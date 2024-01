„Jagd & Hund“: So locken Kinder den Bock aus dem Unterholz

Dortmund Die Jagdmesse in Dortmund präsentiert einige Neuerungen – unter anderem dürfen Kinder ab sechs Jahren ihr Blattjagd-Können zeigen.

Die Messe Jagd & Hund bietet ab dem 30. Januar 2024 sechs Tage lang ein geballtes Programm.

Neben dem traditionellen Hirschrufer-Meisterschaft gibt‘s nun auch weitere Wettbwerbe, unter anderem für Kinder und Jugendliche.

Bei diversen Podiumsdiskussionen ist auch der Wolf und der Umgang mit ihm ein zentrales Thema.

Beim Wild Food Festival im Rahmen der Jagd & Hund steht u.a. das Fleisch des Sikahirschs im Fokus

Das Jagdmesser bekommt eine eigene neue Area.

Zu Weihnachten gab’s bei vielen Familien wieder Wild als Festschmaus. Ende Januar präsentiert die Messe Dortmund traditionell Know-how und Hardware, um Reh, Wildsau & Co. vor dem Verzehr eigenhändig zu erlegen. Die „Jagd & Hund“ ist Europas größte Jagdmesse und informiert umfassend über jeden Aspekt der Jägerei: Sechs Tage lang, vom 30.1.2024 bis 4.2.2024, darf in den Westfalenhallen ausgiebig geshoppt werden, dazu locken Show-Events sowie Vorträge und Diskussionsrunden zu relevanten Themen der Jagd. Aber nicht nur Waidmann und -frau sowie Fans der Wildküche kommen in Dortmund auf ihre Kosten – auch die Petrijünger zieht’s in die Messe der Stadt. Denn im Rahmen der Jagd & Hund findet auch wieder die Parallelmesse Fisch & Angel statt.

Messe Jagd & Hund: Die Hirschrufer feiern 2024 Jubiläum in Dortmund

Ein Klassiker im Messe-Programm feiert 2024 Jubiläum: „25 Jahre Deutsche Meisterschaft der Hirschrufer“ heißt es am 2.2.2024 in Halle 4. Auf der Hauptbühne in Halle 4 treten zum 25. Mal die besten Hirschrufer Deutschlands gegeneinander an. Die Teilnehmer der „hohen Schule“ der Lock- und Rufjagd imitieren verschiedene Rufe, z.B. einen alten, suchenden Hirsch, aber auch den Ruf des „Siegerhirsches“ nach einem Kampf. Auch die Sieger im Wettkampf dürften Jubelrufe ausstoßen, denn es warten nicht nur Sachpreise. Die drei besten Hirschimitatoren erhalten zudem das Ticket zur Europameisterschaft der Hirschrufer, die im Mai 2024 in Polen ausgetragen wird. Wer meint, er klinge wie ein Hirsch, kann sich übrigens bis zum 15.1.2024 für die tierische Meisterschaft bewerben (per E-Mail unter hirschrufer@paulparey.de oder per Post an die Redaktion „Wild und Hund“, Erich-Kästner-Str. 2, 56379 Singhofen, Stichwort: Hirschrufer).

Messe "Jagd & Hund": Deutsche Meisterschaft der Hirschrufer Messe "Jagd & Hund": Deutsche Meisterschaft der Hirschrufer

Neuer Wettbewerb auf der Jagd & Hund: Kinder und Jugendliche fiepen wie Kitz und Ricke

Neben einem neuen Wildlocker-Wettbewerb in den Disziplinen Graugans, Rabenkrähe und Fuchs sind erstmals auch Kinder und Jugendliche gefragt: Nichts Geringeres als die „Kidz Fiep Weltmeisterschaft“ feiert bei der Messe 2024 Premiere. Dabei kann der waidmännische Nachwuchs zwischen sechs und 16 Jahren zeigen, wie man ohne Hilfsmittel, nur mit dem Mund den Rehbock vor die Flinte lockt. „Blatten“ nennt man es, wenn bei der Blattjagd der brünftige Bock mit den Lauten von Ricke (dem weiblichen Reh) oder Kitz aus dem Unterholz gelockt wird (in der Praxis aber auch mit Hilfsmitteln wie einem Buchenblatt oder Instrumenten).

Den Namen hat die neue WM von den zu imitierenden Lauten, denn das Kitz, aber auch die Ricke geben ein Fiepen von sich, auf das paarungsbereite Rehböcke reagieren. Imitiert der Jäger oder die Jägerin es geschickt, geht der Rehbock in die Falle und kann geschossen werden. Interessierte „Jungblatter“ können sich bis zum 28.1.2024 über Instagram unter @hunterbrothersofficial mit einem Video bewerben. Die zehn Besten erhalten Messe-Tickets für sich und ihre Familie und dürfen dort um die Wette „fiepen“. Den Siegern winkt als Preis u.a. eine Stunde Messeshopping direkt nach der Veranstaltung im Wert von 300 Euro.

Das Produktangebot auf der Messe reicht einmal mehr von der Bekleidung (Schuhe können auf einem Testparcours Probe gelaufen werden) über Waffen, Wärmebildkameras und Zielfernrohre bis hin zum Geländewagen. Auch Safaris in der ganzen Welt können wieder gebucht werden, was manchen seit langem ein Dorn im Auge ist. Sogar eine „Trophäen-Spedition“ bietet ihre Dienste an.

