre Vertikaltuch-Verwicklungen in luftiger Höhe. Wieder „Handgemacht“: Energie geladen und doch wunderbar erotisch.

Bodenständig liebt es dagegen Gabriel Drouin. Mit größter Geschicklichkeit lässt er sein Cyr Wheel zwischen Klavier, Schlagzeug und Kontrabass kreisen. Ein Hoch auf das wirbelnde Kraftpaket mit dem rotierenden Wumms.

Das Duo Prime scheint dagegen die Gravitationgesetze außer Gefecht setzen zu können. Kateryna Gaidamanchuck und Vladimir Snitko zelebrieren ihre kräftezehrende Partnerakrobatik mit der heiteren Leichtigkeit eines lichtdurchfluteten Sonntagsspaziergangs: Hell, strahlenden und strotzend vor Anziehungskraft.

Doch damit nicht genug. Weil „Handmade“ „Hand in Hand“ - also Zusammenarbeit - voraussetzt, unterstützen die Körper-Künstler das Rede-, Gesangs und Instrumental-Duo auch noch musikalisch. Sie spielen Schlagzeug, Kontrabass, Posaune oder die „Gurke“. Alleskönner und Multitalente, die sich auf viele Besucherinnen und Besucher freuen.

Eintrittskarten für „Handmade“, die noch bis zum 7. November 2021 im GOP Variete-Theater in Münster zu sehen sein wird, gibt es im Internet unter www.variete.de oder über die Hotline 0251 490 90 90 von Montag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

