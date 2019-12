Münster. Das schillernde Spiel eines Nordlichtes haben die Modestudenten Jessie Wistorf und Carlo Kondring für das Kostüm von Leony Hinz (9) eingefangen.

Holiday on Ice: Wie Leony Hinz zum Nordlicht wurde

Es ist eine Jahrzehnte lange Tradition: Immer wieder in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel gastiert Holiday on Ice in Münster. Und so baut die Eisrevue auch in diesem Jahr vom 26. bis zum 30. Dezember im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland seine strahlend weiße Eisfläche auf.

Doch bevor „Showtime“ - so der Titel der neuen Inszenierung - die Menschen in Westfalen mit ihrem kühlen Charme verführen kann, heißt es für mehr als 40 Künstlerinnen und Künstler sowie die 27-köpfige Technik Crew im belgischen Antwerpen: arbeiten, proben - proben, arbeiten!

Modestudenten haben Leonys Kostüm entworfen

Jessie Wistorf (22) und Carlo Kondring (23) mit Leony Hinz. Foto: GvP

Mit dabei: Jessie Wistorf (22) und Carlo Kondring (23) von der „Schule für Modemacher“ aus Münster. Die beiden Modestudenten möchten hier in der kühlen Industrie- und Probenhalle nicht nur unbefangen einen Blick hinter die Kulissen werfen, sondern sie müssen selbst Hand anlegen.

Denn als Gewinner eines Nachwuchsdesignerwettbewerbs haben Jessie und Carlo ein Kostüm entworfen, das das Academy Nachwuchstalent Leony Hinz (9) in Münster auf der größten Eisshowbühne der Welt tragen wird.

Kostüme müssen auch funktional sein

„Holiday on Ice ist für uns ein unheimlich spannendes Thema, denn die Kostüme sind nicht nur glamourös und extravagant, sondern sie müssen auch viel Bewegungsfreiheit zulassen“, erklärt Carlo Kondring. „Unser erster Gedanke (der übrigens im Sommer auf einem Sonnen beschienenen Balkon entstand) war, dass es groß und pompös aussehen soll und gleichzeitig funktional sein muss,“ erinnert sich Jessie Wistorf. Doch dann kam die Idee, das schillernde Spiel eines Nordlichtes auf dem Kostüm für Leony einzufangen.

Und so übermittelten sie ihre Entwurfszeichnung mit „Perlen, auf smaragd-bläulich-grünem Stoff, die facettenreich reflektieren“ und „Tüll, der das wogende Himmelsspektakel symbolisiert“ an Simon Crowhurst, den Chefdesigner von Holiday on Ice. Er sorgte dafür, dass das „Nordlicht-Leony-Kostüm“ nach ihren Wünschen in der Holiday on Ice eigenen Schneiderei realisiert wurde.

Monate später kann das Ergebnis in Antwerpen überzeugen. Jessie und Carlo sind beim „Fitting“ ihres Kostüms „mehr als begeistert“: „Das war ein spannender Moment für uns.“ Und auch Leony fühlt sich bei der ersten Anprobe in „ihrem Nordlicht“ pudelwohl: „Damit kann ich die Menschen in Münster überzeugen.“

Avantgarde-Mode in einer Lagerhalle in Siegen

Für Jessie und Carlo, die die Leidenschaft für Mode zusammengeführt hat, ist der Auftritt in der Westfalen-Metropole auch ein willkommener Start ins neue Jahr: „Denn 2020 möchten wir eine komplette Modenschau mit ausgefallener Avantgarde-Mode in einer Lagerhalle in Siegen präsentieren“, verrät Carlo Kondring, der „eine Superverbindung zu vielen Freundinnen und Freunden nach Siegen und ins nahe Köln“ hat.

Gemeinsam mit Jessie Wistorf wird er Mode ins Sauerland bringen, die überrascht: „Mode war und ist für uns immer schon ein wichtiger Teil, mit dem wir uns ausdrücken und Gefühle vermitteln können, ohne große Worte finden zu müssen“, fasst Jessie Wistorf zusammen und schlägt gleichzeitig die Brücke zum Eiskunstlauf, zu Holiday on Ice: „Meine Mutter wählte als Zweitnamen Katharina für mich, da sie ein so großer Fan von Katharina Witt ist.“

Und so werden die beiden jungen Modemacher mit Leony Hinz dabei sein, wenn „Showtime“ in Münster eine Produktion „mit modernster Technik, facettenreichen Bühnenbildern, unerwartete Wow-Effekten und den weltbesten Eiskunstläufern“ präsentiert. „Ein Entertainmenterlebnis der Superlative – sportlich, künstlerisch und technisch“, fasst Peter O'Keeffe, CEO von Holiday on Ice nicht unbescheiden, aber prägnant zusammen.

Denn es ist nicht zu hochgegriffen. „Showtime“ ist eine der besten Produktionen, die Holiday on Ice je auf's Eis gebracht hat. Hier stimmt einfach alles: Immer wieder zeichnet die riesige LED-Wand neue Kulissen zum Spaziergang durch die Geschichte der Eisrevue. Zurückhaltend und doch beeindruckend. Dazu bildet die Lichttechnik einen umarmenden Wohlfühldom voller Wärme und die mitreißende Live-Musik bildet das notwendige I-Pünktchen, um die Ausnahme-Artisten auf dem Eis und in der Luft brillant in Szene zu setzen. Spektakulär und enorm kreativ. Einfach Weltklasse.

