„It Lives Inside”: Endlich mal wieder ein guter Gruselfilm!

Essen. Das Monster bleibt im Gruselfilm „It Lives Inside” lange unsichtbar. Und doch erlebt das Kinopublikum eine beängstigende Spirale der Hysterie.

Nichts ist verstörender als der Einbruch des Unerwarteten, Unfassbaren in die trügerische Sicherheit des Alltags. Samidha (Megan Suri) versteht die Welt nicht mehr. Vor ein paar Tagen war der Tochter indischer Einwanderer nichts wichtiger, als ihre indischen Wurzeln abzustreifen und sich der kulturellen Identität ihrer Mitschülerinnen in der High School anzupassen. Dann aber lief ihre Sandkastenfreundin Tamira plötzlich mit wirrem Blick durch die Schule, ein fest verschlossenes Einmachglas in den Händen. Später, während eines Streits, schlug Sam das Glas versehentlich aus Tamiras Händen, es fiel zu Boden und zerbrach. Tamira reagierte panisch, lief davon – und seither ist sie verschwunden.

Sam hat deshalb ein schlechtes Gewissen und will der Sache nachgehen. Zusammen mit ihrem Freund Russ sucht sie ein Haus auf, wo unlängst ein Junge, der auch aus Indien stammte, zusammen mit seinen Eltern unter mysteriösen Umständen zu Tode kam. Sam findet in dem Haus ein Tagebuch mit bizarren Zeichnungen. Sie geht noch einmal zu dem Haus, und dann sieht sie etwas, das sie nicht mehr vergessen wird.

„It Lives Inside” macht kulturelle Anpassung zum Thema

Der moderne Horrorfilm hat es endgültig aufgegeben, sich um etwas Neues, Eigenständiges zu bemühen. 50 Jahre sind seit „Der Exorzist“ vergangen, 45 Jahre seit John Carpenters „Halloween“, Tausende Horrorfilme sind seither produziert worden. Wer die Entwicklung verfolgt hat, dürfte eigentlich alles gesehen haben. Die Muster und Regeln sind ja etabliert, aber mit beinahe jedem Film gibt es auch den Anspruch, es anders und nach Möglichkeit besser zu machen. Und manchmal gelingt das.

Dabei ist diese kanadische Produktion eines Regisseurs indischer Abstammung (Bishal Dutta) inhaltlich der schiere Baukasten, vollgestopft mit Versatzstücken aus acht Jahrzehnten. Der Kniff aber besteht schon lange nicht mehr aus dem, was erzählt wird, sondern daraus, wie es aufgezäumt wird. Der Versuch, eine kulturelle Anpassung um den Preis der besten Freundin zu erreichen, ist immerhin interessant, weil er der Heldin moralischen Wankelmut zubilligt. Wichtiger ist aber, wie die Kernaufgabe einer solchen Produktion angegangen wird, eben das Publikum zu beunruhigen.

Im Film „It Lives Inside” bleibt das Monster lange unsichtbar

Und da hat die Regie einiges zu bieten, weil das Monster lange Zeit unsichtbar auftritt. Dunkelheit und Geräusche schaffen dafür einen soliden Rahmen, aber wie hier Angst in den Gesichtern zum Motor einer eskalierenden Spirale der Hysterie wird, das hat großes Talent und inszenatorische Klasse. Wenn das Monster schließlich zu sehen ist mit allem, was Schleim und Ekel ausmacht, ist das eher eine Enttäuschung. Die Fantasie der Angst funktionierte besser als die Vision.

Der Beweis erfolgt im Epilog, im hellen Sonnenschein.

