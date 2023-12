Immer mehr Weihnachtstraditionen? (Erst mal) nicht mit uns!

Essen. Individuelle Adventskalender, Weihnachtswichtel? Unser Autor hat dieses Jahr lieber abgebaut. Allerdings auch an unfreiwilliger Stelle...

Während sich andere Eltern zur Weihnachtszeit immer mehr aufbürden, mittlerweile sogar kleine Wichtel in ihre vier Wände einziehen lassen, die in jeder der 24 Nächte irgendeinen Unsinn treiben (es gibt sogar ganze Wichtel-Sets mit Mini-Einrichtungsgegenständen zu kaufen), haben wir dieses Jahr abgebaut. Nicht einmal die 24 Adventssöckchen, die die vergangenen Jahre an einer Schnur im Wohnzimmer hingen, wurden befüllt. Stattdessen haben wir es bei einem ganz einfachen Adventskalender mit Mini-Schokolädchen belassen. Die Kinder freuen sich trotzdem jeden Tag riesig aufs Türchen. Wer hätte gedacht, dass man heutzutage nicht immer einen draufsetzen muss.

+++ Kennen Sie unseren Familien-Newsletter? Hier anmelden – und Freizeit-Tipps und vieles mehr erhalten +++

Nicht verzichten wollen wir aber auf die Lese-, Rätsel- oder Basteladventskalender, die meine Mutter den Kindern jedes Jahr besorgt. Dieses Jahr zum Beispiel gibt es für den Großen einen Quizkalender mit Fragen wie: Wie heißt der Ausguck auf einem Segelschiff? Bienenstock, Krähennest, Termitenhügel oder Adlerhorst? Und für unsere Tochter gibt es Geschichten über einen Ponyhof, zu denen jeden Tag ein Motiv ausgeschnitten und auf ein Plakat geklebt werden muss. Allerdings ist die Szenerie des Vaters, der gemütlich vor dem Adventskranz eine Weihnachtsgeschichte vorliest, genauso gestorben wie die gefüllten Socken, die 2023 im Wohnzimmer gespannt waren.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Kolumnist Gordon Wüllner-Adomako erzählt seit 2014 von seinem Leben als zweifacher Vater und Ehemann. Foto: Catharina Maria Buchholz / Funke Grafik NRW

Mit dem Weihnachtswichtel die Bude auf den Kopf stellen

Meine Tochter stellt die Ohren nämlich auf Durchzug, wenn ich das Buch aufklappe. Sie will nichts mehr vorgelesen haben; sie will nur noch selbst lesen, egal wie schwierig ein Wort für ein Mädchen sein mag, das seit einem halben Jahr in die Schule geht. Selbst wenn schwierige Reiter-Vokabeln wie „Voltigieren“ an der Reihe sind: Der Drang zur Selbstständigkeit ist zu groß. Und er kommt natürlich nicht nur beim Lesen, sondern auch beim Schreiben zum Vorschein: Dem lustigen Wichtel ihrer Freundin hat Melia jetzt einen Brief geschrieben. Der Inhalt: Ich möchte, dass du auch zu uns kommst und unsere Bude auf den Kopf stellst. Dann wird 2024 wohl doch wieder einer draufgesetzt ...

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur