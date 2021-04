Grün bleibt die Hoffnung: „Frühling“ von Autorin Ali Smith

Essen. Literarische Hagelschauer: Die schottische Schriftstellerin Ali Smith (58) setzt mit ihrem neuen Roman „Frühling“ ihr Jahreszeiten-Quartett fort.

Aufbruch, neues Leben und blaue Bänder: Der Frühling ist die Jahreszeit grüner Hoffnung. Nicht so bei der schottischen Autorin Ali Smith, die im nunmehr dritten Band ihres Jahreszeiten-Quartetts literarische Hagelschauer auf uns niederregnen lässt. Das kennen wir schon: Die macht, was sie will!

Und lässt gleich zu Beginn ein Twitter-Gewitter prasseln, einen Sturm der Desinformation: „Also Tatsachen, die können wir nicht gebrauchen“, so lautet tatsächlich der erste Satz dieses staunenswerten Werkes; und weiter: „Wir brauchen all das patriotische Zeug.“ Also sind „wir“ jene, die Europa zur Festung mauern, die Flüchtlinge ertrinken lassen, zugleich in den Sozialen Medien ihre Netze auswerfen, sind „wir“ ein Schreckgespenst.

Arbeit im mit Stacheldraht umsäumten Auffanglager für Flüchtlinge

Ein Gespenst, gegen das auch Brittany sich nicht wehren kann, eine junge Londonerin, die für den privaten Sicherheitsdienst SA4A in einem mit Stacheldraht umsäumten Auffanglager für Flüchtlinge arbeitet und sich schon nach kurzer Zeit bei dem Gedanken ertappt: „Wir sind hier kein Hotel. Wenn es euch hier nicht gefällt, fahrt nach Hause.“ Den Dienst SA4A hat Smith bereits im Roman „Winter“ zum Arbeitgeber eines Protagonisten ernannt, da ging es um Datenschutz im Internet. Reales Vorbild dürfte das weltweit größte private Sicherheitsunternehmen G4S sein, das vor gut zehn Jahren in Großbritannien in die Schlagzeilen geriet: Da wurde ein Angolaner während seiner Abschiebung in einer British-Airways-Maschine von drei G4S-Mitarbeitern derart malträtiert, dass er starb.

Aufbruch und sein abruptes Ende: Wie Perikles, Prinz von Tyrus, in einem der selten gespielten Shakespeare-Dramen, so taumelt der in die Jahre gekommene Filmregisseur Richard Lease durch Welt und Leben. Die beste Freundin Paddy entriss ihm der Krebs, zu seiner Tochter hat er seit Jahren keinen Kontakt mehr, die ihm angebotenen Projekte werden immer abstruser: Ein Film über eine wilde Affäre von Rainer Maria Rilke und Katherine Mansfield, die zwar 1922 im selben Bergdorf im schweizerischen Wallis weilten, sich aber in der Realität nie begegnet sind – ernsthaft? Kurz: Richard Lease beendet sein Leben unter einem Zug in einem schottischen Städtchen, beinahe jedenfalls.

Das Schulmädchen geleitet die Flüchtlinge in die Freiheit

Was braucht es in all dem Elend? Einen Messias, eine Lichtgestalt. Florence ist ein Schulmädchen, das aus dem Nichts aufzutauchen scheint. Florence spaziert ins Flüchtlingslager hinein und mit einigen der dort festgehaltenen Frauen wieder hinaus, geleitet sie umstandslos in die Freiheit. Denn wen sie anschaut, der tut, was sie sagt, staunend und gegen seinen Willen. Und so fährt Brittany mit Florence nach Schottland, so krabbelt Richard aus seinem Gleisbett wieder heraus – einfach nur, weil Florence gesagt hat, sie brauche Hilfe.

Wir ahnen, was mit einem Messias passiert. Ali Smith erspart uns die Opferszene nicht, die freiwillige Aufopferung für ein höheres Ziel. Ebenso aber erlaubt sie – nein, keine Auferstehung. Aber doch eine Art ewiges Leben, denn was mit Florence geschieht, was sie auslöst, wird von zahlreichen Handykameras gefilmt, und Richard hat ein neues Projekt. Frühling, grün, Hoffnung – am Ende hallt dieser tröstlich Dreiklang trotz allem nach.

Ali Smith: Frühling. Luchterhand Verlag, 320 Seiten, 22 €