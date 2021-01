Julian Barners neuer, starker Roman "Der Mann im roten Rock"

Essen Julian Barnes wird diesen Monat 75. Dass der Brite immer noch etwas zu sagen hat, beweist sein neuer Roman: "Der Mann im roten Rock"

Am Anfang war das Bild. Gefertigt hatte es der amerikanische Porträtmaler John Singer Sargent, den es nach Europa gezogen hatte: „Dr. Pozzi at Home“. In Lebensgröße ein Mann, den die Prinzessin von Monaco „ekelhaft gut aussehend“ nannte. Im scharlachroten bodenlangen Mantel posiert der Mittdreißiger, gezierte weiße Rüschen an Hals und Ärmeln, unten Hausschuhe in denselben Farben, so blickt er stolz am Betrachter vorbei, der Hintergrund theaterhaft. Doch um das alles geht es erst auf den zweiten Blick. Zunächst sieht man die filigranen Hände. Ein Pianist? Nein, ein Gynäkologe!

Dr. Samuel Jean Pozzi heißt der gar nicht bescheidene Schönling. Der bedeutende britische Schriftsteller Julian Barnes, der am 19. Januar seinen 75. Geburtstag feiert, sah das großspurige Gemälde 2015 in der Londoner National Portrait Gallery als Leihgabe aus Los Angeles. Tatsächlich könnte man sich Pozzi in einem Hollywood-Blockbuster vorstellen. Zum Glück aber hat sich Barnes seiner angenommen und ihm dieses höchst faszinierende Buch gewidmet, mit dem er sich Großbritanniens Austritt aus der europäischen Union von der Seele schrieb und noch viel mehr. Nachdem er in seinem vorigen Buch schon in inspirierenden Bildbetrachtungen zum „Kunst sehen“ eingeladen hatte, spannt Barnes nun den anschaulichen Bogen weiter und taucht tief ein ins Zeitalter der Jahrhundertwende vom 19. ins 20., in die dekadente Belle Èpoque, ins Fin de Siecle, das geprägt war vom hemmungslosen Snobismus der nach Überfeinerung strebenden Dandys, doch auch von einer immensen Blüte der Kunst, die aus dem Wohlstand der Vermögenden so selbstverständlich gespeist war, wie man sich das heute nur wünschen könnte. Dann jedoch wurde all das von einem kriegerischen neuen Jahrhundert hinweggefegt.

Das Buch beginnt mit einer Shopping Tour, die drei Franzosen nach London unternehmen – ein Prinz, ein Graf und ein Bürgerlicher. Die beiden Adligen sind Ästheten mit homoerotischen Neigungen, die mit ihren Extravaganzen punktgenau in die Welt der Opernhäuser und eleganten Restaurants passen. Edmond de Polignac, wird durch seine spätere Heirat mit der künstlerisch ambitionierten amerikanischen Erbin Winnaretta Singer ein Lebensmodell verarmter Aristokraten für sich entdecken. Robert de Montesquiou bringt es nicht nur als vermeintliches Vorbild des Herzogs des Esseintes aus Joris-Karl Huysmans Dekadenzbibel „Gegen den Strich“, sondern auch als Figur in Prousts gigantischem Opus zu größerem literarischem Ruhm als mit eigenen Werken.

Ein Modearzt als Dreh- und Angelpunkt in Julian Barnes neuem Roman

Dritter im ungleichen Trio war Pozzi (1846–1918), nicht nur einer der berühmtesten Modeärzte seiner Zeit mit prominenten Patienten und Standardwerken aus seiner Feder, sondern auch Salonlöwe, Büchersammler und kultivierter Gesprächspartner, der seine Spezialisierung auf den weiblichen Unterleib auch in diverse außereheliche Verhältnisse kanalisierte.

Pozzi war überall und kannte alle. Die Berühmtheiten seiner Zeit hatte ein Schokoladenfabrikant auf Bildern seinen Tafeln beigefügt. Es ist interessant, wen diese Zeit für wichtig hielt: Politiker, Künstler, Wissenschaftler neben nur wenigen Sportlern. Die Porträts – Pozzi kam zweimal zu Sammelbildruhm – durchziehen als Illustrationen neben Gemälden und Fotografien das prächtige Buch, das Julian Barnes anders als seine Bücher über Flaubert und Schostakowitsch nicht Roman nennt.

Julian Barnes "Mann im roten Rock" lebt von Anekdote und Abschweifung

Verblüfft, fasziniert und gebannt liest man, wie sich aus Anekdoten, gelehrten Abschweifungen und punktgenauen Sentenzen das Bild einer Epoche fügt, in der der Europagedanke des kulturellen Austauschs ein Ende fand. In Samuel Pozzi – einem vernünftigen Menschen in verrückter Zeit – sind all die künstlerischen, politischen und wissenschaftlichen Ankünfte und Aufbrüche aufs Sinnfälligste und Lesenswerteste gebündelt. Julian Barnes erzählt davon meisterhaft, spannt in seinem sehr anderen Arztroman ein feines, genau recherchiertes Netz aus einer vielfältigen Personage und rückt mitunter schon in Vergessenenheit geratene Prominente wieder ins Licht.

Julian Barnes. Der Mann im roten Rock. Aus dem Englischen von Gertraude Krueger. Kiepenheuer & Witsch. 304 Seiten. EURO 24,00