Harry Potter, Frodo Beutlin und die Last des Imagewechsels

Essen Ein Ruf wie Donnerhall, aber immer derselbe. Stars, die mit einer Rolle berühmt wurden, kämpfen oft ein Leben lang gegen das Image an.

Immerhin: Der junge Mann trägt noch die Züge von Harry Potter. Da war er, der HP-Name, und Daniel Radcliffe wird sich wünschen, er hätte den jugendlichen Heldenpart aus den Rowling-Verfilmungen nie angenommen. Manche Rollen sind eben zu prägend, als dass sie eine Weiterentwicklung oder gar vollständige Abkehr vom angestammten Image noch erlauben würden. Diese Vorstellung von den Fesseln des frühen Ruhms ist grundsätzlich zutreffend, sie muss aber nicht zwangsläufig negativ ausgelegt werden. Die Filmgeschichte bietet Fallstudien für beide Richtungen auf.

Johnny Weissmuller war Olympia-Sieger im Schwimmen und gefragter Werbestar, als er 1932 die Rolle als Tarzan, Herr des Urwalds annahm. Nach drei bahnbrechenden Filmabenteuern sanken Ruhm und Fitness. Von der Tarzan-Rolle konnte er sich nicht frei machen. Und dann wollte er es auch nicht mehr. Ähnlich erging es Bela Lugosi, dessen Auftritt als Dracula 1932 seine Leinwandkarriere erst überstrahlte und dann überschattete. Er blieb der ewige Dracula, verheizt in immer billigeren Gruselfilmen. Viel besser bezahlt aber nicht weniger glücklich verliefen Leben und Karriere von Errol Flynn. Mit 25 stieg sein Stern von Null in den Hollywood-Himmel. Zwanzig Jahre lang spielte Flynn den charmanten Liebhaber und Actionhelden in historischen Kostümen. Ein Ausbruch aus der Schablone gelang erst spät in Nebenrollen, aber da hatte Flynns Frust sich schon zu sehr in Alkohol ertränkt. Er starb 1959 im Alter von nur 50 Jahren.

Jane Mansfield stürzte ab, weil sie keine Sexbombe mehr sein wollte

Jayne Mansfield galt als neue Monroe mit noch heißeren Kurven, als sie 1955 in „Schlagerpiraten“ fürs Kino entdeckt wurde. Ihr Ruhm stieg steil und stürzte schon nach drei Jahren wieder ab, weil Hollywood kein Interesse daran hatte, dass sie nicht ständig die dummblonde Sexbombe spielen wollte.

Sean Connery war ein Kraftprotz schottischer Herkunft, der sich in Gangsterrollen eine pantherhafte Männlichkeit zu verkörpern gelernt hatte. Deshalb wurde er als James Bond besetzt. Als die Hysterie um die immer erfolgreicheren Filme sich in immer absurderen Exzessen verstieg, zog Connery die Reißleine. Er verzichtete aufs Toupet, ließ sich einen Schnurrbart wachsen und spielte betont unglamouröse Rollen. Das Publikum nahm ihm das übel, die Karriere ging in den Sinkflug. Das Bond-Comeback mit „Diamantenfieber“ ließ Connery am Rande der Unverschämtheit fürstlich bezahlen. Er blieb im Geschäft, aber vom 007-Image konnte er sich erst 1986 freispielen durch seine Auftritte in „Highlander“ und vor allem „Der Name der Rose“.

Romy Schneider - die Deutschen sahen nur "Sisi" in ihr

Auch hierzulande ist das einmal erworbene Image nur schwer wieder abzustreifen. Als Romy Schneider 1982 starb, hatte sie 25 Jahre internationale Kariere hinter sich und war einer der größten Stars des französischen Films. Beim deutschen Publikum zählen bis heute nur Schneiders erste fünf Karrierejahre als fröhlicher Backfisch und als – Sissi.

Frühen Ruhm und übermäßige Identifikation mit einer alles überstrahlenden Filmrolle erlebten auch Elijah Wood, als er 2001 nach vielversprechenden Kinder- und Jugendrollen für Peter Jacksons „Herr der Ringe“-Trilogie den Part des Frodo Beutlin übernahm, und eben Daniel Radcliffe, der im gleichen Jahr als Harry Potter entdeckt wurde. Bis heute sind die Namen der beiden Schauspieler mit ihren Erfolgsrollen untrennbar verknüpft. Die Emanzipation daraus verläuft gleichermaßen ernsthaft und drastisch. Wood hat sich eine Zweitkarriere als Produzent erarbeitet, als Schauspieler ist er seit zehn Jahren bevorzugt in Kriminalfilmen und knallhartem Brutalhorror zu sehen.

Heute spielt "Harry Potter" Daniel Radcliffe gern die harten Typen

Daniel Radcliffe hat sich als gefragter Schauspieler auf Londons Bühnen etablieren können. Auf der Leinwand probt er den harten Bruch gegen das Potter-Image und mutet den Fans dabei einiges zu. In „Swiss Army Knife“ spielte er eine lebende Leiche, im Actionfeuerwerk „Guns Akimbo“ ist er ein Video-Gamer, dessen Hände mit Pistolen verschweißt werden, und in seinem jüngsten Film „Escape from Pretoria“ ist er ein Politaktivist mit Vollbart und Hippie-Mähne. Die ganz große Kasse bleibt bei solchen Befreiungsschlägen aus, aber dann wiederum – wer will schon der ewige Harry Potter sein?

Kastentext

Die deutsche Erfolgsfalle

Uschi Glas wurde 1968 mit der Anarcho-Komödie „Zur Sache, Schätzchen“ zum Star und blieb danach 30 Jahre lang bei Film und Fernsehen das „Schätzchen“. Eddi Arent spielte komische Nebenrollen in Karl-May- und Edgar-Wallace-Filmen –und danach für den Rest seiner Karriere. Iris Berben war 15 Jahre lang ins Image der Ulknudel zementiert, Ulrike Folkerts scheint als Schauspielerin nur als Lena Odenthal denkbar.