Neuer Preis für das beste Jagdmesser

Ein spezielles waidmännisches Werkzeug steht bei der Jagd & Hund 2024 ganz besonders im Fokus: das Jagdmesser. Der „wichtigste Begleiter für den Jäger“ (so in der Ankündigung) bekommt in diesem Jahr eine eigene neue Messer-Area in Halle 7. Hier zeigt etwa das Klingenmuseum Solingen seine historischen Blankwaffen, es gibt aber auch ein großes Angebot moderner Messer zum Kauf. Vorträge und Podiumsdiskussionen drehen sich z.B. um den „perfekten Messerstahl“ und die richtige Pflege von Klinge & Co. Außerdem vergibt eine Fachjury erstmals einen Preis für das beste Jagdmesser, und auch die Besucherinnen und Besucher dürfen bei einem Publikumspreis ihr favorisiertes Messer küren.

Auch Hunde dürfen die Messe in Dortmund besuchen. Herrchen oder Frauchen müssen aber einen Impfausweis dabeihaben. Foto: Wolfgang Helm / Messe Dortmund

Diskussionen auf der Jagd & Hund: „Der Wolf ist kein Kuscheltier“

Messer sind aber bei weitem nicht das einzige, worüber auf der Messe gesprochen und diskutiert wird. Als gemeinsame Plattform für die Jägerschaft will die Messe Raum zur Diskussion aller aktuellen Entwicklungen und Neuerungen in der europäischen Jagdszene bieten. Dabei kommt naturgemäß auch ein Raubtier zur Sprache, das seit einiger Zeit die Gemüter erhitzt: der Wolf. Auf dem Programm steht z.B. eine Podiumsdiskussion zum „Wolfsmanagement“, aber auch Themen wie „Waidgerechtigkeit 2.0 - Jagd in den Sozialen Medien“. Das prominente Podcaster-Duo Teppe & Schwenen diskutiert unter dem Titel „Von Wokeness bis Waidgerechtigkeit“ mit Karlheinz Busen. Der sitzt für die FDP im Bundestag, ist Jagd- und forstpolitischer Sprecher seiner Partei und forderte schon vor Jahren: Die „Kuscheltierromantik beim Wolf muss aufhören“.

Johann Lafer zu Gast beim Wild Food Festival im Rahmen der Jagd & Hund

Auch wer das Wildbret gar nicht selbst erlegen mag, es aber köstlich zubereiten möchte, findet Anregung auf der Messe: Ihn lockt das „Wild Food Festival“ im Rahmen der Messe zum Schauen, Kaufen und Kosten. Mit Johann Lafer ist erneut einer von Deutschlands bekanntesten TV-Köchen zu Gast: Am Messe-Mittwoch (31.1.2024) kocht er zur Mittagszeit auf der Festival-Bühne. Lafer und weitere Spitzenkräfte am Herd, etwa Brian Bojsen, wollen zeigen, dass Wild viel mehr ist als die traditionelle Rehkeule zu Weihnachten.

Starkoch Johann lafer ist erneut zu Gast bei der Messe Jagd & Hund in Dortmund. Foto: Wolfgang Helm / Messe Dortmund

Jagd & Hund präsentiert Wildbret-Trend aus der Region: der Sikahirsch

Als Geheimtipp und neuer Trend auf dem Teller von Wildfans steht dieses Jahr der Sikahirsch im Rampenlicht. Kenner preisen das Fleisch des vergleichsweise kleineren Hirsches schon als das „Wagyu aus dem Sauerland“. Obwohl das Sikawild ursprünglich aus Ostasien stammt, findet man es mittlerweile auch hierzulande in freier Wildbahn – und das sogar in der Region: Das größte Vorkommen in Deutschland liegt im Arnsberger Wald, nur etwa eine Autostunde von Dortmund entfernt.

Lecker: Der Sikahirsch kommt als regionale Wildbret-Spezialität beim Wild Food Festival der Jagd & Hund auf den Tisch. Kenner preisen sein Fleisch als „Wagyu aus dem Sauerland“, denn dort kommt er in freier Wildbahn vor. Foto: Madlen Sprenger

Gleich zum Auftakt der Messe und nochmal am Freitagnachmittag um 15 Uhr zeigen die Köche Magdalene und Wolfgang Grabitz in der Showküche, wie Sikawild zubereitet wird – inklusive Verköstigung. Magdalena Grabitz betont: „Selbst viele Jäger wissen gar nichts von diesem Schatz, den uns das edle Fleisch vom Sikawild aus heimischen Revieren bietet. Wir laden alle Besucher der Jagd & Hund herzlich ein, diesen Genuss in Dortmund mit uns zu erleben – und selbst zu verkosten.“ Auch Conrad Baierl alias „Der Wilde Metzger“ ist begeistert vom edlen Trendwild aus dem Sauerland: „Gerade für Verbraucher, denen Wild zu kräftig ist, ist Sika ein echter Geheimtipp und verglichen mit Top-Rindfleisch auch noch preiswerter!“

>>> Messe Jagd & Hund: Wann? Wo? Und was kosten die Tickets?

Die Messe findet vom 30. Januar bis 4. Februar 2024 in den Westfalenhallen statt.

Adresse: Rheinlanddamm 200, Dortmund (Navi: Maurice-Vast-Straße)

Öffnungszeiten: täglich von 10-18 Uhr

Tagesticket: 20 € (erm. 14 €; Kinder 6-13 Jahre: 11€, Kinder bis 5 Jahre frei). Das „Jagd & Hund“-Ticket berechtigt auch zum Besuch der „Fisch & Angel“ in Halle 5. Infos zum Programm: www.fischundangel.de

Für mitgeführte Hunde muss ein Impfausweis bzw. eine tierärztliche Bescheinigung über eine gültige Tollwutschutzimpfung vorhanden sein.

Weitere Infos gibt‘s auf wwwjagdundhund.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur