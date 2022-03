„Halt und Hoffnung“: Programm der Ruhrfestspiele 2022

Nach 20 Jahren spielt er wieder Theater: Matthias Brandt in „Mein Name sei Gantenbein". Die Inszenierung gastiert 2022 bei den Ruhrfestspielen

Recklinghausen. Ein Programm, vom Krieg überrollt - und doch vielfach passend. Die Ruhrfestspiele 2022 haben ihren Spielplan bekannt gegeben.

Für jedes clevere Festspielmotto gilt: Unter das schicke Rhetorik-Dach muss wirklich alles passen, ob man Clowns auffährt oder Clavigo – so hat es in Recklinghausen seit Jahren funktioniert. Aber ein Krieg sechs Tage und gänzlich unerwartet vor Programmbekanntgabe, vor der europäischen Haustür nachgerade, das ist nun…

Was soll man sagen?!: Olaf Kröck und die Seinen haben ganze Arbeit geleistet. „Haltung und Hoffnung“ sind die Ruhrfestspiele 2022 übertitelt und wer brauchte nicht beides in dieser Lage? Doch ist der Intendant der ältesten Theaterfestwochen der Bundesrepublik ehrlich: Das Motto, räumte er Mittwoch ein, war anders ersonnen – als Ansage gegen jene Corona-Folgeerscheinung, die Kröck „das Wegbrechen der Solidarität“ nennt, das ans Militante grenzende Anfeinden, also unsere Gemeinschaft in Gefahr bringende.

Plötzlich aber formuliert das Begriffspaar eine weltpolitische Sehnsucht. Und die Krise spielt tatsächlich bis hinein in jenes Festspielhaus, das nicht erst seit der Ära Kröck globale Kunst zu Gast hat. Ob und wie mit der ukrainischen Band DakhaBrakha Ende Mai „Weltmusik aus Kiew“ erklingen kann, da wären wir dann erneut bei „Haltung und Hoffnung“….

Die Ruhrfestspiele 2022 bieten 200 Aufführungen von Performance bis Pop

Doch zum Programm: Olaf Kröck bleibt sich treu, viel Avantgarde, hoher Anspruch, das Star-Theater des Vorgängers ist Großprojekten gewichen, wie sie an den ersten Häusern der Welt zu sehen sind. Das lebende Gesamtkunstwerk William Kentridge eröffnet die Spiele am 3. Mai, kreist mit „Sibyl“ um die legendäre Seherin der Antike. Mit Romeo Castellucci ist eine weitere Performance-Ikone auf dem Hügel, „Bros“ zeigt Ordnungskräfte als „Spielball einer Autorität“. Und dann kommt nach zwei Corona-Jahren endlich ein Wunschkind Kröcks zur Welt, der Abend „Tao of Glass“ – Neuschöpfungen von Philip Glass in einer Inszenierung, die die Biografien von Komponisten und Regisseur (Phelim McDermott) einbindet.

Man muss kein Prophet sein, um nun die sicher raschest ausverkauften Gastspiele zu nennen: Nach 20 Jahren vor der Kamera steht Matthias Brandt für das Solo „Mein Name sei Gantenbein“ in einer Produktion des Berliner Ensembles erstmal wieder auf einer Theaterbühne (4./5. Juni). Ebenfalls aus Berlin reist Barrie Koskys Lesart der „Dreigroschenoper“ (8.-12. Juni) an. Als Fest für zwei große Schauspieler dürfte „Eurotrash“ in Recklinghausen begangen werden, die Theaterfassung von Christian Krachts Roman erobern Joachim Meyerhoff und die 78-jährige Theatergöttin Angela Winkler (20-22. Mai).

Große Namen von Matthias Brandt bis Caroline Peters sind in Recklinghausen zu Gast

Die flott zu einem Publikumsliebling avancierten Literaturgespräche mit Denis Scheck warten im neuen Jahrgang mit illustren Gästen auf: Harald Schmidt und Edgar Selge allen voran. Die Lesungen sind nicht weniger prominent besetzt: Charly Hübner kommt, Caroline Peters.

Das Gewagte und das Gewinnende kleinerer Disziplinen im extrem vielgesichtigen Programm mischt die Intendanz gekonnt. Mut wird mit dem neuen „Schwarzen Literaturfestival“ gezeigt. Deren Kuratorin Sharon Dodua Otoo wird auch die Eröffnungsrede der Festspiele halten. Im Bunten regiert wieder der „neue Zirkus“, die am Mittwoch eingespielten Filmausschnitte berechtigen zu den schönsten Hoffnung auf artistisches Amüsement.

Entertainment-Schiene von „Element of Crime“ bis Arnd Zeigler

Das Kinder- und Jugendtheater der Ruhrfestspiele setzt mit acht Produktionen bei null Jahren an (Krabbelkonzert) und hält das heranwachsende Publikum bis zur Pubertät („Die Mitte der Welt“ vom Schauspielhaus Hamburg) bei der Stange. In den Sparten Kabarett und Pop treffen bekannte Gesichter von Maren Kroymannund Arnd Zeigler bis „Element of Crime“ und „Imany“ auf noch entdeckenswerte Kolleginnen und Kollegen vom Fach.

„Mit heiterem Herzen und großer Vorfreude“ hatte Kröck vor Putins Krieg das Programm bekanntgeben wollen, nun immerhin „mit breiten Schultern“ des Stolzes über ein Fest der Formen in Vielfalt. Übersetzt sind das 200 Aufführungen, die viel internationaler nicht sein könnten: Der Reigen der Gastspiele reicht von Finnland bis Marokko. Aber auch Recklinghausen-Süd erfährt eine theatralische Widmung, während die Wahl der Jahresausstellung wie eine Prophetie der Nachrichtenlage erscheint: Die estnische Künstlerin Flo Kasearu zerschnitt Teile ihres Daches zu Objekten – ein Kommentar zu den ewigen Jagdfliegern der Russen über ihrem Haus.

KARTEN UND TERMINE

Die Ruhrfestspiele 2022 dauern vom 1. Mai (Eröffnungsfest drinnen und draußen) bis zum 12. Juni. Alle Aufführungen sind derzeit live vor Publikum geplant. Ein Teil der „digitalen Ruhrfestspiele“, die in Corona-Zeiten entstanden, werden aber, laut Olaf Kröck bleiben. So wird es möglich sein, übers Netz Stück-Einführungen zu erhalten. Auch Filmprojekte sind dort zu sehen.

Der Vorverkauf für die Ruhrfestspiele beginnt am 10. März bei den bekannten Vorverkaufsstellen, auf www.ruhrfestspiele.de und unter Tel. 02361-92180.

