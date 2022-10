Günter Lamprecht (1930-2022): So liebenswert er war, so tief reichten die Abgründe, die er spielen konnte. „Das Ruhrgebiet“, pflegte er zu sagen, „ist meine zweite Heimat. Neben Berlin natürlich.“ Er starb am Dienstag in der Nähe seines Wohnorts Rösdorf bei Bonn.