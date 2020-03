Es gibt Stimmen der Geschichte, die das Gestern mühelos überwinden. Mag Albert Einsteins „Mein Glaubensbekenntnis“ scheppern, der Rundfunkmitschnitt von Thomas Manns Appell „Deutsche Hörer!“ vom Funk gestört werden: Diese Menschen haben etwas zu sagen, immer noch. Wir lauschen denen, die nicht schwiegen, wenn zu reden geboten war, auf einem Archiv-Schatz: Das dokumentarische Hörbuch „#Haltung“ kommt zur rechten Zeit.

Der Bogen ist groß. Die mehr als dreistündige Sammlung, zusammengetragen von der kundigen Hörbuch-Lektorin Christiane Collorio, beginnt am Vorabend der Machtergreifung Hitlers, sie führt durch Kalten Krieg und atomare Aufrüstung, um am Ende in unserer Zeit anzukommen, bei der aufrechten Seawatch-Kapitänin Carola Rackete, der unversöhnlichen Greta Thunberg und jenen jungen Youtubern, die sich nicht mehr wiederfinden im Establishment der Parteien.

„# Haltung“ lässt auf CD große Persönlichkeiten Farbe bekennen

Gerade die alten Fundstücke sind aufwühlende Zeugnisse. Da spiegeln Stimmen Wendepunkte: Es bebt der helle Ton einer nüchternen Juristin, wenn die Sozialdemokratin Elisabeth Selbert 1949 auf ihre eben erreichte fragile Errungenschaft blickt. Mehrfach scheiterten 1948 Abstimmungen im Parlamentarischen Rat, Frauen per Grundgesetz Gleichberechtigung zu verschaffen. Ein beklemmendes Dokument – beklemmender noch, dass eine Selbstverständlichkeit, die so hart erkämpft worden ist, noch kein Menschenleben zurückliegt.

Einsteins Bescheidenheit rührt: Er spricht, bevor er vor den braunen Horden „strafausgebürgert“ wird, 1932 von der Gnade, Forscher sein zu dürfen, vom Wissen, wieviel er seinen Mitmenschen schulde.

Im Hörbuch sprechen Heinrich Böll und Udo Lindenberg kritischen Klartext

Thomas Mann glänzt (noch aus dem Exil über eine BBC-Frequenz), mit rhetorischer Eleganz. Den Deutschen versucht er, ihre empfundene Niederlage als Befreiung vom Drachen zu vermitteln. Der stelle nicht ihr Land dar, sondern bloß noch das „wüste Ungeheuer Nationalsozialismus.“ Doch auch ein weniger wortgewandter Mann, wie der Landrat von Osterholz rüttelt auf: „Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie hier Heimatgefühl und Heimatberechtigung haben“ – aufgezeichnet 1946, als 12 Millionen Menschen aus einst deutschen Ostgebieten flohen.

Später wird der Ton mitunter prosaischer, aber weder im Fall von Udo Lindenberg (1983 in der DDR) noch von Jan Josef Liefers (1989 wehrt er sich auf dem Alexanderplatz gegen die Vereinnahmung der Protestbewegung durch Apparatschiks) verlieren sie an Schlagkraft. Sie alle erinnern uns einmal mehr, dass es Zeiten gibt, in denen das Gold nicht Schweigen heißt.

#Haltung. Statements für eine bessere Gesellschaft. mp3-CD. ca. 3 Stunden. der hörverlag, 20€